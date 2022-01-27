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Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютому

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Четвер 27 січня 2022 11:45
Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютому Фото: Літак авіакомпанії Bees Airline (надане РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажири зможуть освідчитися на борту та почути привітання екіпажу

Подорожі у лютому стали одним із традиційних романтичних подарунків, особливо якщо полетіти в одне з найпопулярніших серед туристів міст. До дня святого Валентина авіакомпанії пропонують пасажирам знижки та спеціальні послуги.

Наприклад, у авіакомпанії Bees Airline розпочався тиждень значних знижок на білети для подорожі в лютому. Також пасажирам пропонують створити романтичну атмосферу та особливу подію, якщо замовити спеціальні послуги.

Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютомуФото: Лютий - час для роматичних подорожей (unsplash.com/matt-nelson)

Куди можна полетіти зі знижкою до 25% у лютому

Туристам пропонують запланувати подорож в Іспанію, Чехію, ОАЕ, Грузію, Вірменію, Азербайджан, а також в українські міста за такими напрямками:

  • Барселона
  • Аліканте
  • Прага
  • Шарджа
  • Тбілісі
  • Батумі
  • Єреван
  • Гянджа
  • Львів

Для того, щоб придбати білети на лютий зі знижкою 25% від тарифу, треба вказати промокод ALL_U_NEED_IS_LOVE. А для всіх інших додаткових послуг зі знижкою 14% - промокод: WITH_LOVE.

Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютомуФото: Барселона - одне з найромантичніших міст Європи (unsplash.com/amin-safaripour)

Встигнути забронювати білети на таких умовах можна до кінця місяця – акція діє з 25 по 31 січня. Пропозиція стосується авіарейсів з 1 до 28 лютого.

Як освідчитися на весь салон літака

У лютому пасажирам, які полетять із квитками, що були придбані за промокодами, пропонують спеціальні послуги – освідчення та привітання під час польоту. Такі сюрпризи можна влаштувати коханій людині:

  • Освідчення (пропозиція руки) чи зізнання в почуттях по спікер-фону на борту, щоб усі пасажири почули оригінальне звернення. Така подорож стане одним із унікальних моментів у пам'яті на довгі роки.
  • Замовлення романтичного набору – тріо мусових десертів та букет троянд.
  • Смачні страви з меню за попереднім замовленням.

Знижки для романтиків. Туристам пропонують особливі послуги в літаках у лютомуФото: Пасажири зможуть освідчитися по спікер-фону (unsplash.com/suhyeon-choi)

Пасажирам пояснюють: для того, щоб влаштувати романтичну атмосферу на борту, треба відправити заявку на послугу "Освідчення чи зізнання в коханні", додаючи промокоди для знижки.

Потім слід очікувати відповідь або дзвінок із контакт-центру. Після зльоту пасажиру треба буде підійти до старшого бортпровідника на початку салону, щоб скоординувати подальші дії.

Нагадаємо, ми писали, чому варто вирушити в Аліканте взимку.

Також ми розповідали, чому варто їхати в Батумі і Тбілісі взимку.

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