Врятувати історію. На Чернігівщині візьмуть під охорону найдавнішу пам’ятку Лівобережної України

Наразі садиба Покорщина перебуває в жахливому стані, але її намагаються врятувати

У селищі Козелець Чернігіської області візьмуть під охорону унікальну пам’ятку історії та архітектури – садибу “Покорщина”. Якщо про необхідність охорони раніше говорили переважно тільки активісти, то споруду тепер мають охороняти вже за рішенням суду. Про це повідомляє Ukrainaincognita.com з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

Окружний адмінсуд зобов’язав управління комунального майна Чернігівської облради укласти охоронний договір на цю пам’ятку архітектури національного значення.

Прокуратурою установлено, що садиба “Покорщина” перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл, селищ, міст Чернігівської області в особі Чернігівської обласної ради. Однак, хоча право власності за територіальною громадою оформлено ще у 2010 році, охоронний договір до цього часу не був укладений.

Найдавніший зі збережених донині садибних комплексів Лівобережної України

Козелецька окружна прокуратура подала позов до Чернігівського окружного адміністративного суду. Відтепер управління комунального майна Чернігівської облради має укласти охоронний договір на будівлі садиби.

"Це найдавніший зі збережених донині садибних комплексів Лівобережної України, але він давно перебуває у вкрай занедбаному стані та руйнується. Балансоутримувачем є управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, земля ж належить місцевій громаді. Свого часу об'єкт був включений до обласної програми реставрації пам’яток архітектури національного значення на 2020-2022 роки, але роботу гальмував безлад із документацією – ніхто не хотів брати на себе відповідальність.

"Порятунок садиби ініціювала минулого року тодішня очільниця області Anna Kovalenko. Нинішній голова ОДА Viacheslav Chaus також не оминув увагою "Покорщину". Охоронний договір визначить особливості режиму використання пам'ятки, види та терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт, робіт з упорядження її території, інших пам'яткоохоронних заходів", - пише Андрій Тичина у Facebook.

Фото: Садиба Покорщина у селищі Козелець Чернігівської області (facebook.com/andriy.tychyna)

Покорщина — найдавніший зі збережених донині садибних комплексів Лівобережної України. Знаходиться на території селища Козелець. Садиба збудована в середині XVIII ст. на невисокій терасі правого берега річки Остер.

Садиба збудована в середині XVIII ст. на невисокій терасі правого берега річки Остер. Належала родині Віри Григорівни Дараган, сестрі графів Олексія і Кирила Розумовських, та її чоловікові Юхиму Дарагану, київському полковнику. Архітектурний комплекс садиби Дараганів у Покорщині є пам'яткою архітектури національного значення з охоронним № 846.

Садиба придбана у 1744 році у писаря Івана Покорського Наталією Розумихою – матір’ю Олексія Розумовського, морганатичного супруга російської імператриці Єлизавети, для прийома в ньому царственої невістки. Пізніше будівля подарована родині Віри Дараган, сестрі Олексія і Кирила Розумовських, та її чоловікові Юхиму Дарагану, київському полковнику. Далі нею володіла інша славетна родина – Галаганів.

Фото: Садиба Покорщина у селищі Козелець Чернігівської області (facebook.com/andriy.tychyna)

Якою буде вартість реставрації садиби "Покорщина"

Наприкінці 2009 року Чернігівська обласна рада прийняла рішення про передачу садиби у довгострокову оренду на 49 років генеральному директорові та засновнику приватного музею "Козацькі землі України" Володимиру Недяку. Орендар мав намір створити на базі пам'ятки музейний комплекс "Козацька садиба "Покорщина", реставрувавши її за власний кошт. Однак, через часткову приватизацію частини охоронної зони (1,5 га з трьох) місцевими жителями, які живуть поруч і мають тут гаражі й сараї, від оренди та подальших планів пан Недяк відмовився.

За оцінками на 2017 рік вартість ймовірної реставрації становить 16 мільйонів гривень. Водночас за оцінками експертів, ймовірний термін існування центральної будівлі садиби без реставрації - не більше п’яти років.

Наразі на реконструкцію "Покорщини" обласна рада виділила 3,8 мільйона гривень з обласного бюджету та заклала ще 12 мільйонів інших коштів. Таке рішення ухвалили на сесії, що відбулася 12 травня 2020 року. Гроші виділятимуть у рамках програми реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки.

Проте жодних робіт садибі не почалося, попри на подальші повідомлення про виділення на реставрацію коштів.

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