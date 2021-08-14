Чисте море і житло за 70 гривень: у Лазурному на Чорному морі розібрали більшість місць у готелях

Сімейний і бюджетний відпочинок: за скільки можна відпочити на курорті

Море в Україні в серпні приваблює українських відпочивальників теплими хвилями і масою розваг. А деякі курорти - ще й недорогим проживанням.

У чорноморському курорті Лазурне в середині серпня туристи відзначають ідеально чисте море без медуз і водоростей. Кадрами діляться в соцмережі і закликають приїжджати на відпочинок. Втім, на відео видно: на пляжі – і так маса туристів.

Курорт Лазурне: чому туди варто їхати туристам

Лазурне в Херсонській області на Чорному морі - популярна локація для дорослих відпочивальників. Селище знаходиться між Скадовськом і Залізним Портом – саме туди активні туристи їздять розважатися.

Фото: Пляж у Лазурному (facebook.com/Олексій Козюренко)

Саме море в Лазурному - відкрите, тому там завжди відчувається вітер. Вода на цьому курорті часто буває холодною. При цьому пляж приваблює чимало туристів в сезон - пісок білий і чистий, вода прозора і на тлі неба здається синьою. Правда, іноді до берега прибиває водорості і медуз.

У Лазурному часто вранці бачать дельфінів - як і в сусідніх курортних локаціях і біля острова Джарилгач, до якого буквально рукою подати.

Сам пляж людний і веселий – є колесо огляду, кафе, ресторани, водні атракціони. Є багато шезлонгів і бунгало для комфортного відпочинку. У селищі є банкомати і невеликі магазини.

Туристи з Лазурного навчилися переходити на острів Джарилгач по морю у воді – трохи більше 300 метрів. Втім, простіше і законніше на територію, що охороняється, потрапити кораблем або катером - зі Скадовська або Лазурного, які доставляють туристів до мальовничих локацій біля протилежного краю острова з боку маяка.

Найдешевше житло - від 70 гривень

Середня ціна за кімнату зі зручностями на вулиці в Лазурному – 120-150 гривень з людини. За таку суму можна розраховувати на ліжко і вентилятор, маленький холодильник.

При цьому в приватному секторі можна знайти "будиночки" – кімнати - за ціною 70 гривень з людини. Зазвичай стільки коштує розміщення на відстані більше кілометра від пляжу.

"Будинок знаходиться на вул. Жовтневій - на цій вулиці автовокзал, ринок, кафе і центральна набережна. У кожній кімнаті м'які куточки, дивани. У дворі велика альтанка, літня кухня, великий двір. Постіль, посуд надаємо, кухня обладнана мультиваркою, мікрохвильовкою, плитою, холодильником", - описує господиня житло в Лазурному за 70 гривень з людини.

Фото: У Лазурному - чисте море і білий пісок (facebook.com/Олексій Козюренко)

Зате буквально на березі - на першій лінії від моря також можна знайти велику кількість "економ"-розміщення - від 100 гривень. Наприклад, на турбазі "Чорномор" найдешевший номер без зручностей - 100 грн з людини, а покращений "стандарт" з новими меблями і санвузлом в номері – 600 гривень за номер (300 гривень з людини) на добу.

При цьому в літніх будиночках-будівельних вагончиках з кондиціонером, зручними ліжками, туалетом і умивальником, але душем на вулиці пропонують відпочити за ціною 300-350 гривень з людини на базі відпочинку "Морський бриз" з виходом на пляж.

Готелі середньої цінової категорії з басейном на території, з кондиціонером і санвузлом в номері обійдуться в 750-1000 гривень в добу за номер на двох. За даними сайту бронювання житла booking.com, в Лазурному вже не доступні 85% готелів з басейнами, а в найдорожчих на останній тиждень серпня залишилися незаброньованими останні номери.

Де в Лазурному шукати "Туреччину"

Як і на багатьох морських курортах України, в Лазурному є варіанти розміщення для вимогливих туристів, які хочуть з комфортом відпочивати в Україні. У таких готелях добре обладнані номери з ванною і кондиціонером, є свій ресторан, басейн і лаунж зона.

Фото: Готель із басейном в Лазурному (booking.com)

Наприклад, в готелі "Lido" на другій лінії від моря - з відкритим басейном і анімацією, з 2 ресторанами вартість двомісного номера "стандарт" за 4 ночі в кінці серпня - 7200 гривень (1800 гривень на добу), а 3-4 місний люкс обійдеться в 2700 гривень на добу.

У приватному пансіонаті "Гранат" на першій лінії від моря з басейном на території також пропонують розважальні програми. Харчуватися можна у в ресторані готелю або готувати на загальній кухні. Номер-люкс на двох обедейтся в 8280 гривень за 4 доби (2070 гривень за ніч) без харчування.

Готель "Laguna Lazurnoye" на другій лінії біля моря також має відкритий басейн. Сімейний люкс на двох зі сніданками та обідами коштує 2250 гривень за добу - 9000 гривень за 4 ночі.

Відзначимо, на ще одному курорті Чорного моря - у Залізному Порту - аншлаг туристів через низькі ціни на відпочинок.

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