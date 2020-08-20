Збираєтеся у відпустку з дитиною за кордон: що обов'язково потрібно знати батькам

Як відпочити з дитиною безпечно під час пандемії
Українські прикордонники розповіли, як підготуватися до поїздки з дитиною за кордон в умовах пандемії COVID-19. Список вимог був опубліковано в офіційному телеграм-каналі відомства.
У повідомленні йдеться, що виїзд за кордон громадян України, які ще не досягли 16-річчя, здійснюється у супроводі одного з батьків або інших людей при наявності:
Нотаріально завіреного дозволу другого з батьків;
Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків;
Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків у випадку тимчасового виїзду з України на термін до одного місяця, якщо подорожуючі на кордоні пред'являть рішення суду;
Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків у випадку тимчасового виїзду з країни дитини з інвалідністю на строк до одного місяця і більше.
Якщо з документами для виїзду за кордон з дітьми зрозуміло, то як подбати про те, щоб відпочинок на іноземному курорті з дитиною був безпечним?
Як відпочити з дитиною безпечно?
Під час будь-якої поїздки з дитиною потрібно подбати та про безпеку перебування та мінімізацію ризиків, пов'язаних з COVID-19. Адже пандемія коронавірусу продовжує наростати у світі, звертає увагу в коментарі РБК-Україна експерт у сфері дитячого освіти Ірина Зарецька-Котруце.
За її словами, потрібно уточнити e місці, куди ви їдете, чи проводиться прибирання приміщень, дезинфекція всіх поверхонь.
Якщо це місце відпочинку, то потрібно уточнити в організаторів або туроператора, чи оснащені спеціальні зони дезінфікуючим гелем, чи є на місцях інформаційні таблички з правилами користування засобами захисту і правилами поведінки.
Також бажано дізнатися, проживає чи персонал на території табору або іншого місця відпочинку дитини, щоб мінімізувати контакти із зовнішнім світом.
Якщо ви везете дитину в табір, треба звернути увагу на те, щоб програма була адаптована до умов COVID-19. Уточніть також наступні моменти:
• Чи проводиться температурний скринінг дітей та персоналу?
• Чи проводиться дезінфекція транспортного засобу до та після поїздки?
• Чи супроводжує дітей у поїздках медсестра?
Нагадаємо, раніше ми писали, де дитині відпочити в умовах карантину.
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