Не Туреччина і не Єгипет: стало відомо, в яку країну українці їздять найчастіше
Наші громадяни протягом року здійснили понад 4,4 млн поїздок до Польщі
Польща очолила рейтинг країн, до яких найчастіше їздять українці. Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
У Держприкордонслужбі підрахували кількість пропускних операцій за минулий рік. За переважною більшістю показників, у порівнянні із цифрами 2020-го, відзначається істотне зростання.
"Сьогодні виокремлюємо для вас статистику, що демонструє кількість перетинів держкордону громадянами України, які прямували за кордон. Тож за підсумками 2021-го беззаперечним лідером для наших громадян залишається Республіка Польща – понад 4,4 млн поїздок (+13%) наших громадян до цієї країни", – йдеться у повідомленні.
Друге місце посіла Туреччина із загальною кількістю понад 2 млн українців, які здебільшого прямували в цю країну на відпочинок. Третє місце із понад 1,7 млн пропускних операцій посіла Угорщина.
При цьому удвічі зросла й кількість подорожей українців до Єгипту – понад 1,4 млн. За даними ДПСУ, РФ за кількістю візитів демонструє планомірний спад. Минулого року до країни-агресора їздили на 12% українців менше.
Фото: Українці протягом року здійснили понад 4,4 млн поїздок до Польщі (unsplash.com/reiseuhu)
Істотний приріст у відсотковому плані демонструють Румунія, Молдова, Словаччина та Німеччина – +32%, +16%, +2% та +20% відповідно.
Водночас кількість громадян України, які їздили в Білорусь, знизилася більш ніж удвічі.
Схоже, що в майбутньому її місце у рейтингу може замінити інша країна, наприклад, Греція, яка за підсумками 2021 року демонструє приріст популярності серед українців у 7,5 раза або Об’єднані Арабські Емірати та Італія.
Трійка країн, до яких найчастіше їздять українці
- Польща – понад 4,4 млн поїздок (+13%);
- Туреччина – понад 2 млн українців (*2,1 р.);
- Угорщина – понад 1,7 млн пропускних операцій (+5%).
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей заробила Україна на туризмі.