"Зовсім не бюджетно": як ПЛР-тести збільшують вартість поїздок

При подорожах під час пандемії додалася ще одна стаття витрат - оплата ПЛР-тестування. Сьогодні їх вимагають практичних у всіх країнах, лише з деякими винятками. Без ПЛР-тестів сьогодні можна в'їхати лише до кількох туристичних країн: Танзанії, Мексики, Албанії, Домініканської республіки, Коста-Ріки та Північної Македонії.

У низці країн треба здавати не один, а кілька тестів. Приміром, крім тесту за 72 години до відльоту на Кіпр і в Грузії, вимагають здавати тести по прильоті. Ціна за тест у цих країнах стартує від 30 євро. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Авіа, тести, готелі: як зросли ціни на подорожі за час пандемії".

"Крім того, з 23 березня ПЛР-тести потрібно здавати при в'їзді в Україну, причому не тільки іноземним громадянам, але всім українцям, які повертаються з-за кордону. Тобто вже два-три ПЛР-тести по 20-30 євро кожен. Припустимо на відпочинок в Грузії летить сім'я з трьох осіб – за тести доведеться викласти близько 270 євро додатково до основних витрат на подорож", - зазначає тревел-журналіст і мандрівниця Ірина Савіна.

Через введення додаткових вимог по тестуванню, деякі туроператори або знижують вартість путівок, або пропонують туристу покрити витрати на ПЛР-тест. Втім, у разі самостійних поїздок таке правило не працює: за тестування мандрівник платить зі своєї кишені.

Фото: ПЛР-тести часто треба здавати на в'їзд в країну, під час перебування в державі, а потім ще раз - по поверненню в Україну (Getty Images)

Тести для транзиту – ще одна додаткова стаття витрат мандрівника. Наприклад, турецькі авіалінії не вимагають довідку для перельоту транзитом через Стамбул, а транзит через аеропорти ОАЕ неможливий без ПЛР-тесту. А для тих, хто планує перетинати Нідерланди транзитом в інші країни, потрібно здати тест за 72 години до поїздки.

"Навіть якщо ви летите в країну, де не потрібен ПЛР-тест, потрібно заздалегідь ознайомитися з правилами транзитного аеропорту та авіакомпанії", - зазначає тревел-журналіст.

Ціна на ПЛР-тести в різних країнах відрізняються

Крім того, ПЛР-тести часто потрібні "на виїзд" з країни. Приміром, їх вимагають від мандрівників у низці африканських та азіатських країн.

"Без тесту не пропустять до терміналу аеропорту, хоча авіакомпанія може і не вимагати тест для посадки в літак. В Азії це Непал, Узбекистан і Пакистан, де вимагають ПЛР тести на виїзд", - пояснює вона.

Наприклад, у Непалі тест коштує 20$, але його можна пред'явити на українському кордоні та не здавати в такому випадку ПЛР-тест вдома.

Проте в африканських країнах цінник на тести зовсім інший. Наприклад, в Кот-д'Івуарі тест на виїзд коштує вже 60 євро. Виходить зовсім не бюджетна історія", - додає Ірина Савіна.

Але вона пропонує подивимося на проблему ПЛР-тестів "на виїзд" і "після прильоту" трохи з іншої точки зору - якщо раптом тест за кордоном виявився позитивним, це тягне за собою значно більші витрати, ніж сама здача тесту.

Фото: Туристка "застрягла" на самоізоляції в ОАЕ (pixabay.com)

"Застрягши в чужій країні на карантині, доведеться оплачувати витрати на лікування та проживання, купувати новий квиток додому, а це вже зовсім інший рівень витрат, який може йти на сотні й тисячі євро, як це було у туристів, застряглих через позитивні результати тестів на Мальдівах", - звертає увагу журналіст.

Крім того, подібний випадок відбувався наприкінці 2020 року і з туристкою в ОАЕ. Після отримання позитивного результату ПЛР-тесту українка Анна Ерінчак залишилася на самоізоляції, яку оплачувала самостійно.

За кожен день перебування у спецготелі Анна платила близько $50. Страховка, яка заздалегідь була включена в турпакет, ці витрати не покривала. Тим часом туристці, крім оплати перебування в готелі, доводилося здавати тести кілька разів, очікуючи негативний результат.

З іншого боку, хороша новина була в тому, що в ціну квитка перебування в карантинних готелях включала авіакомпанія Air Arabia, з якою туристка летіла у відпустку. Такі тонкощі варто усім туристам дізнаватися перед поїздкою заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, які нові правила карантину чекають туристів в Туреччині.

Також повідомлялося, чи загрожує українцям заборона на подорожі за кордон під час карантину.