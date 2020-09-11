"Зібрали гроші й закрилися": як не стати жертвою шахраїв, купуючи тур

Шахрайство в туризмі, на жаль, явище досить часте. Наприклад, українським туристам нерідко продають фейкові тури: збирають з довірливих людей гроші, а ті вже тільки в аеропорту дізнаються, що нікуди не летять.

У квітні цього року прокуратура Києва повідомила про підозру жінці, яка, як стверджується, обдурила 15 сімей на загальну суму понад 330 тисяч гривень. Повідомляється, що підозрювана поширювала неправдиву інформацію про продаж турів і про оформлення документів для нібито відпочинку у Туреччині та Єгипті, а ціни пропонувала набагато нижчі ринкових.

У прес-службі відомства повідомляють, що дії зловмисниці були кваліфіковані за ч.1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Слідство у кримінальному провадженні триває.

Як розпізнати шахраїв в туризмі та як туристу не дати себе ошукати під час покупки турів, РБК-Україна розпитало Марину Казакову, засновника турагентства Kazakovs Travel. Вона моніторить діяльність туроператорів і турагенцій, особливо під час покупки відмовних турів у турагенств, що іноді вважається досить ризикованою процедурою.

- Давайте перерахуємо основні види шахрайства в туризмі при купівлі путівок. Хто найчастіше вдається до таких дій?

Є кілька різних типів шахрайства в туризмі. Один з них - коли агентство бере гроші за тур, але не оплачує його. Це відбувається, коли у турагентства є фінансові проблеми та заборгованості за старими заявками.

Новими грошима вони закривають борги. Іноді агентство не викуповує тур вчасно. Тому турист вже в аеропорту дізнається про те, що нікуди не летить.

Фото: Часто турист вже в аеропорту дізнається, що нікуди не полетить (freepik.com)

У другій схемі буває, коли турист звертається безпосередньо до менеджера, який більше не працює. Скажімо, менеджер працював в агентстві, зібрав базу клієнтів і звільнився. Клієнти за старою звичкою пишуть йому, не перевіряючи, чи працює він, як і раніше, чи ні. Менеджер забирає гроші, але не купує тур. Всі претензії, які пред'являють в агентство, навіть не будуть розглядатися.

По-третє, буває, що саме турагентство - "липове". Наприклад, створюється сторінка в соцмережах, яка швидко набирає 10 тисяч і більше підписників і лайки за гроші. В постах пишуть, що компанія багато років працює на ринку, але насправді це не так.

Іноді шахраї навіть орендують офіс, щоб створити враження нібито надійності. Потім з клієнтів збирають гроші за тури, які ніхто взагалі навіть не збирається бронювати. За пару днів до вильоту телефони агентства перестають відповідати, офіс переїжджає, а сторінка в соцмережах видаляється.

- Таке відбувалося останнім часом в Україні?

У 2018 році відкрилося "агентство", яке видавало себе за філію однієї з великих українських туркомпаній. Вони орендували офіс в одному з ТРЦ у Києві неподалік від станції метро Харківська, зібрали заявки від туристів, забрали гроші та закрилися. Тоді від жертв шахраїв, які прикривалися відомим ім'ям, постраждало багато людей. Деякі з них залишили їм по кілька тисяч доларів.

Також минулого року у прокуратурі Києва заявили, що направили до суду справу про двох шахрайок, які обдурили 39 осіб на загальну суму у 2 мільйони гривень. Стверджується, що жінки продавали фейкові путівки до Туреччини, Єгипту, ОАЕ та на Кіпр.

Як стверджує керівник спільноти турагентів Сергій Кардиналов, туристу не завжди доносять вірну інформацію. Наприклад, багато туристів вважають, що турист купує тур у турагенції, але це не так.

Фото: Туристи часто реагують на невиправдано низькі ціни турів (pixabay.com)

Турагентство - це точка продажу туристичного продукту туроператора. Створює та продає туристичний продукт туроператора турагентство, яке є його представником і консультує з наявними у нього турпродуктам.

Коли турист вибрав собі тур і вирішив його придбати, він оплачує цей тур і одночасно - за консультацію турагентства. У 99% випадків виставляється один рахунок, де в ціну вже включена консультація турагентства. Якщо турист звернувся в несумлінне агентство, то воно може не перевести оплату туриста за тур на розрахункові рахунки туроператора.

- Чи є сенс перевіряти, як довго компанія працює на ринку? Чим довше працює, тим вона надійніша?

Судячи з практики спільноти турагентів, час показав, що репутацію, термін роботи турагентства - не показник у таких ситуаціях. Чимало було випадків, коли в епіцентрі подій потрапляли й турагентства, які працювали десять і більше років і мали позитивну репутацію. У певний момент щось пішло не так, і менеджер або керівництво турагентства, закривши очі на репутацію, здійснювали такі неправомірні дії.

Якщо ви звернетеся в сумлінне турагентство, вам там нададуть професійну консультацію, видадуть всі юридичні та бухгалтерські документи й ви спокійно дочекаєтеся дати вильоту і вирушите на відпочинок.

- Які види шахрайства бувають з так званими "відмовними" турами?

Відмовні тури - це тури, які вже хтось придбав, але з якихось причин не може вилетіти. У зв'язку з цим шукається заміна туристів, щоб мінімізувати штрафні санкції за скасування.

Фото: Шахраї можуть використовувати у якості "лазівки" відмовні тури (pixabay.com)

Цю "лазівку" також використовують для вчинення неправомірних дій: публікуються в інтернеті неіснуючі тури під назвою "відмовні", в більшості випадків вони пропонуються за дуже низькою ціною. Наприклад, вказують, що купували за 30 000 грн, а віддають за 12 000 грн. Такий тур можуть оплатити й 10 осіб.

- Що треба знати туристу, аби уникнути шахрайства та убезпечити себе, не зіпсувати відпустку? Може, є якісь явні ознаки того, що це ненадійний турагент?

Перерахую декілька найбільш важливих моментів.

При бронюванні туру підписуйте договір і запитуйте документи, що підтверджують повноваження працювати.

Не здійснюйте передоплату на особисті картки - ні менеджера, ні директора.

Оплату туру здійснюйте за рахунком на реквізити агентства. Або сплачуйте карткою на офіційному сайті агентства.

Вивчайте відгуки про агентство. Вас мають насторожити гарні тексти-"дифірамби". Зазвичай туристи пишуть коротко, іноді з помилками й не завжди складно. Якщо в агентства багато підписників, зайдіть на їхні профайли. Спробуйте переконатися, що серед них немає ботів.

- Що має особливо насторожити туристів?

По-перше, має насторожити низька ціна пропонованих турів. Зазвичай різниця у ціні за тур до 1500 доларів варіюється в межах 50-100 доларів в залежності від туроператора.

Якщо вам пропонують тур за 1000 доларів, а його ціна в інших місцях 1500 доларів, то це схоже на обман. Уточніть, хто туроператор, перевірте на сайті вартість. Якщо різниця у ціні велика, то, швидше за все, ви потрапили до шахраїв.

Фото: Туриста має насторожити підозріло низька ціна на тур (pixabay.com)

По-друге, насторожити мають ситуації, якщо від вас вимагають негайно все оплатити, а то "закінчаться місця на рейсі або в готелі". Проте варто пам'ятати: якщо ви купуєте тур на популярні дати (свята, дитячі канікули, високий сезон) або виліт на найближчі дати, то вам говорять правду.

По-третє, треба задуматися, якщо менеджер не дає чітких відповідей на уточнюючі питання. Часто розпізнати шахрая можна в деталях. Тому ставте питання, просіть документи.

Крім того, вам треба самостійно перевіряти бронювання. У багатьох операторів турист може перевірити бронювання на сайті та статус оплати в режимі онлайн. На жаль, шахраї є і будуть, поки туристи шукають, де дешевше. Низька ціна - це пастка №1 шахраїв. Тому не варто реагувати на величезні знижки.

При оплаті турагентству за тур вимагайте оформити договір на туристичне обслуговування. У договорі має бути вказане найменування турагентства, у якого туроператора купується тур, номер агентського договору, який укладено між турагентом і туроператором. Агентський договір дає право цьому турагентству укладати з туристом договір на туристичне обслуговування.

Крім цього, вам повинні видати рахунок-фактуру для оплати або квитанцію про оплату. Зверніть увагу, що з 1 січня 2021 року будь-яке турагентство зобов'язане буде видавати чек про оплату, якщо ви будете оплачувати готівкою. Відсутність договору на туристичне обслуговування, рахунку та квитанції може прирівнюватися до добровільної видачі грошей будь-якій фізичній особі.

Фото: При покупці туру треба вимагати оформлення договору на туробслуговування (pixabay.com)

Без договору ви не будете знати, що це за компанія, який тур був заброньований у туроператора, і в кінцевому підсумку ви можете взагалі нікуди не полетіти. Якщо вам пропонують здійснити оплату на банківську карту фізособи, це можна прирівняти до добровільного переведення грошей на чиюсь картку, і потім довести чиюсь провину буде практично нереально.

- Куди звертатися туристам у таких випадках, і чи є шанси на те, щоб повернути гроші, відправлені шахраям?

Треба обов'язково відразу звертатися до правоохоронних органів. Відверто кажучи, шансів повернути гроші у таких ситуаціях мало. Як правило, шахраїв подають в розшук, знаходять, але грошей у них вже немає. Я рекомендую працювати з перевіреними агентствами, з якими ви мали хороший досвід раніше.

Нагадаємо, раніше була названа небезпечна помилка, яку часто роблять туристи.

Крім того, ми повідомляли, що робити у випадку небезпечних ситуацій в горах під час походу.