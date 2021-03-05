Сонце, море та вино: кращі локації Грузії для знайомства з гостинною країною

1 березня Грузія нарешті відкрилася для туристів з багатьох країн, у тому числі й для гостей з України. Авіалінії відкривають регулярні рейси, туристи пакують валізи, а оператори вже починають пропонувати туристичні пакети для подорожей в країну.

Українці зможуть потрапити до країни за наявності негативного результату ПЛР-тесту, який треба зробити не пізніше, ніж протягом 72 годин до в'їзду. При цьому на третій день перебування в Грузії треба пройти повторне ПЛР-тестування своїм коштом.

Якщо ви ніколи не були в Грузії, то саме зараз - час для нових відкриттів. За яким відпочинком можна вирушити до цієї колоритної країни?

Чим славиться Грузія серед туристів

Грузія – країна гір, старовинної архітектури, монастирів та цікавих сортів вина. Глибокі традиції місцевої культури й досі буквально "транслюються" з усіх будинків кожного села країни.

Тут поважний господар робить своє домашнє вино, у будинках збираються великою родиною за одним столом та співають пісень. Прийняти гостя у грузинському домі - за честь: нагодують так, що не зможете швидко піти.

Фото: Батумі, Грузія (pixabay.com)

За останні десять років країна зробила серйозний ривок в туристичній галузі. Грузія як країна для комфортного відпочинку активно просувалась на міжнародному ринку, і вже доволі давно набула великої популярності серед українських туристів.

Активний туризм, неймовірна природа та багата культура не залишають байдужими й викликають бажання повернутися сюди ще раз. Лише година польоту - і ви в оспіваній країні з пряно-солодким присмаком тархуну та зіри.

Наприклад, гарна ідея для вікенду або короткотривалої подорожі до Грузії - це поїздка у Тбілісі та місця, розташовані за 1-1,5 годин їзди від цього міста. З них і варто почати знайомство з країною, якщо ви тут ще не бували.

Старий Тбілісі

Місто лежить у річковій долині, але досить високо над рівнем моря (перепади висот складають 380-770 метри).

Тбілісі має рельєфний ландшафт, тому гуляти ним - це майже як підготовка до походу у гори: заздалегідь підготуйте зручне взуття та одяг.

Але тут понад 100 років працює й рельсова дорога, якою піднімається вже оновлений фунікулер на гору Мтацмінда (висота верхньої станції становить 727 метри).

Фото: Затишні вулички Тбілісі (Guest Georgia)

Звідси відкривається неймовірна панорама на місто, а в ресторані на оглядовому майданчику готують найсмачнішу ачму – грузинський пухкий десерт з тіста та сиру.

Подорож канатною дорогою, яка тягнеться з парку Ріці до фортеці Нарікала, є не менш захопливою. До речі, старовинну фортецю можна побачити з усіх точок Тбілісі.

Фото: В районі біля гори Мтацмінда розташований однойменний парк з цікавою архітектурою та розвагами (wikipedia.org)

Нові архітектурні конструкції міста – мости, ландшафтні парки та сквери, контрастують зі старими вуличками, будинками та природою навколо. А нічні вогні Тбілісі закохають в себе навіть найбільш досвідченого туриста.

У місцевих ресторанах Старого Тбілісі прекрасно готують національні страви – сирний хачапурі, гострий суп харчо та різноманітні національні пряні страви з м’яса.

Фото: Панорама міста з висоти (Guest Georgia)

Сірчані ванни – місцева старовинна традиція оздоровлення організму. Знаходяться вони прямо у Старому Тбілісі.

Бані мають специфічний запах сірки, тому варто зауважити, що тут не пахнутиме, як у сучасних SPA-салонах. Зате ви позбавитесь зайвих токсинів, а шкіра стане чистою та гладенькою.

Фото: Місцеві гастрономічні цікавинки (Guest Georgia)

Що подивитися поблизу Тбілісі?

Якщо вам не вистачить одного міста, то можна вирушити досліджувати Грузію далі. Можна взяти екскурсію тривалістю у 2-3 дні та глибше познайомитися з країною. Наприклад, всього за 20 кілометрів від Тбілісі розташоване старовинне місто Мцхета, яке було засноване більше тисячі років тому.

На противагу Тбілісі, Мцхета має провінційний спокійний ритм життя. Та тут є що подивитися довкола – древні монастирі, фортеці, храми та археологічні музеї.

Фото: Собор Свєтіцховелі - храм Грузинської православної церкви у Мцхеті (Guest Georgia)

Зі столиці можна також доїхати до національного парку Казбегі, що на могутньому Кавказькому хребті. Висота гори Казбегі сягає 5027 метри над рівнем моря. На її вершині лежить нетанучий льодовик, а у підніжжя розташувалися мінеральні озера.

На схилах Дар'яльської ущелини утворились незвичні кліфи, на стінах яких видно базальтові розрізи та шари застиглої лави. Сучасний льодовиковий покрив, що входить до охоронної зони, становлять 30 льодовиків, включно з долинними завдовжки 5-7 кілометрів.

Фото: Національний парк Казбегі - місце, де вічні сніги можна побачити навіть у квітні (uk.wikipedia.org)

Скелі, водоспади та долини роблять цю місцевість неймовірно красивою. Дорога з Тбілісі до парку займе 3,5 години в одну сторону, тому з Тбілісі варто виїжджати рано вранці.

З Тбілісі також можна вирушити у "винний" регіон Кахетія, що на південному сході країни. Тут збирається 90% всього винного врожаю винограду в країні. Численні місцеві винні шато, виноробні та виноградники розташувалися серед зелених долин, з яких навіть у теплу пору видно засніжені верхівки гір.

Вас проведуть винними підвалами та розкажуть про технологію виготовлення цього давнього напою. Та, звісно, дадуть спробувати вина власного виробництва. Подорож до країни вин не займе багато часу - їхати до Кахетії з Тбілісі лише 1,5 години автомобілем.

Фото: З Тбілісі до "винного" регіону Кахетія - півтори години їзди на авто (Guest Georgia)

З Тбілісі можна вирушити до відомого термального курорту Боржомі. Сторічний курорт сьогодні пропонує відпочити у фешенебельних готелях зі SPA-процедурами.

Також поруч знаходиться найстаріший в Європі національний парк, де можна прогулятися верхом на конях або пройтися пішки серед лісів.

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Фото: В Кахетії - багато приватних виноробень та виноградників (Guest Georgia)

Між Боржомі та іншим курортом Бакуріані курсує ретро-потяг "кукушка", а його маршрут пролягає через міст, який ще збудував відомий французький архітектор Густав Ейфель. Тривалість подорожі до курорту з Тбілісі становить 2 години.

Радимо не відкладати поїздку: давня культура, смачна їжа та вино, неймовірні пейзажі Грузії наповнять вас емоціями та приємними моментами навіть під час короткої подорожі!

Нагадаємо, раніше ми писали, на яких умовах Грузія відкрилася для українців та скільки можуть коштувати тури до цієї країни.

Також повідомлялося, чи зможуть українці відпочити у Греції влітку 2021 року.