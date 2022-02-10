ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сохранить наследие: список памятников архитектуры Украины пополнили еще 7 новых объектов

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 11:43
Сохранить наследие: список памятников архитектуры Украины пополнили еще 7 новых объектов Фото: Список памятников архитектуры в Запорожье (коллаж/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Присвоение статуса памятников здания защищает их от сноса и нежелательной строительной переработки

В Запорожье семь зданий по решению Министерства культуры и информационной политики были внесены в Государственный реестр недвижимых памятников, сообщает "Суспільне".

В частности, пять объектов менонитского наследия и два объекта старого Александровска.

Об этом рассказал начальник отдела охраны культурного наследия Запорожского городского совета Игорь Кислицын.

По его словам, памяткой архитектуры и истории местного значения признан жилой дом купца Д. Минаева по адресу ул. Жуковского, 29, находящегося в частной собственности.

Список признанных памятников архитектуры местного значения:

  • доходный дом Августа Рихтера с аптекой — ул. Базарная, 7. Он находится в коммунальной собственности. В помещении работает КП "Зеленстрой";
  • дом школы для девочек (Mädchenschule) — ул. Истомина, 18. Там расположена общеобразовательная школа №81;
  • дом Катарины Вальман — ул. Розенталь, 7. Является коммунальной собственностью Широковского общества;
  • дом служб - ул. Розенталь, 7 (здание является частью комплекса здания Вальмана);
  • дом учительской семинарии (Lehrerseminar) — ул. Розенталь, 4 (находится в коммунальной собственности города);
  • жилой дом Абрахама Копа - ул. Сергея Серикова, 28 (также находится в коммунальной собственности).

Жилой дом Абрахама Копа, по словам Игоря Кислицына, находится в наименее удовлетворительном состоянии.

"Есть определенная проблема с домом Абрахама Копа. Там размещался тубдиспансер. Сейчас они съехали в рамках медицинской реформы. Сейчас город решает, кому в аренду отдать это здание, чтобы его использовали, чтобы зимой там было отопление".

Кислицын подчеркивает, что присвоение статуса памятников зданиям защищает их от сноса и нежелательной строительной переработки. Все работы на памятниках должны соглашаться с органами охраны культурного наследия – городским и областным. Запрещается реконструировать такие строения, нужно проводить только реставрационные работы.

"Я надеюсь, что в 2023-2024 году нам удастся заложить средства на разработку проектной документации и выполнение определенных работ по меньшей мере на тех памятках, которые принадлежат к коммунальной собственности. Сейчас у нас в программе этого нет", — отмечает чиновник.

Он также говорит, что надеется на начало реставрационных работ (по крайней мере, внешних) в течение ближайших пяти лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Ровенской области разрушаются два костела с уникальными фресками.

Также мы рассказывали, что в Черниговской области возьмут под охрану древнейшую достопримечательность Левобережной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения