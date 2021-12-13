Скарби Єгипту: влада країни повернула 30 тисяч незаконно вивезених за 10 років стародавніх артефактів

З 2011 року Каїр за останні 10 років повернув на батьківщину близько 30 тис. незаконно вивезених із країни у різний час стародавніх артефактів, повідомляє ТАСС.

Головний інспектор департаменту повернутих старожитностей Міністерства туризму та старожитностей Єгипту Шаабан Абдель Гауад розповів в ефірі телеканалу Al-Hayat, що фахівці відомства "відстежують аукціони по всьому світу та продажі в інтернеті" через закордонні та єгипетські сайти, а також соціальні мережі.

"З 2011 року єгипетській державі вдалося повернути 29 300 артефактів. Тільки цього року у Музеї Біблії у Вашингтоні було виявлено 5 300 пам'яток давньоєгипетської цивілізації", – сказав він.

Усі вивезені артефакти контрабандним шляхом зареєстровані в архівах, і зараз ведуться роботи з їхнього повернення до Єгипту, після репатріації культурні цінності реставрують та виставляють у музеях.

Фото: Каїр, Єгипет (unsplash.com/alex-azabache)

Так, серед повернених артефактів у Бельгії знайшли стародавній скелет людини, який наразі є частиною експозиції Національного музею єгипетської цивілізації в Каїрі.

Зазначимо, Єгипет останніми роками активно домагається репатріації незаконно вивезених із країни у час пам'яток давнини.

У 1983 році закон у галузі охорони артефактів був посилений єгипетською владою – вивезення об'єктів культурної та історичної спадщини заборонено і карається за законом.

За даними влади, 95% контрабандних старожитностей є результатом археологічних вишукувань "чорних копачів".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Скандинавії археологи виявили унікальну знахідку – найбільший будинок часів Залізного віку.