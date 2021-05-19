Спа-відпочинок і цілющі лимани: курорти на морі в Україні, де сервіс не гірший закордонного

Відпочинок на морі в Україні багато українців планують ще навесні. Пора відпусток не за горами, а місця в найкомфортніших готелях розбирають першими.

Якщо хочеться відпочити недалеко від дому без ПЛР-тестів, а не летіти в іншу країну, де карантинні умови можуть змінитися будь-якого дня, українським курортам є що запропонувати. У багатьох випадках туристи отримують комфортабельні номери, доглянуту територію і пляж, якісне харчування і різноманітні послуги від СПА до екскурсій.

Ми підібрали кілька готелів на морі в Україні, де пропонують комплексні послуги, завдяки чому можна повноцінно відпочити влітку як з дітьми, так і самим дорослим.

Спа-комплекс на Арабатській Стрелке

Одне з найпопулярніших місць для сімейного відпочинку на Азовському морі – Арабатська стрілка. До пандемії курортні селища на косі приймали за сезон пару мільйонів туристів з України та ближнього зарубіжжя.

Фото: Курортний готель на Азовському морі (facebook.com/rayskysad)

Один з найкомфортніших варіантів розміщення на Арабатській стрілці - в готельному комплексі "Райський сад" в центрі селища Генгорка, приблизно в 10 кілометрах від міста Генічеськ в Херсонській області.

Готель знаходиться на першій лінії біля моря, тут є свій пляж. У комплексі обладнано 190 номерів підвищеного комфорту – з кондиціонером, санвузлом, сейфом, телевізором і міні-холодильником. Вода видобувається з субартезіантської свердловини.

Харчуватися в комплексі пропонують за системою "шведський стіл" на сніданок і вечерю, а обід – комплексний або за меню. Є також спеціальне меню для дітей. На території - ресторан і кафе.

Для відпочинку на будь-який смак є спа-центр, тренажерний зал, більярд, дитячий майданчик, а також спортивний і волейбольний. На пляжі - водні атракціони. У прохолодний період відкритий басейн підігрівається.

Фото: Соляне Рожеве озеро на Арабатській стрілці (kirillovka.ks.ua)

Також гостям є чим зайнятися поза готелем - вирушити на соляне озеро, в дельфінарій, на гаряче джерело або в сафарі-парк.

Для дітей від 5 до 10 років пропонується знижка в розмірі 18%. У готелі регулярно пропонують акції.

Вартість: від 1350 гривень на добу за двомісний номер. З 1 травня по 14 червня можна відпочити зі знижкою 15%. Проживання на двох за 7 ночей в номері-стандарт з триразовим харчуванням, комплексом спа-послуг (масаж, ароматерапія, соляна кімната), доступом до басейну, спортзалу і тренажерного залу – 16500 гривень.

В оточенні цілющих лиманів

Ще одне популярне місце відпочинку на Азовському морі – Бердянська коса в Запорізькій області. Комфортабельну відпустку можна провести в Sun Resort - готелі на 60 номерів на першій лінії біля моря. Він розташований в оточенні лиманів з цілющими грязями. Біля готелю є свій облаштований пляж з парасолями і шезлонгами.

У номерах - всі зручності від санвузла і кондиціонера до розкладного дивана для додаткових гостей.

З харчуванням у відпочивальників проблем не виникне - на території працюють два ресторани. Один за системою "шведський стіл", інший – за системою "a'la carte". Континентальний сніданок в одному з ресторанів включений у вартість. Також відпочити можна в одному з трьох барів.

Фото: Курортний готель на Бердянській косі (lovileto.com.ua)

На території готелю діє 40-метровий басейн з двома півостровами, мостом і зоною для дітей. Для оїочих можна попаритися в сауні або отримати сеанс масажу в спа-центрі.

У готелі організована анімація: від ігор і квестів для дітей і танців (наприклад, сальса і бачата) до психологічних тренінгів і атракціонів. Також гостям пропонують різноманітні екскурсії в околицях: зоопарк, дельфінарій, тераріум, самим Бердянськом, до маяка на мисі коси. Також можна відвідати місцевий аквапарк.

Вартість: двомісний стандарт - від 4250 гривень на добу з 1 червня (сніданок включений). У вартість входить відвідування басейну і тренажерного залу.

Затока - альтернатива Туреччині

Любителям комфортного відпочинку необов'язково летіти на дорогі курорти за кордон. Практично аналогічну обстановку і сервіс пропонують і в Затоці.

Фото: Готель з басейном у Затоці (leopolislux.com.ua)

Наприклад, в апарт-готелі "Leopolis Lux" на березі моря в центральній частині курортного селища до послуг гостей - два басейни і аніматори, ресторан і всі зручності в номерах зі стильними інтер'єрами.

Всього в готелі 73 номери різних категорій. Вони оснащені кондиціонером, телевізором, холодильником і чайником, ванною кімнатою. Цей готель іноді вибирають, щоб навіть не виходити за територію. До слова, з іншого боку готелю розташована жвава вуличка з безліччю магазинів і ресторанів, де вирує курортне життя.

На території готелю є свій пляж, де щодня просівають пісок, майданчик для пляжного волейболу. До слова, в готелі часто буває мало вільних номерів.

Вартість: на початку червня проживання в номері люкс з видом на море – 2500 гривень (мінімальний термін – 2 доби).

Повноцінний відпочинок і сервіс - і в "Hotel Aquapark Zatoka". У такому місці можна взагалі забути, що в Затоку їдуть заради моря. Тим більше, що в червні вода буває для багатьох туристів холодною.

На території розташовані два корпуси: головний і новий, відкритий в 2021 році - з видом на лиман і власним басейном. Всього в готелі є 173 номери від стандартних до преміум-сегмента. З номерів відкривається вид на аквапарк або лиман.

Фото: Готель з аквапарком (facebook.com/aquaparkzatoka)

На великій території готелю є повноцінний аквапарк з гірками, два басейни, ресторан. Для дітей працює анімація.

У номерах з красивими інтер'єрами є всі зручності. В ціну за проживання включені сніданки за системою "шведський стіл".

Вартість: проживання 3 ночей на початку червня в номері стандарт з харчуванням "сніданки" – 3321 гривня, з харчуванням "повний пансіон" – 6270 гривень.

Виноградники і Чорне море

Один з найпопулярніших серед українських туристів чорноморських курортів в Миколаївській області - Коблево. У цьому селищі зосереджені пансіонати, ресторани, дельфінарій, аквапарк. Коблево також відоме своїм виноробством - навколо курорту ростуть виноградники.

Відпочити в Коблево можна в готелі "De La Vita " з триразовим харчуванням. У готелі є басейни і власний пляж, великий сад і тераса.

Фото: Один з готелів на Чорному морі (booking.com)

У готелі працює бар, а розслабитися можна в загальному лаунжі. У готелі De La Vita сервірується континентальний сніданок.

У номерах - кондиціонер, телевізор з плоским екраном і кабельними каналами, холодильник, чайник, душ.

Вартість: двомісний номер з триразовим харчуванням за 2 ночі на початку червня – 5800 гривень, при розміщенні трьох гостей – 7600 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок в готелях Карпат навесні.

Також повідомлялося, які ціни на тури в Чорногорію пропонують туристам в кінці травня.