Зібрати валізу за 60 хвилин: туристів попередили про головні помилки при плануванні поїздок

Правила подорожей за останні півтора року значно змінилися, але туристична індустрія досить швидко пристосувалася до вимог ери COVID. Це означає, що для туристів багато що в поїздках може відрізнятися від звичного, включно зі списком необхідних речей, пише CNN.

"Якщо ви через деякий час робите свій перший політ, все може значно відрізнятися від того, до чого ви раніше звикли. Йдеться вже не лише про упаковку адаптера живлення і перевезення шампуню в маленьких пляшечках", - попереджають в публікації.

Туристам радять забути про бюджетні подорожі й запастися додатковими грошима.

"Будьте готові до підвищення цін на авіаквитки, оренду автомобілів, проживання, їжу, напої та інше. Дізнайтеся, скільки тестів на COVID-19 треба буде пройти, і скільки це буде коштувати. Якщо є ймовірність, що правила подорожі можуть змінитися, і вам буде потрібно піти на самоізоляцію, треба врахувати й це", - попереджають у статті мандрівників про фінансовий бік подорожей в пандемію.

Які ще важливі речі потрібно передбачити, збираючись в подорож, і які помилки бувають при зборі речей у валізу - в матеріалі РБК-Україна.

Додатково: все роздрукувати, взяти маски й дезінфектори

Контрольний перелік для подорожей під час пандемії COVID від CNN, що туристам варто врахувати перед тим, як відправитися в дорогу:

1. Заздалегідь уточніть, які документи потрібно подати на різних етапах вашої подорожі, і роздрукуйте все, для чого потрібні паперові копії (або просто як резервні копії).

Фото: Перед поїздкою потрібно запастися копіями документів і завантажити додатки (unsplash.com/vidar nordli mathisen)

Залежно від того, де ви знаходитеся і куди збираєтеся, перевірте вимоги до поїздок і завантажте будь-які додатки, які потрібні або рекомендуються, і заповніть їх відповідною інформацією.

2. На додаток до вашого звичайного контрольному переліку речей ми рекомендуємо ще два пункти: одноразові маски та невелику пляшку дезинфікуючого засобу для рук, яку ви можете взяти з собою в ручній поклажі.

3. Упакуйте порожню багаторазову пляшку для води в ручну поклажу. Але майте на увазі, що фонтани з питною водою можуть не працювати в аеропортах, які ви відвідуєте.

4. Цілком ймовірно, що не всі ресторани та магазини в аеропорту будуть відкриті, тому може виявитися неможливим купити в останню хвилину туалетні засоби або їжу. Купіть це перед поїздкою.

Що радять брати з собою турагенти

Найважливіші речі, які радять взяти туристам всі агентства: закордонні паспорти, авіаквитки, страховку, туристичний ваучер, гроші, мобільні телефони, гроші, тести на COVID (або довідки про вакцинацію), якщо це потрібно на в'їзді в країну.

Фото: У валізу треба зібрати все необхідне на відпочинку (unsplash.com/anete lusina)

Наприклад, фахівець з підбору турів Юлія Гусліста за своїм переліком в дорогу призвичаїлася збирати валізу за 60 хвилин. Порадами про те, що потрібно не забути взяти з собою в подорож, вона поділилася з передплатниками на своїй сторінці в Instagram. Так, на додаток до вже звичного списку обов'язкових документів, ліків і одягу вона завжди бере з собою:

- телефон, фотоапарат, ноутбук, акумулятор, навушники;

- зарядні пристрої до всього, що заряджає, а також електричний подовжувач, тому що розеток в номерах зазвичай одна або дві, а гаджетів одночасно можуть заряджатися 5-7 штук.

- кілька пар окулярів, також - панамки й кепки;

- вологі та сухі серветки, вода;

- легкий перекус: горішки, солодощі, банан, яблуко.

Також вона радить наклеїти на свою валізу яскравий стікер - це допоможе розпізнати свій багаж на стрічці в аеропорту. А щоб валіза долетіла за призначенням, варто зняти всі бирки від попередніх перельотів.

"Помилки" від туристів: креми, ліки і галетне печиво

Попередній перелік необхідних речей в поїздку складають багато туристів. Киянка Анастасія Будник за два тижні до подорожі в Туреччину почала складати потрібні речі у валізу.

"Такі дрібниці, як дорожній швейний набір, маленький складаний ніж, фумігатор від комарів я завжди беру. А ось якісь ліки або косметику завжди забуваю. Цього разу при поїздці забула крем від опіків після засмаги. Подумала, це зайве, тому що пантенол вже був у складі сонцезахисного крему", - розповіла вона РБК-Україна.

Від сонячного опіку засіб не вберіг туристку, і в перший день відпочинку вона обгоріла в напівтіні на пляжі.

"Сто раз пошкодувала, що не поклала пантенол у валізу. Адже опік на обличчі і плечах проявився "у всій красі" до вечора, а бігати шукати магазин чи аптеку в околицях готелю в спеку не було сил", - поділилася вона.

На виручку українці прийшли в готелі: співробітник ресепшена наламала в саду свіжого листя алое, маски з якого зняли почервоніння вже до наступного ранку.

Фото: На валізу варто наклеїти яскравий стікер (unsplash.com/gabrielle henderson)

"В інших подорожах мені не вистачало захисту від комарів - в тропічній країні це критичний фактор якості нічного сну. Тому вожу з собою фумігатор всюди - де треба і не треба", - радить вона ще один необхідний предмет в багажі.

Також в будь-якій поїздці, на її думку, незамінні знеболювальне, гігієнічні прокладки відповідного виробника, а також антибіотики широкого спектру. Без звичних засобів на відпочинку в будь-який момент може виявитися складно обійтися.

"Якось я отруїлася водою в ресторані в тропічній країні, довелося приймати дуже потужний місцевий антибіотик, щоб зупинити діарею. Звичний хліб купити було неможливо, щоб хоч чимось харчуватися під час хвороби. З тих пір в валізі вожу з собою або пачку печива "Марія", або бублики-сушку", - розповідає киянка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сталося під час повені в курортному регіоні Туреччини.

Також повідомлялося, що всупереч спеці туристи масово їдуть на новий курорт Єгипту влітку.