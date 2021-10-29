"Альтернатива Єгипту та екзотичним островам". Які тури запропонують українцям в Ізраїлі після відкриття кордонів у листопаді

Для в'їзду буде потрібна вакцинація і ПЛР-тест

Українським туристам дозволили в'їзд до Ізраїлю з 1 листопада. Для поїздки потрібно буде пред'явити сертифікат вакцинації однієї з визнаних в Ізраїлі вакцин.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Держави Ізраїль Михайло Бродський. За його словами, більшість вакцин в Україні відповідають цій вимозі.

"Ми дуже сподіваємося на те, що туристи з України повернуться в Ізраїль. Для нас це дуже важливий аспект відносин з Україною, і, безумовно, це важливо для ізраїльської економіки, відновлення туристичної сфери", - сказав дипломат.

Туристи зможуть прилітати до Ізраїлю без спеціального дозволу і будуть звільнені від карантину.

Коли з'являться перші тури в Ізраїль і яких правил потрібно буде дотримуватися туристам при в'їзді в країну – в матеріалі РБК-Україна.

"Попит може "вибухнути" вже через тиждень", - експерт

З початком пандемії іноземним туристам дозволили в'їзд до Ізраїлю з червня 2021 року - тільки в складі туристичних груп на 5-30 осіб з пересуванням по суворо запланованим маршрутам. З 1 листопада дозволять в'їзд самостійним мандрівникам.

Фото: Місто Хайфа (pixabay.com)

"Це величезний крок для в'їзного туризму в Ізраїлі, оскільки півтора року його взагалі не існувало. Весь туристичний світ Ізраїлю сподівається, що з цього почнеться і повноцінний туризм в країні", - коментує РБК-Україна відкриття країни для індивідуальних туристів Анна Формакідова - директор турфірми Statours, що спеціалізується на турах в Ізраїль.

За її словами, запити на тури вже є, але українці поки ще не наважуються купувати квитки в цю країну, поки не відомий список країн "червоної зони", який може почати діяти в листопаді. Тури в Ізраїль для українських туристів компанії поки не пропонують через невизначеність з в'їздом з України.

"Попит може "вибухнути" після першого тижня, коли люди побачать, що проблем з в'їздом немає. До пандемії тільки з Києва в день вилітали від 3 до 6 літаків, а ще були рейси з регіональних аеропортів. Але серед тих пасажирів не всі були туристами. На дати 2-3 листопада рейси з України вже заповнені", - ділиться спостереженнями фахівець.

Вона зазначає: частина туристів їздять до Ізраїлю по кілька разів на рік на лікування на Мертве море. Інші чекають відкриття країни для поїздки в Єрусалим до святих місць - і це будуть екскурсійні тури.

"Тури будуть такі самі, як і раніше. Залишаться ті самі маршрути, включаючи відпочинок на морі. Це одна з близьких країн, де можна відпочити на пляжі. На Червоному морі сезон цілий рік - це альтернатива Єгипту, тільки більш "європейський" формат відпочинку", - говорить про варіанти відпочинку фахівець.

Фото: Курортне місто Ейлат на Червоному морі (booking.com)

Є також туристи, які купаються в Ізраїлі взимку і в Середземному морі (наприклад, у Тель-Авіві) – вдень температура повітря там буває і +27 градусів.

За її словами, Ізраїль за пляжним відпочинком є серйозною альтернативою далеким екзотичним островам, куди українці вирушають в холодну пору року.

Правила для туристів: що потрібно знати про вакцинацію та довідки

Детальні умови в'їзду та перебування іноземних туристів опублікувало Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, повідомляє видання newsru.co.il. Зазначається, що на цю мить немає країн, які віднесені до "червоної зони" для Ізраїлю і звідки заборонений в'їзд.

З 1 листопада в Ізраїль дозволений в'їзд мандрівникам за умови:

1. За останні 14 днів перед в'їздом вони не були в "червоній" країні;

2. Щеплені вакциною, визнаною ВООЗ або перехворіли;

3. Не підлягають забороні на в'їзд з інших причин;

4. В'їжджають до Ізраїлю через аеропорт імені Бен-Гуріона;

Фото: Аеропорт імені Бен-Гуріона (unsplash.com/joseph-barrientos)

Якщо іноземці не відповідають зазначеним критеріям, їм потрібно отримати дозвіл комісії Управління реєстрації населення.

Вакцини, які визнають в Ізраїлі:

• Moderna;

• Pfizer;

• Johnson & Johnson – Janssen;

• AstraZeneca;

• Covishield;

• Sinopharm;

• Sinovac;

• SputniK-V (на особливих умовах).

Щоб турист вважався щепленим, має пройти не менше 14 днів після отримання останньої дози вакцини, але не більше 180 днів до виїзду з Ізраїлю. Після отримання бустерної дози вакцини також має пройти два тижні.

Перехворілими вважаються:

- ті, хто може пред'явити цифровий документ про позитивний результат ПЛР-тесту, якщо пройшло понад 11 днів до в'їзду в Ізраїль, але не більше 180 днів до виїзду;

- або перехворіли й отримали не менше однієї дози визнаної ВООЗ вакцини.

Україна входить у список країн, електронні сертифікати (європейського зразка) яких визнаються ізраїльським МОЗ.

Фото: Багато туристів чекають екскурсійних турів у Єрусалим (unsplash.com/sander-crombach)

В'їзд до Ізраїлю з України: як проходить процедура на кордоні

Для перетину кордону мандрівникам знадобиться кілька документів:

1. ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту.

2. Заповнення декларації на в'їзд до Ізраїлю (з даними з електронної довідки або інших релевантних документів COVID), щоб отримати Ізраїльський "зелений сертифікат".

Для посадки на літак потрібно буде пред'явити:

- негативний результат ПЛР-тесту;

- декларацію на в'їзд до Ізраїлю;

- одну з наступних довідок: про вакцинацію, про хворобу або дозвіл на в'їзд від Управління реєстрації населення.

3. Згода на випадкову перевірку документів співробітниками Управління реєстрації населення.

4. Згода на проходження ПЛР-тесту після прильоту в аеропорту імені Бен-Гуріона і перебування на самоізоляції до отримання результатів аналізу (максимум 24 години).

Суворі застереження для порушників правил

Якщо іноземець не виконає будь-які з умов в'їзду, його депортують. Також туристів попереджають:

- у разі виявлення коронавірусу в Ізраїлі іноземця помістять в готель для коронавірусних хворих. Оплачувати лікування доведеться самостійно або за допомогою страховки.

- За підробку документів і порушення карантину при лікуванні в такому готелі іноземця позбавлять права в'їжджати в Ізраїль на 5 років.

Іноземець без COVID, який порушив самоізоляцію, буде нев'їзним в наступні 3 роки.

Нагадаємо, ми писали, які унікальні артефакти в Туреччині привабили рекордну кількість туристів.

Також ми розповідали, чому українці в Єгипті стикаються з браком місць у готелях.