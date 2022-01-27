Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютому

Пасажири зможуть освідчитися на борту та почути привітання екіпажу

Подорожі у лютому стали одним із традиційних романтичних подарунків, особливо якщо полетіти в одне з найпопулярніших серед туристів міст. До дня святого Валентина авіакомпанії пропонують пасажирам знижки та спеціальні послуги.

Наприклад, у авіакомпанії Bees Airline розпочався тиждень значних знижок на білети для подорожі в лютому. Також пасажирам пропонують створити романтичну атмосферу та особливу подію, якщо замовити спеціальні послуги.

Фото: Лютий - час для роматичних подорожей (unsplash.com/matt-nelson)

Куди можна полетіти зі знижкою до 25% у лютому

Туристам пропонують запланувати подорож в Іспанію, Чехію, ОАЕ, Грузію, Вірменію, Азербайджан, а також в українські міста за такими напрямками:

Барселона

Аліканте

Прага

Шарджа

Тбілісі

Батумі

Єреван

Гянджа

Львів

Для того, щоб придбати білети на лютий зі знижкою 25% від тарифу, треба вказати промокод ALL_U_NEED_IS_LOVE. А для всіх інших додаткових послуг зі знижкою 14% - промокод: WITH_LOVE.

Фото: Барселона - одне з найромантичніших міст Європи (unsplash.com/amin-safaripour)

Встигнути забронювати білети на таких умовах можна до кінця місяця – акція діє з 25 по 31 січня. Пропозиція стосується авіарейсів з 1 до 28 лютого.

Як освідчитися на весь салон літака

У лютому пасажирам, які полетять із квитками, що були придбані за промокодами, пропонують спеціальні послуги – освідчення та привітання під час польоту. Такі сюрпризи можна влаштувати коханій людині:

Освідчення (пропозиція руки) чи зізнання в почуттях по спікер-фону на борту, щоб усі пасажири почули оригінальне звернення. Така подорож стане одним із унікальних моментів у пам'яті на довгі роки.

Замовлення романтичного набору – тріо мусових десертів та букет троянд.

Смачні страви з меню за попереднім замовленням.

Фото: Пасажири зможуть освідчитися по спікер-фону (unsplash.com/suhyeon-choi)

Пасажирам пояснюють: для того, щоб влаштувати романтичну атмосферу на борту, треба відправити заявку на послугу "Освідчення чи зізнання в коханні", додаючи промокоди для знижки.

Потім слід очікувати відповідь або дзвінок із контакт-центру. Після зльоту пасажиру треба буде підійти до старшого бортпровідника на початку салону, щоб скоординувати подальші дії.

Нагадаємо, ми писали, чому варто вирушити в Аліканте взимку.

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