"Собрали деньги и закрылись": как не стать жертвой мошенников, покупая тур

Мошенничество в туризме, к сожалению, явление довольно частое. Например, украинским туристам нередко продают фейковые туры: собирают с доверчивых людей деньги, а те уже только в аэропорту узнают, что никуда не летят.

В апреле этого года прокуратура Киева сообщила о подозрении женщине, которая, как утверждается, обманула 15 семей на общую сумму более 330 тысяч гривен. Сообщается, что подозреваемая распространяла заведомо неправдивую информацию о продаже туров и об оформлении документов для якобы отдыха в Турции и Египте, а цены предлагала гораздо ниже рыночных.

В пресс-службе ведомства сообщают, что действия злоумышленницы были квалифицированы по ч.1, 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как распознать мошенников в туризме и как туристу не дать себя обмануть во время покупки туров, РБК-Украина расспросило Марину Казакову, основателя турагентства Kazakovs Travel. Она мониторит деятельность туроператоров и турфирм, особенно во время покупки отказных туров у турагенств, что иногда считается довольно рискованной процедурой.

- Давайте перечислим основные виды мошенничества в туризме при покупке путевок. Кто чаще всего прибегает к таким действиям?

Есть несколько разных типов мошенничества в туризме. Один из них - когда агентство берет деньги за тур, но не оплачивает его. Это происходит, когда у турагентства есть финансовые проблемы и задолженности по старым заявкам.

Новыми деньгами они закрывают долги. Иногда агентство не выкупает тур вовремя. Поэтому турист уже в аэропорту узнает о том, что никуда не летит.

Фото: Часто турист уже в аэропорту узнает, что никуда не полетит (freepik.com)

Во второй схеме бывает, когда турист обращается напрямую к менеджеру, который больше не работает. Скажем, менеджер работал в агентстве, собрал базу клиентов и уволился. Клиенты по старой привычке пишут ему, не проверяя, работает он по-прежнему или нет. Менеджер забирает деньги, но не покупает тур. Все претензии, которые предъявляют в агентство, даже не будут рассматриваться.

В-третьих, бывает, что самое турагентство - "липовое". К примеру, создается страница в соцсетях, которая быстро набирает 10 тысяч и более подписчиков и лайки за деньги. В постах пишут, что компания много лет работает на рынке, но на самом деле это не так. Иногда мошенники даже арендуют офис, чтобы создать впечатление якобы надежности.

Затем с клиентов собирают деньги за туры, которые никто и вовсе даже не собирается бронировать. За пару дней до вылета телефоны агентства перестают отвечать, офис переезжает, а страница в соцсетях удаляется.

- Такое происходило в последнее время в Украине?

В 2018 году открылось "агентство", которое выдавало себя за филиал одного из крупных украинских туркомпаний. Они арендовали офис в одном из ТРЦ в Киеве недалеко от станции метро Харьковская, собрали заявки от туристов, забрали деньги и закрылись. Тогда от жертв мошенников, которые прикрывались известным именем, пострадало много людей. Некоторые из них оставили им по несколько тысяч долларов.

Также в прошлом году в прокуратуре Киева заявили, что направили в суд дело о двух мошенницах, которые обманули 39 человек на общую сумму в 2 миллиона гривен. Утверждается, что женщины продавали фейковые путевки в Турцию, Египет, ОАЭ и на Кипр.

Как утверждает руководитель сообщества турагентов Сергей Кардиналов, туристу не всегда доносят верную информацию. К примеру, многие туристы считают, что турист покупает тур в турагентстве, но это не так.

Фото: Туристы часто реагируют на неоправданно низкие цены туров (pixabay.com)

Турагентство - это точка продаж туристического продукта туроператора. Создает и продает туристический продукт туроператора турагентство, которое является его представителем и консультирует по имеющимся у него турпродуктам.

Когда турист выбрал себе тур и решил его приобрести, он оплачивает этот тур и заодно - за консультацию турагентства. В 99% случаев выставляется один счет, где в цену уже включена консультация турагентства. Если турист обратился в недобросовестное агентство, то оно может не перевести оплату туриста за тур на расчетные счета туроператора.

- Есть ли смысл проверять, как долго компания работает на рынке? Чем дольше работает, тем она надежнее?

Судя из практики сообщества турагентов, время показало, что репутация, срок работы турагентства - не показатель в таких ситуациях. Немало было случаев, когда в эпицентре событий попадали и турагентства, которые работали десять и больше лет и имели положительную репутацию. В определенный момент что-то пошло не так, и менеджер или руководство турагентства, закрыв глаза на репутацию, совершали такие неправомерные действия.

Если вы обратитесь в добросовестное турагентство, вам там предоставят профессиональную консультацию, выдадут все юридические и бухгалтерские документы и вы спокойно дождетесь даты вылета и отправитесь на отдых.

- Какие виды мошенничества бывают с так называемыми "отказными" турами?

Отказные туры - это туры, которые уже кто-то приобрел, но по каким-то причинам не может улететь. В связи с этим ищется замена туристов, чтобы минимизировать штрафные санкции за отмену.

Фото: Мошенники могут использовать в качестве "лазейки" отказные туры (pixabay.com)

Эту "лазейку" также используют для совершения неправомерных действий: публикуются в интернете несуществующие туры под названием "отказные", в большинстве случаев они предлагаются по очень низкой цене. Например, указывают, что покупали за 30 000 грн, а отдают за 12 000 грн. Такой тур могут оплатить и 10 человек.

- Что надо знать туристу, чтобы избежать мошенничества и обезопасить себя, не испортить отпуск? Может, есть какие-то явные признаки того, что это ненадежный турагент?

Перечислю несколько самых важных моментов.

При бронировании тура подписывайте договор и запрашивайте документы, подтверждающие полномочие работать.

Не осуществляйте предоплаты на личные карты - ни менеджера, ни директора.

Оплату тура производите по счету на реквизиты агентства. Или оплачивайте картой на официальном сайте агентства.

Изучайте отзывы об агентстве. Вас должны насторожить красивые тексты-"дифирамбы". Обычно туристы пишут кратко, иногда с опечатками и не всегда складно. Если у агентства много подписчиков, зайдите на их профайлы. Попробуйте убедиться, что среди них нет ботов.

- Что должно особо насторожить туристов?

Во-первых, должна насторожить низкая цена предлагаемых туров. Обычно разница в цене за тур до 1500 долларов варьируется в пределах 50-100 долларов в зависимости от туроператора.

Если вам предлагают тур за 1000 долларов, а его цена в других местах 1500 долларов, то это похоже на обман. Уточните, кто туроператор, перепроверьте на сайте стоимость. Если разница в цене большая, то, скорее всего, вы попали к мошенникам.

Фото: Туриста должна насторожить подозрительно низкая цена на тур (pixabay.com)

Во вторых, насторожить должны ситуации, если от вас требуют немедленно все оплатить, а то "закончатся места на рейсе или в отеле". Но стоит помнить: если вы покупаете тур на популярные даты (праздники, детские каникулы, высокий сезон) или вылет на ближайшие даты, то вам говорят правду.

В-третьих, надо задуматься, если менеджер не дает четких ответов на ваши уточняющие вопросы. Часто мошенника можно распознать в деталях. Поэтому задавайте вопросы, просите документы.

Кроме того, вам надо самостоятельно перепроверять бронирование. У многих операторов турист может проверить бронирование на сайте и статус оплаты в режиме онлайн. К сожалению, мошенники есть и будут, пока туристы ищут, где подешевле. Низкая цена - это уловка №1 мошенников. Поэтому не стоит реагировать на огромные скидки.

При оплате турагентству за тур требуйте оформить договор на туристическое обслуживание. В договоре должно быть указано наименование турагентства, у какого туроператора покупается тур, номер агентского договора который заключен между турагентством и туроператором. Агентский договор дает право этому турагентству заключать с туристом договор на туристическое обслуживание.

Кроме этого, вам должны выдать счет-фактуру для оплаты или квитанцию об оплате. Обратите внимание, что с 1 января 2021 года любое турагентство обязано будет выдавать чек об оплате, если вы будете оплачивать наличными. Отсутствие договора на туристическое обслуживание, счета и квитанции может приравниваться как добровольной выдаче денег любому физлицу.

Фото: При покупке тура надо требовать оформления договора на туробслуживание (pixabay.com)

Без договора вы не будете знать, что это за компания, какой тур был забронирован у туроператора, и в конечном итоге вы можете вообще никуда не улететь. Если вам предлагают произвести оплату на банковскую карту физлица, это можно приравнять как добровольный перевод денег на чью-то карту, и потом доказать чью-то вину будет практически нереально.

- Куда обращаться туристам в таких случаях, и есть ли шансы на то, чтобы вернуть деньги, отправленные мошенникам?

Нужно обязательно сразу же обращаться в правоохранительные органы. Откровенно говоря, шансов вернуть деньги в таких ситуациях мало. Как правило, мошенников подают в розыск, находят, но денег у них уже нет. Я рекомендую работать с проверенными агентствами, с которыми у вас был позитивный опыт ранее.

Напомним, ранее была названа опасная ошибка, которую часто совершают туристы.

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