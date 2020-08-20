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Збираєтеся у відпустку з дитиною за кордон: що обов'язково потрібно знати батькам

Четвер 20 серпня 2020 17:35
Збираєтеся у відпустку з дитиною за кордон: що обов'язково потрібно знати батькам
Фото: Відпустка з дітьми за кордоном (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Як відпочити з дитиною безпечно під час пандемії

Українські прикордонники розповіли, як підготуватися до поїздки з дитиною за кордон в умовах пандемії COVID-19. Список вимог був опубліковано в офіційному телеграм-каналі відомства.

У повідомленні йдеться, що виїзд за кордон громадян України, які ще не досягли 16-річчя, здійснюється у супроводі одного з батьків або інших людей при наявності:

Нотаріально завіреного дозволу другого з батьків;

Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків;

Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків у випадку тимчасового виїзду з України на термін до одного місяця, якщо подорожуючі на кордоні пред'являть рішення суду;

Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків у випадку тимчасового виїзду з країни дитини з інвалідністю на строк до одного місяця і більше.

Збираєтеся у відпустку з дитиною за кордон: що обов'язково потрібно знати батькамФото: Що потрібно знати перед поїздкою у відпустку з дітьми? (pixabay.com)

Якщо з документами для виїзду за кордон з дітьми зрозуміло, то як подбати про те, щоб відпочинок на іноземному курорті з дитиною був безпечним?

Як відпочити з дитиною безпечно?

Під час будь-якої поїздки з дитиною потрібно подбати та про безпеку перебування та мінімізацію ризиків, пов'язаних з COVID-19. Адже пандемія коронавірусу продовжує наростати у світі, звертає увагу в коментарі РБК-Україна експерт у сфері дитячого освіти Ірина Зарецька-Котруце.

За її словами, потрібно уточнити e місці, куди ви їдете, чи проводиться прибирання приміщень, дезинфекція всіх поверхонь.

Якщо це місце відпочинку, то потрібно уточнити в організаторів або туроператора, чи оснащені спеціальні зони дезінфікуючим гелем, чи є на місцях інформаційні таблички з правилами користування засобами захисту і правилами поведінки.

Збираєтеся у відпустку з дитиною за кордон: що обов'язково потрібно знати батькамФото: Відпочинок з дітьми за кордоном (pixabay.com)

Також бажано дізнатися, проживає чи персонал на території табору або іншого місця відпочинку дитини, щоб мінімізувати контакти із зовнішнім світом.

Якщо ви везете дитину в табір, треба звернути увагу на те, щоб програма була адаптована до умов COVID-19. Уточніть також наступні моменти:

• Чи проводиться температурний скринінг дітей та персоналу?

• Чи проводиться дезінфекція транспортного засобу до та після поїздки?

• Чи супроводжує дітей у поїздках медсестра?

Нагадаємо, раніше ми писали, де дитині відпочити в умовах карантину.

Також ми зібрали для вас всі важливі поради про те, як оформити страховку для виїзду за кордон.

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