Сонячний берег і аквапарки: який курорт Болгарії вибрати для відпочинку влітку

Болгарія - одна з найпопулярніших серед українців курортних країн. Її пляжі цінуються за чистоту, пологий захід і м'який пісок, а курорти – за розвинену інфраструктуру.

Пляжі Болгарії - муніципальні, а значить, відпочивати в будь-якому місці можуть всі охочі. За чистотою біля берега стежать як готелі, так і влада. Тому "Блакитний прапор" - міжнародну нагороду за чистоту і безпеку пляжів, щорічно отримують чимало курортів цієї країни. Перевірити поточний "статус" пляжу можна на сайті організації.

У Болгарії пляжів з "Блакитним прапором" – 15, а в Україні на морі - всього чотири (в Одеській області). Який пляж і курорт Болгарії вибрати для відпочинку влітку?

Золоті Піски: від бюджетного до преміального відпочинку

Пляж на курорті довгий і широкий, найбільш зручний в центральній частині. Піщана смуга має ширину 50-100 метрів, а загальна її протяжність – до 3,5 кілометрів.

Цей пляж більше підходить для молодіжного відпочинку – крім того, що курорт вважається найбільш "тусовочним" в Болгарії завдяки концентрації клубів, так і захід в море не скрізь досить пологий для маленьких дітей.

Фото: Відпочинок в Золотих Пісках (booking.com)

Зате зона відпочинку дуже комфортна - пісок дрібнозернистий, без каменів. Хоча пляж в цілому і безкоштовний, там вказані зони, де можна без додаткових витрат засмагати на своєму рушнику. Для тих, хто хоче відпочивати в платних зонах ближче до кромки води, шезлонг з парасолькою доведеться оплачувати (приблизно 140 гривень).

На першій лінії біля пляжу Золотих Пісків можна зупинитися в готелях на будь-який гаманець - і в бюджетних, і в фешенебельних з харчуванням "все включено", але ночами на березі влаштовують галасливі дискотеки.

З розваг в Золотих Пісках є аквапарк, катамарани, водні лижі, банани, віндесерфи, екскурсії на яхтах, колесо огляду.

Сонячний берег: пляжі з піщаними пагорбами

Пляжна лінія на курорті простяглася до 10 кілометрів, при цьому ширина піщаної зони – від 30 до 100 метрів. У цього пляжу є свої дюни - піщані пагорби, що нагадують про "пустелю" раніше в цій місцевості. Пісок на пляжі дрібний і золотистий, а захід у воду пологий. Тому курорт вважається одним з найбільш комфортних для відпочинку з дітьми. Для малюків навіть є спеціальні огороджені зони у воді.

Фото: Курорт Сонячний берег (booking.com)

Платні та безкоштовні зони на цьому пляжі також присутні. Ближче до води розташовується сектор з платними шезлонгами, а своє покривало і свою парасольку можна розташувати в безкоштовній зоні трохи далі від моря.

З розваг на пляжі можна знайти чи не всі види – від водних мотоциклів до парасейлінгу і дайвінгу. На курорті працюють аквапарки, екскурсії на яхтах, є безліч ресторанів, кафе і клубів. Варто врахувати, що у курорту є недолік – багатолюдність, густота готельної забудови й завищені ціни. Зупинитися в Сонячному березі можна як в дорогому готелі, так і в бюджетних апартаментах з кухнею.

Созопіль: недорогий курорт для спокійного відпочинку

Це стародавнє портове містечко в Болгарії, яке зазвичай включають в списки must visit серед кращих європейських напрямків.

Уже заради екскурсій історичними місцями варто вирушити на цей курорт, який знаходиться всього за 30 кілометрів від Бургаса з аеропортом. Цей курорт ще залишається в категорії недорогих і тихих для спокійного відпочинку.

Фото: Курорт Созопіль (booking.com)

Пляжів в Созополі кілька. Найпопулярніший Центральний з усією необхідною інфраструктурою - в закритій бухті, через що там рідко бувають великі хвилі. Пляж в цьому районі з білим піском, захід у воду пологий.

На великому пляжі Харманіте в південній частині міста також є всі зручності й сервіс, але там набагато менше людей через глибокий захід в море.

На курорті також відпочивають на піщаній косі Каваците - як в готелях, так і в кемпінгах. Як і в інших місцях Болгарії, за вхід на пляж в Созополі платити не потрібно, а лежаки та парасолі входять до переліку платних послуг.

Светий Влас: дискотеки та водні атракціони

На цей курорт щорічно заводять тонни чистого піску, щоб оновити штучні пляжі. Прогулятися вздовж усього берега біля кромки води на цьому курорті навряд чи вийде. У місті облаштовано п'ять окремих пляжів. Їх довжина - від 200 до 600 метрів. А ширина піщаної зони - до 100 метрів.

У курорту є невелика перевага перед популярними пляжними локаціями – на пляжах значно менше людей, а значить, шансів на спокійний відпочинок більше.

Фото: Готель у Светий Влас (booking.com)

Захід в море на пляжах пологий, є безвітряні місця, що приваблює туристів з дітьми. Розваги на курорті також можна знайти на будь-який смак - від звичних водних атракціонів до дискотек і прогулянок на яхті і в гори. Інфраструктура - достатня для відпочинку, ресторанів і кафе вистачає на будь-який смак. А ось в торгові центри потрібно буде їхати на сусідні курорти.

Поморіє: чиста вода і корисний чорний пісок

Це відмінний курорт для бюджетного сімейного відпочинку. Як і в Созополі, в цьому містечку варто приділити час екскурсіям місцями грецької спадщини.

Пляжі в Поморіє піщані, іноді з дрібним черепашником, з пологим заходом у воду. Особливість курорту - сірий і майже чорний пісок, який вважається екологічно чистим і лікувальним. Вона на курорті – кришталево чиста.

Фото: Пляж в Поморіє (booking.com)

На березі є і ділянки з бетонними майданчиками зі спуском по драбинках. Пляжі в Поморіє невеликі - від 200 до 1000 метрів в довжину.

Особливість курорту - наявність грязей в Поморійському озері та оздоровчого центру. З інфраструктури в Поморіє - ресторани й готелі, а ось особливих розваг ні для дітей, ні для дорослих там немає.

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