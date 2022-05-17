Сотни украинских беженцев выселяют из жилья в Британии: в чем причина

Перед выдачей виз украинцам правительство проверяет тех, кто хочет предоставить им жилье

Британия прододжает принимать украинских беженцев. Согласно программе Homes for Ukraine, украинцам ищут спонсоров, которые принимают их у себя дома. Однако недавно сотни украинских беженцев были выселены из домов таких спонсоров из-за "неподходящего" жилья и их владельцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Почему 600 украинцев переселяют в другое жилье

Власти Великобритании ищут новое жилье для 600 украинцев, которым угрожает "эксплуатация хозяевами домов".

Правительство изо всех сил пытается переселить сотни украинцев, получивших визы по схеме Homes for Ukraine, пишет издание. Причина выселения из домов в том, что люди, с которыми они должны были остаться, были признаны "неподходящими".

Ранее волонтеры и благотворительные организации предупреждали, что большинство беженцев - женщины и дети, и они "рискуют стать мишенью ненадежных мужчин".

Фото: Украинцев предупреждают, что не стоит искать хозяев жилья в Британии через соцсети. Лучше это делать через проверенных знакомых (unsplash.com)

В одной из профильных структур, которые занимаются беженцами, и вовсе настаивают на том, чтобы временно не выдавать такие визы украинцам, пока Министерство внутренних дел не завершит проверку каждого спонсора.

Изданию также сообщили, что профильный департамент "ищет промежуточное жилье для группы из 600 беженцев, приехавших в Великобританию, но люди, к которым они приехали, оказались неподходящими". В том числе среди спонсоров оказались люди с судимостью.

Украинцев экстренно разместили в отелях

По словам источника, беженцев экстренно разместили в гостиницах, но для них ищут более подходящие варинаты жилья. Второй источник, также поговоривший с Observer на условиях анонимности, сказал:

"Эти 600 украинских беженцев получили визы, но их спонсоры оказались неподходящими либо из-за судимости, либо по какой-то другой причине".

Также в Британии считают, что украинским беженцам не стоит искать спонсоров в соцсетях, так как неизвестно, кем окажется тот, кто готов поселить у себя дома женшину - одну или с детьми.

"Безрассудный и нерегулируемый подход к подбору пар подвергает уязвимых беженцев значительному риску оказаться в домах людей, планирующих их эксплуатировать", - считает Ивонн Качикоти, глава службы переселения и интеграции благотворительной организации Refugee Action.

"Травмированные семьи вынужденные покинуть дома принимающей стороны в Украине после неприятного опыта, и вряд ли захотят повторить такое снова", - добавила она.

Фото: Согласно программе Homes for Ukraine, украинцам ищут спонсоров, которые принимают их у себя дома (unsplash.com)

Тем временем в Ассоциации местного самоуправления заявляют, что такие случаи неизбежны.

"Мы просим правительство предоставить нам информацию о спонсорах заранее, чтобы мы могли опередить стратегию в проведении проверок", - сказал глава Ассоциации Джеймс Джеймисон.

"До этого вообще не было ни проверки жилья, ни местной полиции", - отметил он.

Но программа Homes for Ukraine хорошо проработана, учтены все меры безопасности, и они строго работают, уверяют в правительстве.

Все потенциальные спонсоры и взрослые, проживающие в семье, подлежат проверке на предмет безопасности, в том числе на наличие судимостей. Это происходит еще до того, как украинским беженцам дадут визы для въезда в страну по этой программе.

"Местные власти в случае необходимости предоставят украинцам экстренное жилье. Но это не требуется для большинства из 19 человек, прибывших по этой схеме", - заявили местные чиновники.

Ранее в мае рекордное количество украинцев подалось на программу беженцев в Британии, и в стране снова призвали отменить визы для наших граждан.

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