Сотні українських біженців виселяють з житла в Британії: у чому причина

Перед видачею віз українцям уряд перевіряє тих, хто хоче надати їм житло

Британія продовжує приймати українських біженців. Згідно з програмою Homes for Ukraine, українцям шукають спонсорів, які приймають їх у себе вдома. Однак нещодавно сотні українських біженців були виселені з будинків таких спонсорів через "невідповідне" житло та їх власників.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Чому 600 українців переселяють в інше житло

Влада Великої Британії шукає нове житло для 600 українців, яким загрожує "експлуатація господарями будинків".

Уряд щосили намагається переселити сотні українців, які отримали візи за схемою Homes for Ukraine, пише видання. Причина виселення з будинків у тому, що люди, з якими вони повинні були залишитися, були визнані "невідповідними".

Раніше волонтери та благодійні організації попереджали, що більшість біженців - жінки і діти, і вони "ризикують стати мішенню ненадійних чоловіків".

Фото: Українців попереджають, що не варто шукати господарів житла в Британії через соцмережі. Краще це робити через перевірених знайомих (unsplash.com)

В одній з профільних структур, які займаються біженцями, і взагалі наполягають на тому, щоб тимчасово не видавати такі візи українцям, поки Міністерство внутрішніх справ не завершить перевірку кожного спонсора.

Виданню також повідомили, що профільний департамент "шукає проміжне житло для групи з 600 біженців, які приїхали до Великої Британії, але люди, до яких вони приїхали, виявилися невідповідними". У тому числі серед спонсорів виявилися люди з судимістю.

Українців екстрено розмістили у готелях

За словами джерела, біженців екстрено розмістили в готелях, але для них шукають більш підходящі варінати житла. Друге джерело, яке також поговорило з Observer на умовах анонімності, сказало:

"Ці 600 українських біженців отримали візи, але їх спонсори виявилися невідповідними або через судимість, або з якоїсь іншої причини".

Також в Британії вважають, що українським біженцям не варто шукати спонсорів в соцмережах, оскільки невідомо, ким виявиться той, хто готовий поселити у себе вдома жінку - одну або з дітьми.

"Безрозсудний і нерегульований підхід до підбору пар піддає вразливих біженців значному ризику опинитися в будинках людей, які планують їх експлуатувати", - вважає Івонн Качікоті, голова Служби переселення та інтеграції благодійної організації Refugee Action.

"Травмовані сім'ї вимушені покинути будинки приймаючої сторони в Україні після неприємного досвіду, і навряд чи захочуть повторити таке знову", - додала вона.

Фото: Згідно з програмою Homes for Ukraine, українцям шукають спонсорів, які приймають їх у себе вдома (unsplash.com)

Тим часом в Асоціації місцевого самоврядування заявляють, що такі випадки неминучі.

"Ми просимо уряд надати нам інформацію про спонсорів заздалегідь, щоб ми могли випередити стратегію у проведенні перевірок", - сказав глава Асоціації Джеймс Джеймісон.

"До цього взагалі не було ні перевірки житла, ні місцевої поліції", - зазначив він.

Але програма Homes for Ukraine добре пропрацьована, враховані всі заходи безпеки, і вони суворо працюють, запевняють в уряді.

Всі потенційні спонсори і дорослі, які проживають в сім'ї, підлягають перевірці на предмет безпеки, в тому числі на наявність судимостей. Це відбувається ще до того, як українським біженцям дадуть візи для в'їзду в країну за цією програмою.

"Місцева влада в разі необхідності надасть українцям екстрене житло. Але цього не потребують більшість із понад 19 тисяч людей, які вже приїхали в країну", - заявили місцеві чиновники.

Раніше в травні рекордна кількість українців подалася на програму біженців у Британії, і в країні знову закликали скасувати візи для наших громадян.

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