У списку рейсів відсутній. Стало відомо, чому у Wizz Air закрили маршрут з України

Популярний лоукостер Wizz Air скасував ряд рейсів з України, в тому числі — польоти за маршрутом з Одеси в Абу-Дабі, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Пізніше стала відома причина, через яку рейси за цим повідомленням скасували. Польоти припиняють через недостатній попит на цей маршрут. Такий висновок можна зробити з відповіді авіакомпанії на запит видання Avianews.com.

"Wizz Air постійно стежить за ефективністю і попитом на свої маршрути, щоб пропонувати ті з них, які будуть краще відповідати запитам пасажирів", — заявили в компанії.

У виданні зазначають, що свій останній рейс Одеса-Абу-Дабі компанія здійснила в січні. Спочатку планувалося, що Wizz Air зробить перерву на зимовий сезон і далі знову відновить польоти, включивши їх у літню навігацію.

Фото: Розвантаження літака компанії Wizz Air в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Віталій Носач РБК-Україна)

Однак у підсумку напрямок Одеса-Абу-Дабі повністю пропало зі списку маршрутів Wizz Air.

"Таке зазвичай відбувається, коли авіакомпанія вирішує остаточно закрити маршрут", - пояснюють в Avianews.com.

Компанія Wizz Air вперше полетіла з Абу-Дабі до Одеси на початку жовтня 2021 року. За цим маршрутом компанія користувалася 239-місцевими літаками Airbus A321neo дочірнього підрозділу Wizz Air Abu Dhabi з базою в ОАЕ.

У виданні зазначають, що цей маршрут конкурував з рейсами за маршрутом Одеса-Дубай від іншого авіаперевізника Еміратів — flydubai.

Чи повернуть гроші за квитки пасажирам

У компанії повідомили, що вже проінформували пасажирів скасованих рейсів Одеса-Абу-Дабі. Їм було запропоновано вибрати альтернативні маршрути для польотів або отримати повне повернення коштів.

Ще одна опція компанії передбачає, що 120% від вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для покупки нових квитків і послуг авіакомпанії за умови, що в бронюванні є пасажир, на ім'я якого зарахований кредит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в лютому туристам пропонують особливі умови в літаках.