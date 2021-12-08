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Найбільший будинок часів Залізної доби. У Скандинавії археологи виявили унікальну знахідку

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Середа 08 грудня 2021 10:42
Найбільший будинок часів Залізної доби. У Скандинавії археологи виявили унікальну знахідку Археологічні розкопки поблизу Г’єллестаду (niku.no)
Автор: Євгенія Тугушева

Науковці вивчають, яку роль за тієї доби відігравало знайдене поселення

У південно-східній частині Норвегії археологи знайшли комплекс "довгих будинків" часів Залізної доби, пише Associated Press.

Науковці знайшли споруди "довгих будинків" поблизу Г’єллестаду (86 кілометрів від Осло). На території комплексу розташовано один з найбільших споруд на всій території Скандинавії, довжина якого становить 60 метрів.

Наразі науковці вивчають їхні габарити, бо їхні розміри не збігаються з раніше знайденими, якою була функція для поселення цієї доби.

2018 року на цьому місці було знайдено корабель епохи вікінгів.

"Ми знайшли кілька будівель, усі вони — типові "довгі будинки" Залізної доби, північніше від місця знайдення корабля. Найцікавішою знахідкою став будинок довжиною у 60 метрів і 15 метрів завширшки. Наразі це найбільший такий будинок, знайдений у Скандинавії", — сказав археолог Ларс Густавсен.

Нагадаємо, ми розповідали про вражаючі екозвички шведів та норвежців, які варто запозичити українцям.

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