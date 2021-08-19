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Сонце чи град зі шквалами: якою буде погода на популярних морських курортах у святкові вихідні

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Четвер 19 серпня 2021 07:55
Сонце чи град зі шквалами: якою буде погода на популярних морських курортах у святкові вихідні Фото: Погода на морі в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Де можна встигнути насолодитися теплом у кінці серпня

День незалежності України і довгі вихідні для багатьох українців – вдалий час, щоб ще встигнути вирушити у літню відпустку на узбережжя Чорного або Азовського моря. Погода там в останні дні була мінливою – то дощі і шторм, то сонце і безвітря.

За даними Українського гідрометцентру, спекотна та сонячна погода, яка ще тримається на південному сході України, відступить у п'ятницю, 20 серпня. У ці дні на морські курорти дійде циклон зі значними опадами і шквалами, а з боку західних областей в країну зайде його "наступник" - антициклон із сонячною погодою.

Тому туристам, які планують провести довгі вихідні на курортах Чорного і Азовського морів, похмура і дощова погода "поставить на паузу" пляжний відпочинок всього на пару днів.

Якою буде погода на українських морських курортах на вихідні до Дня незалежності - в матеріалі РБК-Україна.

Чорне море: шквали, грози і град

В Одеській області (курорти Затока, Чорноморськ, Грибівка) короткочасний дощ і гроза налякають відпочивальників на пляжах 19 серпня, при цьому можливі шквали – 15-20 м/с. Про це повідомляють місцеві синоптики. А вже з 20-21 серпня можна знову ніжитися на сонці – буде без опадів, температура вдень 25-30 градусів, вночі – 15-20 градусів.

Сонце чи град зі шквалами: якою буде погода на популярних морських курортах у святкові вихідніФото: Пляж на Чорному морі (unsplash.com/obv design)

На курортах Херсонської області (Скадовськ, Лазурне, Залізний Порт), за прогнозом метеорологів, до вихідних - мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. При цьому можливі пориви і шквали - 15-20 м/с.Температура повітря вночі 15-20 градусів, вдень 24-29.

Вже в суботу, 21 серпня, істотних опадів не очікується, хоча хмари можуть закривати сонце. У неділю і понеділок відпочивальники зможуть насолодитися пляжним відпочинком спокійно – дощу не буде, вітер у 7-12 м/с може викликати середні хвилі. Вдень трохи потеплішає - буде 25-30 градусів, вночі – 15-20.

Сонце чи град зі шквалами: якою буде погода на популярних морських курортах у святкові вихідніФото: Відпочивальники в Одеській області (unsplash.com/vitaliy zamedyanskiy)

Азовське море: сонце доведеться почекати

На Азовському морі в найближчі дні відпочивальникам може бути не до купання, а засмагу доведеться відкласти через хмари і опади.

Дощі з грозами в Запорізькій області (курорти Кирилівка, Бердянськ) триватимуть три дні - з 19 по 21 серпня, згідно з прогнозом місцевих синоптиків. Також до вихідних ще можливі шквали до 20 м/с, а пізніше вітер стане в два рази слабшим, але невеликі хвилі все одно можливі.

Температура повітря в ці дні знизиться на кілька градусів, а вночі відчутно похолодає. Якщо в четвер вдень ще буде 27-32 градуси, то на вихідних вже 23-28 градусів вдень, а вночі стане по-справжньому свіжо - 11-16 градусів.

У неділю вже буде суха погода, без опадів, але зі мінливою хмарністю. З понеділка, 21 серпня, має бути ясно і можна засмагати. За останніми даними, температура води в морі біля Бердянська - 26 градусів, після дощів і холодних ночей вона може трохи знизитися.

Сонце чи град зі шквалами: якою буде погода на популярних морських курортах у святкові вихідніФото: Відпочинок у Бердянську (unsplash.com/tetiana shyshkina)

При цьому на Арабатській Стрілці (Генічеськ у Херсонській області) вже 21 серпня буде ясно і сонячно – дощі закінчаться до вихідних. Температура вдень триматиметься на позначці 27-29 градусів, вночі – 16-18.

До слова, після дощів і шторму в Азовському морі знову стало приємно купатися без медуз. Морські тварини повертаються до берега, коли вода прогрівається, а хвилі стихають.

Нагадаємо, ми писали, чому туристи відмовляються від відпочинку в Україні на користь зарубіжних курортів.

Також у Лазурному на Чорному морі відпочивальники розібрали більшість місць у готелях.

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