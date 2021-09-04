Спа, оздоровлення та релакс: кращі термальні курорти Європи для комфортного відпочинку восени

Восени починається сезон особливого виду туризму - оздоровчого. В оксамитовий сезон можна відмінно поєднувати відпочинок на термальних джерелах, лікування і цікаві екскурсії в околицях курортів.

"Час попередити осінні загострення захворювань - пройти курс в санаторії. Відпочинок на оздоровчих курортах - задоволення від приємних процедур, терм і масажів, а також економія на ліках", - говорить експерт зі спа-турів Олександра Панамарчук.

На прохання РБК-Україна вона розповіла, на яких умовах і за якою ціною українці можуть провести відпустку на термальних курортах європейських країн, які на сьогоднішній день відкриті для українців.

До слова, частина з них цього року були внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наприклад, в Чехії та Італії - за "виняткову архітектуру курортних міст і феномен санаторно-курортного відпочинку", що включає бальнеологічні процедури.

Чехія: курорти з унікальною архітектурою

Карлові Вари у 140 кілометрах від Праги в оточенні Славського лісу – один з найпопулярніших курортів. Там знаходяться 12 джерел, а також лікуватися можна грязями і торфом. Мінеральна вода використовується при захворюваннях органів травлення, подагрі, цукровому діабеті.

Фото: Курорт Маріанські Лазні в Чехії (booking.com)

Маріанське-Лазне - "ідеальний" термальний курорт на заході області Богемія. Це кліматична "перлина" країни в оточенні гір, лісів і парків. У місті є парк з мініатюрами всіх чеських пам'яток, в центрі грає музичний фонтан.

На курорт їдуть лікувати захворювання нирок і сечовивідних шляхів

У липні 2021 року Карлові Вари та Маріанські Лазні внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Прямий переліт Київ-Прага займає дві години, вартість - від 5200 гривень на людину без багажу. Трансфер від Праги на курорти займає приблизно 2-2,5 години. Відпочинок з 3-разовим харчуванням, лікуванням в 3-зірковому готелі обійдеться від 550 євро на людину на тиждень", - розповіла експерт.

Умови в'їзду: сертифікат вакцинації (визнаються всі вакцини, крім Coronavac).

Угорщина: ціни українські, а сервіс - європейський

В Угорщині термальні курорти почали розвиватися ще в 17 столітті. Це одна з п'яти найбагатших мінеральними водами країн світу - всього там налічується близько 60 тисяч джерел. Тому не дивно, що терми - візитна картка країни. На всіх курортах є питна мінеральна вода (в бюветі або бутильована) для профілактики захворювань органів травлення, при цукровому діабеті й подагрі.

Термальні курорти, де можна відпочити в Угорщині, Олександра Панамарчук перерахувала на сторінці у Facebook : Хевіз, Шарвар, Бюк - це захід Угорщини, ближче до Австрії. Терми підходять для лікування захворювань опорно-рухового апарату.

Фото: Відпочинок у Будапешті (unsplash.com/ervin-lukacs)

В Будапешті є якісні готелі з термами та аквапарком.

А курорти Хайдусоболо, Дебрецен розташовані на сході Угорщини, ближче до України.

"Це затребувані термальні курорти, оскільки ціни українські, а сервіс європейський. Це "мекка для ревматиків". Ідеально для сімей з дітьми: є аквапарк, зручний недорогий проїзд. На курорти, які знаходяться ближче до України, зручно добиратися поїздом Київ-Чоп і далі трансфер, в дорозі 2 години. Проходження кордону займає в середньому 3 години", - говорить експерт.

Вартість такого відпочинку з трансфером, проживанням, 2-разовим харчуванням, лікувальними термами обійдеться від 450 євро на 7 ночей.

Фото: Термальний басейн Дебрецена (aquaticum.hu)

Квитки на поїзд можна купити додатково за своїми уподобаннями: купе, люкс, плацкарт. Також з середини вересня стартує прямий рейс Київ-Будапешт авіакомпанії Wizz Air. На вересень залишилися варіанти квитків від 4000 грн в обидві сторони без багажу. А ось на жовтень можна ще купити бюджетно - від 2000 грн на людину, звертає увагу фахівець.

Умови в'їзду: наземним шляхом - без довідок, авіатранспортом - з ПЛР-тестом або сертифікатом (всі вакцини).

Словенія: "цілюща" вода і фешенебельні курорти

Словенія - це країна-курорт, яка відома своїми мінеральними водами. Туди їдуть за ексклюзивним спокійним відпочинком на тлі мальовничої природи.

Найпопулярніші термальні курорти країни:

Рогашка Слатіна - знаменита мінеральна вода "Donat Mg", яку п'ють при захворюваннях органів дихання, подагрі, цукровому діабеті. Це бутик-курорт з ідеальним розташуванням в центрі Європи.

Терми Олімія - найрозкішніші терми для лікування опорно-рухового апарату у фешенебельних умовах. Зелено, красиво і дуже елегантно.

Курорт Порторож на Адріатичному узбережжі - це поєднання морської і термальної води, аюрведичний центр.

Фото: Курорт Порторож на березі Адріатичного моря (booking.com)

"До Словенії прямого авіаперельоту немає, але можна прилітати в сусідні країни - Австрію, Хорватію, Італію. Далі можна замовляти трансфер. Проживання з дворазовим харчуванням обійдеться від 700 євро з людини на тиждень",-розповіла фахівець зі спа-туризму.

Умови в'їзду: ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Словаччина: якість відпочинку вища за вартість

У Словаччині знаходиться більше тисячі термальних і мінеральних джерел. Тому відпочинок в країні століттями асоціювався з бальнеологічними курортами в оточенні лісів і гір, і з особливим цілющим повітрям.

Курорт Пієштяни - один з найстаріших у Центральній Європі. Він відомий термальною водою з найсильнішими цілющими властивостями. Також там застосовуються сірчані грязі для лікування опорно-рухового апарату, реабілітація після інсультів.

Дудінце - унікальний курорт для лікування серцево-судинних захворювань та опорно-рухового апарату.

Фото: Термальний басейн в Дудінце (travelguide.sk)

"Номери потрібно замовляти за два-три місяці наперед. Якість відпочинку на бальнеологічних курортах Словаччини - вища за його вартість. У Братиславу можна прилетіти бюджетними авіалініями за 70-80 євро на людину в обидві сторони. Відпочинок обійдеться від 600 євро на людину з триразовим харчуванням, оглядом лікаря і повним санаторним лікуванням", - описує відпочинок на спа-курорті фахівець.

Умови в'їзду: кордони відкриті для вакцинованих туристів.

Італія: сотні термальних курортів у мальовничих місцях

Італія - не тільки популярний напрямок для екскурсійного та пляжного відпочинку. Відкривати для себе одну з найкрасивіших країн Європи можна і з іншого боку. В Італії налічується близько 400 термальних курортів з мінеральними джерелами. Тому численні спа-готелі та санаторії чудово поєднуються з екскурсійними поїздками.

Одні з найпопулярніших термальних курортів, куди українцям пропонують спа-тури: Монтекатіні-Терме (у списку ЮНЕСКО) - знаменитий на весь світ курорт в Тоскані в 45 км від Флоренції, Абано-Терме у 40 кілометрах від Венеції, Ф'юджі у 80 кілометрах від Риму.

На італійських курортах водою лікують камені в нирках, шкірні захворювання, печінку і органи дихання.

Фото: Басейн в Монтекатіні-Терме (unsplash.com/gulzada-bektemirova)

Прямі рейси з України зараз є в багато міст: Венеція, Рим, Мілан.

"Літає багато авіакомпаній, в тому числі - лоукости "Візейр" і "Райянейр". Під час розпродажів квитків можна полетіти за ціною квитка на поїзд в Україні - за 1000-1500 гривень в обидві сторони. Готелі на термальних курортах, в основному, фешенебельні. Харчування дуже хороше, з елементами середземноморської дієти", - описує деталі відпочинку Олександра Панамарчук.

Вартість турів на спа-курорти Італії - від 650 євро з 2-разовим харчуванням на людину на 7 ночей.

Умови в'їзду: сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту.

Сербія: води - одні з найкорисніших в Європі

Теплими водами ця територія славилася ще з часів Римської імперії, а в 19 столітті з'ясувалося, що за складом вони є одними з найкорисніших в Європі.

Зараз в країні налічується більше тисячі купалень з термальними водами. Оскільки поселення утворювалися навколо гарячих джерел, в назвах курортів присутнє слово "баня".

Більшість термальних курортів розташовані біля підніжжя гір у мальовничій місцевості на півдні країни, що додає плюсів "санаторному" відпочинку. В цілому в Сербії є понад півсотні населених пунктів, в кожному з яких не менше десятка термальних купалень.

"Найпопулярнішими курортами для наших туристів в Сербії стали Врдник і Аранджеловац з лікуванням опорно-рухового апарату. Тут розташовані п'ятизіркові готелі з високим рівнем сервісу, басейни з термальною водою температурою 32-38, джакузі і сауни знаходяться прямо в готелях, для проживаючих входять у вартість", - розповідає Олександра Панамарчук.

Фото: Готель з термальними басейнами в Аранджеловаці (boooking.com)

Також у списку популярних - курорт Врнячка Баня, куди їдуть лікувати діабет і хвороби органів травлення за допомогою 4 джерел з цілющою мінеральною водою.

По вівторках і п'ятницях є прямий переліт Київ-Белград, з інших міст зручні стикування. Індивідуальний трансфер в спа-готелі займає приблизно півтори години.

Вартість відпочинку - від 500 євро на людину за 7 ночей з трансфером, 2-разовим харчуванням і відвідуванням термальних басейнів.

Умови в'їзду: ПЛР-тест за 48 годин до прильоту або сертифікат вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми писали, на які термальні курорти можна поїхати в Україні.

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