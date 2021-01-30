Зовсім не туристичний досвід: що ховається за пляжним відпочинком на островах

Фото: Пляж на Гаваях (wikipedia.org)

На Гаваях туристам показують незвичайні локації

Багато хто уявляє Гаваї як туристичний "рай" з кришталево чистим піском на теплих пляжах, смачною їжею та атмосферою гостинності.

Але за природною красою Гаваїв ховаються деякі зовсім інші реалії. Показувати туристам "іншу сторону" місцевого укладу життя вирішили місцеві жителі Кайл Каджихіро та Террі Кекоолані, організувавши освітню групу DeTours. Про це повідомляє видання SFgate.

Гаваї - один зі штатів США, розташований на віддалі від континенту на Гавайських островах у центральній частині Тихого океану. Відстань до континентальної частини США становить 3700 кілометрів. Туристичні менеджери хочуть, щоб якомога більше людей дізналося про те, чим насправді живуть на Гаваях.

Безліч військових об'єктів і бідність корінних гавайців

"В економіці островів переважають туризм і армія: тут розташовані 143 військових об'єкти, де базуються 41 000 військовослужбовців", - йдеться у публікації.

Острів Оаху - третій за величиною і найбільш населений острів Гавайського архіпелагу. Багато хто асоціює його суто з туризмом. Але насправді це лише частина життя острова, кажуть гіди.

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"Військові контролюють 21% острова Оаху, і на островах є 115 різних ділянок, які були визначені як небезпечні через десятиліття випробувань боєприпасів і військових дій, які там проводилися. Між тим корінні гавайці непропорційно страждають від бідності", - розповідають менеджери.

Фото: Острів Оаху, третій за величиною на Гаваях (wikimedia.org)

В той час як фірми відправляють своїх клієнтів відпочивати в комфортні готелі, Кайл Каджихіро та Террі Кекоолані возять туристів у такі місця як Перл-Харбор. Це гавань острова Оаху, відома подіями Другої світової війни. 7 грудня 1941 року Японія здійснила напад на Перл-Гарбор, що стало приводом для вступу США у Другу світову війну.

"Мало хто знає, що у ще одного острова, Кахоолаве, теж складна історія. Цю важливу для гавайців локацію використовували військові для випробування вибухових речовин. Під час одного з таких випробувань у 1965 році підірвали 500 тонн тротилу, щоб відтворити ефект невеликих ядерних вибухів", - розповідають виданню гіди.

Фото: Острів Оаху з висоти (wikimedia.org)

На думку Кайла Каджихіро, індустрія туризму багато років поспіль "продавала" ідею про острови як про мультикультурний рай. Але він вважає, що туристам треба розповідати й про все інше, чим живуть гавайці.

Багато їхніх клієнтів - студенти, які цікавляться незвичайними видами подорожей, а не пляжним відпочинком. Також туристи відвідують такі місця, як район Каліхі, де проживають робітники та іммігранти, які стикаються з расизмом та іншими видами дискримінації.

"Це зовсім не ті місця, куди їздять регулярні туристичні автобуси", - пояснює Каджихіро. Він сподівається, що це допоможе туристам скласти повноцінне уявлення про острови.

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