Собираетесь в отпуск с ребенком за границу: что обязательно нужно знать родителям

Как отдохнуть с ребенком безопасно во время пандемии
Украинские пограничники рассказали, как подготовиться к поездке с ребенком за границу в условиях пандемии COVID-19. Список требований был опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
В сообщении говорится, что выезд за границу граждан Украины, которые еще не достигли 16-летия, осуществляется в сопровождении одного из родителей или других людей при наличии:
Нотариально заверенного разрешения второго родителя;
Без нотариально заверенного согласия второго из родителей;
Без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца, если путешествующие на границе предъявят решение суда;
Без нотариально заверенного согласия второго из родителей в случае временного выезда из страны ребенка с инвалидностью на срок до одного месяца и более.
Если по документам для выезда за границу с детьми понятно, то как позаботиться о том, чтобы отдых на иностранном курорте с ребенком был безопасным?
Как отдохнуть с ребенком безопасно?
Во время любой поездки с ребенком нужно позаботиться и о безопасности пребывания и минимизации рисков, связанных с COVID-19. Ведь пандемия коронавируса продолжает нарастать в мире, обращает внимание в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере детского образования Ирина Зарецкая-Котруце.
По ее словам, нужно уточнить в месте, куда вы едете, проводится ли уборка помещений, дезинфекция всех поверхностей.
Если это место отдыха, то нужно уточнить у организаторов или туроператора, оснащены ли специальные зоны дезинфицирующим гелем, есть ли на местах информационные таблички с правилами пользования средствами защиты и правилами поведения.
Также желательно узнать, проживает ли персонал на территории лагеря или другого места отдыха ребенка, чтобы минимизировать контакты с внешним миром.
Если вы везете ребенка в лагерь, надо обратить внимание на то, чтобы программа была адаптирована к условиям COVID-19. Уточните также следующие моменты:
• Проводится ли температурный скрининг детей и персонала?
• Проводится ли дезинфекция транспортного средства до и после поездки?
• Сопровождает ли детей в поездках медсестра?
Напомним, ранее мы писали, где ребенку отдохнуть в условиях карантина.
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