ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Собираетесь в отпуск в Турцию: украинцам объяснили важные детали

Воскресенье 23 августа 2020 14:01
Собираетесь в отпуск в Турцию: украинцам объяснили важные детали
Фото: Отпуск в Турции (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Где застраховаться от COVID-19 и пройти тестирование в Турции

Во время пандемии коронавируса страховка на случай заболеваемости COVID-19 уже давно стала первой необходимостью для тех, кто путешествует за границу в этом году. Если турист отправляется в отпуск самостоятельно, за страховкой он может обратиться к страховой компании. В случае бронирования тура – к своему туроператору.

Но что делать, если по разным причинам турист не смог оформить страховку перед выездом в отпуск? Как оказалось, немало стран с началом пандемии COVID-19 ввели услуги по страхованию в аэропортах и других локациях. Например, в Турции страхование можно оформить в разных местах уже после прибытия в страну.

Где и по какой цене туристу можно оформить страховку от COVID-19 в Турции?

Одной из гарантий для туристов, которые посещают Турцию, являются специально разработанные пакеты страхования. Они покрывают расходы, связанные с лечением COVID-19. Об этом заявляет Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, говорится в письме, полученном редакцией РБК-Украина от Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA).

По словам министра, страховые полисы можно приобрести у авиалиний, в разных точках продажи, в киосках аэропорта или онлайн. Страховые полисы, которые покрывают все расходы на лечение до 3000 евро, стоят 15 евро, те, которые покрывают расходы до 5000 евро - 19 евро. А те, что покрывают расходы до 7000 евро, стоят 21 евро.

Где можно сделать тест на коронавирус во время отпуска?

Туристы могут сделать тест на COVID-19 в медицинском центре того заведения (отеля), где они проживают. Заведения размещения с количеством номеров 50 или больше, которые обязаны иметь Сертификат безопасного туризма, также предлагают гостям пройти тест на COVID-19.

В случае, если тест гостя во время пребывания даст положительный результат, программа сертификации позволяет, чтобы гость и члены семьи/друзья, которые его сопровождают, были размещены в номерах, расположенных на этаже/корпусе, выделенном для изоляции гостей на весь период изоляции, говорится в сообщении на адрес РБК-Украина.

Собираетесь в отпуск в Турцию: украинцам объяснили важные деталиФото: Отдых в Турции (Олег Божко)

Кроме того, сертифицированные медицинские лаборатории и основные аэропорты, включительно с аэропортами Анталии, Измира, Даламана и Бодрума, предоставляют гостям, которые прибывают или отбывают из Турции, возможность сделать ПЦР-тест.

Напомним, Турция стала одной из первых стран, запустивших программу “Сертификации безопасного туризма”, и на данный момент количество сертифицированных заведений в стране превысило 2000.

Ожидается экспоненциальный рост количества сертифицированных заведений, поскольку сертификационная программа стала обязательной для заведений размещения с количеством мест 50 и более, отмечают в TGA.

Напомним, ранее мы сообщали, что нужно знать перед поездкой за границу с ребенком.

Также писали, как оформить страховку для выезда за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Турцияотпускстрахованиеотдых
Мнения
Леля Филимонова
Гуцульская "Австро-Венгрия": уникальное село в Карпатах - настоящее открытие для туристов
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Игорь Кучер
Невероятные впечатления: куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Юрий Трегубенко
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Роман Маленков
Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания
Роман Маленков
путешественник, краевед
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь