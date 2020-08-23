Збираєтесь у відпустку до Туреччини: українцям пояснили важливі деталі

Фото: Відпустка у Туреччині (Олег Божко)

Де застрахуватися від COVID-19 та пройти тестування в Туреччині

Під час пандемії коронавірусу страховка на випадок захворюваності на COVID-19 вже давно стала першою необхідністю для тих, хто подорожує за кордон цього року. Якщо турист їде у відпустку самостійно, за страховкою він може звернутися до страхової компанії. У випадку бронювання туру – до свого туроператора.

Але що робити, якщо з певних причин турист не зміг оформити страховку перед виїздом у відпустку? Як виявилося, немало країн з початком пандемії COVID-19 запровадили послуги зі страхування в аеропортах та інших локаціях. Наприклад, в Туреччині страхування можна оформити у різних місцях вже після прибуття в країну.

Де та за якою ціною туристу можна оформити страховку від COVID-19 у Туреччині?

Однією з гарантій для туристів, які відвідують Туреччину, є спеціально розроблені пакети страхування. Вони покривають витрати, пов’язані із лікуванням COVID-19. Про це заявляє Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, йдеться у листі, отриманому редакцією РБК-Україна від Агентства з просування та розвитку туризму Туреччини (TGA).

За словами мінстра, страхові поліси можна придбати у авіаліній, в різних точках продажу/кіосках в аеропорту або онлайн. Страхові поліси, які покривають всі витрати на лікування до 3000 євро, коштують 15 євро, які покривають витрати до 5000 євро - 19 євро, а ті, що покривають витрати до 7000 євро – 21 євро.

Де можна зробити тест на коронавірус під час ввідпустки?

Туристи також можуть зробити тест на COVID-19 у медичному центрі того закладу, де вони проживають. Заклади розміщення із кількістю номерів 50 або більше, які зобов’язані мати Сертифікат безпечного туризму, також пропонують гостям пройти тест на COVID-19.

У випадку, якщо тест гостя під час перебування у закладі, дасть позитивний результат, програма сертифікації дозволяє, щоб гість та члени родини/друзі, які його супроводжують, були розміщені у номерах, розташованих на поверсі/корпусі, виділеному для ізоляції гостей на весь період ізоляції, йдеться у повідомленні на адресу РБК-Україна.

Фото: Відпочинок у Туреччині (Олег Божко)

Окрім того, сертифіковані медичні лабораторії та основні аеропорти, включно із аеропортами Анталії, Ізміра, Даламана і Бодрума, надають гостям, які прибувають до або відбувають з Туреччини, можливість зробити ПЛР-тест.

Нагадаємо, Туреччина стала однією з перших країн, що запустили програму “Сертифікації безпечного туризму”, і на даний момент кількість сертифікованих закладів в країні перевищила 2000.

Очікується експонентне зростання кількості сертифікованих закладів, оскільки сертифікаційна програма стала обов’язковою для закладів розміщення з кількістю ліжок 50 та більше, відзначають у TGA.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потрібно знати перед поїздкою за кордон з дитиною.

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