Сніг та штормові хвилі: туристичні об'єкти в Єгипті закривають через негоду

Похолодання протримається до п'ятниці

В Єгипті готуються до різкої зміни погоди – на туристичних локаціях очікують грози, нічні заморозки та сніг. Про зміну погоди найближчими днями повідомляють єгипетські ЗМІ, посилаючись на Єгипетське метеорологічне управління.

Згідно з прогнозом метеорологів, у частині регіонів Єгипту переважатиме холодна погода з опадами. Там навіть закриють туристичні об'єкти, поки негода не пройде.

Де можна замерзнути

Єгипетське метеорологічне управління повідомило, що у вівторок, 16 лютого, в Каїрі та Нижньому Єгипті переважатиме холодна погода, пише Egypt Independent.

Офіційний представник ЄMУ Еман Шейкер оголосила, що 16 і 17 лютого на вершинах гір в Санта-Катерині та в центральному Синаї може випасти сніг, оскільки температура продовжує знижуватися.

Фото: Монастир Святої Катерини біля підніжжя гори Синай (pixabay.com)

Вона спростувала припущення про те, що сніг може випасти й в інших регіонах Єгипту, пояснивши, що будь-який снігопад відбувається тільки у високогірних районах.

Шейкер додала, що в Санта-Катарині нічні температури знизяться до -2 C. У зв'язку з можливістю снігопаду туристичні об'єкти в цьому районі закрили до п'ятниці.

Місто розташоване приблизно за 200 км на північний захід від Шарм-ель-Шейха - найбільш популярного морського курорту Єгипту.

У Верхньому Єгипті також будуть низькі температури по ночах, з прогнозованим мінімумом у 4 градуси, що спричинить сильні заморозки на сільськогосподарських землях.

Директор департаменту прогнозів погоди ЄMУ Махмуд Шахін сказав, що в країні будуть спостерігатися помірні опади у Каїрі й Гізі, велика ймовірність грози з градом в районах Рафах, Рас-Сидр, Аріш, Санта-Катарін.

По всій країні будуть дути холодні вітри, а в середу в Середземному і Червоному морях висота хвиль досягне шести метрів.

Сильний вітер може валити рекламні щити, дерева і зривати елементи зі старих будівель.

Фото: Сніг в Санта-Катарині у січні 2021 року (facebook.com/mostafa.mahmoudluxer)

Якою буде погода на курортах

Згідно з прогнозом, різке похолодання не дійде до морських курортів на узбережжі Червоного моря, куди вирушають на відпочинок українці.

Наприклад, за даними сайту weathercrave.com, в Шарм-ель-Шейху вдень може похолодати до 15 градусів вдень і до 11 градусів вночі в четвер, 18 лютого, а в наступні дні температура повітря буде знову підвищуватися – до 19-21 вдень і 18 градусів вночі.

В Хургаді різко похолодає 17 лютого – до 16 градусів вдень і 8 градусів вночі. Вже з п'ятниці вдень знову стане від 19 градусів, а вночі потеплішає до 14 градусів.

Фото: На морських курортах буде тепло (pixabay.com)

При цьому вода в морі навряд чи сильно охолоне – ще у вівторок 16 лютого море прогріте до 22-23 градусів, це середня температура для лютого.

Нагадаємо, ми писали, що в готелях Єгипту пропонують значні знижки для туристів.

Також повідомлялося, що злива затопила готелі на популярному єгипетському курорті.