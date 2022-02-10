Зберегти спадщину: список пам’яток архітектури України поповнили ще 7 нових об’єктів

Присвоєння статусу пам’яток будівлям захищає їх від знесення та небажаного будівельного перероблення

У Запоріжжі сім будівель за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики були внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток, повідомляє "Суспільне".

Зокрема, п'ять об'єктів менонітської спадщини та два об'єкти старого Олександрівська.

Про це розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради Ігор Кисліцин.

За його словами, пам’яткою архітектури та історії місцевого значення визнаний житловий будинок купця Д. Мінаєва за адресою вул. Жуковського, 29, що перебуває у приватній власності.

Список визнаних пам’яток архітектури місцевого значення:

прибутковий будинок Августа Ріхтера з аптекою — вул. Базарна, 7. Він перебуває у комунальній власності. У приміщенні працює КП "Зеленбуд";

будинок школи для дівчат (Mädchenschule) — вул. Істоміна, 18. Там розташована загальноосвітня школа №81;

будинок Катаріни Вальман — вул. Розенталь, 7. Є комунальною власністю Широківської громади;

будинок служб — вул. Розенталь, 7 (будівля є частиною комплексу будинку Вальман);

будинок вчительської семінарії (Lehrerseminar) — вул. Розенталь, 4 (перебуває у комунальній власності міста);

житловий будинок Абрахама Копа — вул. Сергія Серікова, 28 (також перебуває у комунальній власності).

Житловий будинок Абрахама Копа, за словами Ігора Кисліцина, перебуває у найменш задовільному стані серед інших:

"Є певна проблема з будинком Абрахама Копа. Там розміщувався тубдиспансер. Зараз вони з’їхали в рамках медичної реформи. Наразі місто вирішує, кому в оренду віддати цю будівлю, щоб її використовували, щоб взимку там було опалення".

Кисліцин підкреслює, що присвоєння статусу пам’яток будівлям захищає їх від знесення та небажаного будівельного перероблення. Усі роботи на пам’ятках мають погоджуватися з органами охорони культурної спадщини — міським та обласним. Забороняється реконструювати такі будівлі, необхідно проводити лише реставраційні роботи.

"Я маю надію, що у 2023-2024 році нам вдасться закласти кошти на розроблення проєктної документації та виконання певних робіт щонайменше на тих пам’ятках, які належать до комунальної власності. Зараз у нас в програмі цього немає", — зазначає чиновник.

Він також каже, що сподівається на початок реставраційних робіт (принаймні зовнішніх) протягом найближчих п’яти років.

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