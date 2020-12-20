"Зняли з рейсу за відмову вдягти маску": в аеропорту виник скандал з родиною туристів

В аеропорту міста Денвер, США, сім'ю мандрівників зняли з рейсу через те, що їхня дворічна дочка відмовилася вдягти маску. Про це повідомляє видання The Sun.

Уточнюється, що сім'я з трьох осіб планувала вилетіти в місто Ньюарк рейсом авіакомпанії United Airlines. Після посадки в літак Еліза Орбан разом з чоловіком спробували надіти медичну маску на свою дворічну дочку, однак у них це не вийшло: дівчинка почала чинити опір.

Вже безпосередньо перед вильотом до батьків підійшла стюардеса авіакомпанії і попросила покинути літак.

За словами Елізи Орбан, її чоловік намагався пояснити їй ситуацію, проте співробітниця авіакомпанії рішення не змінила: родині треба було вийти з літака.

Фото: Дівчинка пручалася, коли їй намагалися надіти маску (Instagram)

Крім того, за словами туристки, в авіакомпанії не стали діставати багаж, де знаходилося дитяче автокрісло. Також їй стало відомо, що їх внесли у "чорний список".

В авіакомпанії United Airlines повідомили виданню The Sun, що здоров'я і безпека її співробітників і клієнтів - найвища цінність компанії, а носіння маски - обов'язкове для всіх пасажирів віком від двох років і старше.

Вимоги обов'язкового носіння масок під час польоту існує в більшості авіакомпаній. Також раніше в компаніях МАУ, KLM, AirFrance, Sky Up, Air Azur розповіли РБК-Україна, що повітря в літаках очищається з допомогою спеціальних HEPA-фільтрів (ідентичних тим, які використовуються для обладнання операційних у лікарнях) і повністю очищене від бактерій і вірусів повітря подається в салон кожні 2-3 хвилини.

Попри наявність фільтрів, носіння маски вважається обов'язковим на борту різних авіаперевізників: така вимога ввели компанії по всьому світу.

"Пасажирів навряд чи усунуть від майбутніх польотів"

Коментувати ситуацію, що сталася на борту літака United, і відображену на відео, досить важко через відсутність повної картини події, говорить РБК-Україна адвокат і фахівець з авіаційного права Олексій Бурчевський.

"Незрозуміло, якою була поведінка пасажирів і членів екіпажу повітряного судна під час посадки й безпосередньо перед висадкою з борту. Не думаю, що пасажири будуть відсторонені від польотів наступними рейсами авіакомпанії. Швидше за все, все закінчиться вибаченнями перевізника і якою-небудь компенсацією для пасажирів. Наприклад, у вигляді ваучерів на наступні перельоти", - припускає експерт.

Фото: В Україні та в ЄС обов'язковим є носіння масок на борту літака пасажирами старше шести років - Олексій Бурчевський (pixabay.com)

Після гучної ситуації на борту літака, представники авіаперевізника повідомили, що зв'язалися з сім'єю Орбан і повернули їй квитки та багаж. Також стало відомо, що авіакомпанія проводить розслідування інциденту.

У цілому, авіакомпанії і у США, і у нас, самі встановлюють правила поведінки на борту, ґрунтуючись на національному законодавстві та міжнародних стандартах, відзначає експерт.

"Так, Центр по запобіганню і контролю поширення хвороб (CDP) у США рекомендує обов'язкове носіння масок в транспорті усіма пасажирами старше двох років. В Україні та в ЄС обов'язковим є носіння масок на борту літака пасажирами старше шести років. Ці правила вказані на сайтах основних перевізників, таких як МАУ, Wizz Air, Sky Up", - пояснює Олексій Бурчевський.

"Скоро без вакцинації потрапити на борт літака буде вкрай складно"

Проте слід пам'ятати, що носіння масок – це тільки один зі способів протидії коронавірусної інфекції, додає він.

"Часто пасажири знімають маски під час їжі на борту, що екіпаж зазвичай закриває очі. Основним методом боротьби з вірусом залишається тестування та дотримання хоч якоїсь соціальної дистанції на борту і в аеропорту. Також скоро нас чекає вакцинація, без якої потрапити на борт літака буде, швидше за все, дуже складно", - підбиває підсумок спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому в літаках не курять і чи можна заразитися COVID-19 на борту.

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