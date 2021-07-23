Собрать чемодан за 60 минут: туристов предупредили о главных ошибках при планировании поездок

Правила путешествий за последние полтора года значительно изменились, но туристическая индустрия довольно быстро приспособилась к требованиям эры COVID. Это означает, что для туристов многое в поездках может отличаться от привычного, включая список необходимых вещей, пишет CNN.

"Если вы спустя время совершаете свой первый полет, все может значительно отличаться от того, к чему вы ранее привыкли. Речь идет уже не только об упаковке адаптера питания и перевозке шампуня в маленьких бутылочках", — предупреждают в публикации.

Туристам советуют забыть о бюджетных путешествиях и запастить дополнительными деньгами.

"Будьте готовы к повышению цен на авиабилеты, аренду автомобилей, проживание, еду, напитки и другое. Узнайте, сколько тестов на COVID-19 может надобиться пройти, и сколько это будет стоить. Если есть вероятность, что правила путешествия могут измениться, и вам потребуется пойти на самоизоляцию, нужно будет учесть и это", — предупреждают в статье путешественников о финансовой стороне путешествий в пандемию.

Какие еще важные вещи нужно предусмотреть, собираясь в путешествие, и какие ошибки бывают при сборе вещей в чемодан – в материале РБК-Украина.

Дополнительно: все распечатать, взять маски и дезинфекторы

Контрольный список для путешествий во время пандемии COVID от CNN, что туристам стоит учесть перед тем, как отправиться в дорогу:

1. Заранее уточните, какие документы потребуется представить на разных этапах вашего путешествия, и распечатайте все, для чего требуются бумажные копии (или просто в качестве резервных копий).

Фото: Перед поездкой нужно запастись копиями документов и загрузить приложения (unsplash.com/vidar nordli mathisen)

В зависимости от того, где вы находитесь и куда собираетесь, проверьте требования к поездкам и загрузите любые приложения, которые требуются или рекомендуются, и заполните их соответствующей информацией.

2. В дополнение к вашему обычному контрольному списку вещей мы рекомендуем еще два пункта: одноразовые маски и небольшую бутылку дезинфицирующего средства для рук, которую вы можете взять с собой в ручную кладь.

3. Упакуйте пустую многоразовую бутылку для воды в ручную кладь. Но имейте в виду, что фонтаны с питьевой водой могут не работать в аэропортах, которые вы посещаете.

4. Вполне вероятно, что не все рестораны и магазины в аэропорту будут открыты, поэтому может оказаться невозможным купить в последнюю минуту туалетные принадлежности или еду. Купите это перед поездкой.

Что советуют брать с собой турагенты

Самые важные вещи, которые советуют взять туристам все агентства: загранпаспорта, авиабилеты, страховку, туристический ваучер, деньги, мобильные телефоны, деньги, тесты на COVID (или справки о вакцинации), если это требуется на въезде в страну.

Фото: В чемодан нужно собрать все необходимое на отдыхе (unsplash.com/anete lusina)

Например, специалист по подбору туров Юлия Гуслистая по своему списку в дорогу наловчилась собирать чемодан за 60 минут. Советами о том, что нужно не забыть взять с собой в путешествие, она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram. Так, в дополнение к уже привычному списку обязательных документов, лекарств и одежды она всегда берет с собой:

- телефон, фотоаппарат, ноутбук, аккумулятор, наушники;

- зарядные устройства ко всему, что заряжает, а также электрический удлинитель, потому что розеток в номерах обычно одна или две, а гаджетов одновременно могут заряжаться 5-7 штук.

- несколько пар очков, также - панамки и кепки;

- влажные и сухие салфетки, вода;

- легкий перекус: орешки, сладости, банан, яблоко.

Также она советует наклеить на свой чемодан яркий стикер - это поможет распознать свой багаж на ленте в аэропорту. А чтобы чемодан долетел по назначению, стоит снять все бирки от предыдущих перелетов.

"Ошибки" от туристов: кремы, лекарства и галетное печенье

Предварительный список необходимых вещей в поездку составляют многие туристы. Киевлянка Анастасия Будник за две недели до путешествия в Турцию начала складывать нужные вещи в чемодан.

"Такие мелочи, как дорожный швейный набор, маленький складной нож, фумигатор от комаров я всегда беру. А вот какие-то лекарства или косметику всегда забываю. В этот раз при поездке забыла крем от ожогов после загара. Подумала, это лишнее, так как пантенол уже был в составе солнцезащитного крема", — рассказала она РБК-Украина.

От солнечного ожога средство не уберегло туристку, и в первый день отдыха она обгорела в полутени на пляже.

"Сто раз пожалела, что не положила пантенол в чемодан. Ведь ожог на лице и плечах проявился "во всей красе" к вечеру, а бегать искать магазин или аптеку в окрестностях отеля в жару не было сил", — поделилась она.

На выручку украинке пришли в отеле: сотрудник ресепшена наломала в саду свежих листьев алое, маски из которого сняли красноту уже к следующему утру.

Фото: На чемодан стоит наклеить яркий стикер (unsplash.com/gabrielle henderson)

"В других путешествиях мне не хватало защиты от комаров – в тропической стране это критический фактор качества ночного сна. Поэтому вожу с собой фумигатор везде – где нужно и не нужно", - советует она еще один необходимый предмет в багаже.

Также в любой поездке, по ее мнению, незаменимы болеутоляющие, гигиенические прокладки подходящего производителя, а также антибиотики широкого спектра. Без привычных средств на отдыхе в любой момент может оказаться сложно обойтись.

"Как-то я отравилась водой в ресторане в тропической стране, пришлось принимать очень мощный местный антибиотик, чтобы остановить диарею. Привычный хлеб купить было невозможно, чтобы хоть чем-то питаться во время болезни. С тех пор в чемодане вожу с собой или пачку печенья "Мария", или бублики-сушку", - рассказывает киевлянка.

Напомним, ранее мы писали, что произошло во время наводнения в курортном регионе Турции.

Также сообщалось, что вопреки жаре туристы массово едут на новый курорт Египта летом.