Собираетесь в отпуск в Турцию: украинцам объяснили важные детали

Фото: Отпуск в Турции (Олег Божко)

Где застраховаться от COVID-19 и пройти тестирование в Турции

Во время пандемии коронавируса страховка на случай заболеваемости COVID-19 уже давно стала первой необходимостью для тех, кто путешествует за границу в этом году. Если турист отправляется в отпуск самостоятельно, за страховкой он может обратиться к страховой компании. В случае бронирования тура – к своему туроператору.

Но что делать, если по разным причинам турист не смог оформить страховку перед выездом в отпуск? Как оказалось, немало стран с началом пандемии COVID-19 ввели услуги по страхованию в аэропортах и других локациях. Например, в Турции страхование можно оформить в разных местах уже после прибытия в страну.

Где и по какой цене туристу можно оформить страховку от COVID-19 в Турции?

Одной из гарантий для туристов, которые посещают Турцию, являются специально разработанные пакеты страхования. Они покрывают расходы, связанные с лечением COVID-19. Об этом заявляет Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, говорится в письме, полученном редакцией РБК-Украина от Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA).

По словам министра, страховые полисы можно приобрести у авиалиний, в разных точках продажи, в киосках аэропорта или онлайн. Страховые полисы, которые покрывают все расходы на лечение до 3000 евро, стоят 15 евро, те, которые покрывают расходы до 5000 евро - 19 евро. А те, что покрывают расходы до 7000 евро, стоят 21 евро.

Где можно сделать тест на коронавирус во время отпуска?

Туристы могут сделать тест на COVID-19 в медицинском центре того заведения (отеля), где они проживают. Заведения размещения с количеством номеров 50 или больше, которые обязаны иметь Сертификат безопасного туризма, также предлагают гостям пройти тест на COVID-19.

В случае, если тест гостя во время пребывания даст положительный результат, программа сертификации позволяет, чтобы гость и члены семьи/друзья, которые его сопровождают, были размещены в номерах, расположенных на этаже/корпусе, выделенном для изоляции гостей на весь период изоляции, говорится в сообщении на адрес РБК-Украина.

Фото: Отдых в Турции (Олег Божко)

Кроме того, сертифицированные медицинские лаборатории и основные аэропорты, включительно с аэропортами Анталии, Измира, Даламана и Бодрума, предоставляют гостям, которые прибывают или отбывают из Турции, возможность сделать ПЦР-тест.

Напомним, Турция стала одной из первых стран, запустивших программу “Сертификации безопасного туризма”, и на данный момент количество сертифицированных заведений в стране превысило 2000.

Ожидается экспоненциальный рост количества сертифицированных заведений, поскольку сертификационная программа стала обязательной для заведений размещения с количеством мест 50 и более, отмечают в TGA.

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