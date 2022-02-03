Сніг у Хургаді та "замінований" аеропорт. Що чекає туристів на відпочинку у Єгипті взимку

Якщо взимку хочеться "в літо", змінити атмосферу можна досить просто, вирушивши в теплу країну літаком. Один з найпростіших, близьких і перевірених українцями варіантів - сонячний Єгипет. Саме цей напрямок у січні обрала для себе актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Анна Гресь. Разом з чоловіком Романом і сином Тімом Аня вирушила засмагати, купатися і насолоджуватися сонцем.

Правда, актрису чекало багато пригод. Про них і про те, що робити в Єгипті, коли там не зовсім "літо" – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Вибір курорту та документи для туристів

Відпочинок в Єгипті часто вибирають сім'ї з дітьми: в країні - зручна інфраструктура і безліч розваг для найменших мандрівників.

"Ми в Хургаді були перший раз. Але в цілому в Єгипті - четвертий. У січні там більш-менш тепло, і можна навіть купатися. Летіти не так вже далеко. В Єгипті все зрозуміло, є all inclusive, з малюком дуже зручно", - розповідає Анна Гресь.

Для відпочинку родина розглядала два курорти - Шарм-ель-Шейх або Марса-Алам.

"Хургаду "взяли" в останній момент. На ній зупинив вибір Рома (Роман Грищук – чоловік Анни Гресь ред.). Хургада знаходиться південніше, і він припустив, що там буде тепліше. Сюрпризом для нас була віза. У Хургаді треба було заплатити 75 доларів з трьох осіб на рівному місці", - попереджає вона.

Фото: У Хургаді взимку нерідко піднімається сильний вітер (unsplash.com)

Як оформити візу в Єгипет: ціна та основні правила

Відзначимо, в Єгипті діє візовий режим для туристів по прибуттю в країну. Вартість візи складає 25 доларів. Вона дає право на одноразовий в'їзд в країну і безперервне перебування на території Єгипту до 30 днів.

Для відвідування Єгипту діти до 18 років не потребують придбання візи, якщо вони вписані в паспорти батьків. Оплачується тільки одна віза на один паспорт.

Також для в'їзду в країну можна отримати єгипетську онлайн-візу. Для цього необхідно зареєструватися на сайті, заповнити електронну форму відповідно до інструкції та здійснити оплату банківською картою (ту саму суму - 25 USD з людини), роздрукувати отриману електронною поштою електронну візу і пред'явити документ в паперовому вигляді після прибуття в Єгипет. Подавати заявку рекомендується не пізніше 7 днів до дати вильоту.

Погода в Єгипті у лютому. Чим зайнятися, якщо застали дощ

Заведено вважати, що найхолодніший місяць в Єгипті — лютий. Прогноз погоди в Єгипті в лютому досить мінливий, вода в цю пору року найхолодніша, а температура повітря в середньому прогрівається до 20 градусів.

Купатися можна, але не дуже комфортно через хвилі й вітер. Крім сильних вітрів, погода в Єгипті в лютому не стабільна, а пляжний день дуже короткий — вже близько 16.00 стає прохолодно.

Фото: Анна Гресь з сином Тімом в Єгипті під час зимової відпустки (надано РБК-Україна)

"На п'ятий день нашого відпочинку був дощ. Але ніякого негативу: навпаки, це було дуже прикольно. Тому що ми "чилили" в номері, читали книги. Потім гуляли по мокрому пісочку", - розповідає Анна Гресь.

Вона радить: якщо вас раптом теж застане погана погода в Єгипті, варто завантажити фільми на телефон, передачі на YouTube, а перед поїздкою взяти з собою книгу.

"Можете навіть заздалегідь завантажити якісь онлайн-курси, щоб чимось корисним зайнятися, англійську вивчити нарешті, або шкарпетки зв'язати. Я хотіла взяти картину, щоб там малювати. Але Рома сказав, що ми все ж з малюком, тому у мене навряд чи буде час малювати. Але в підсумку вийшло, що під час негоди в Єгипті я вчилася: пройшла онлайн-інтенсив з ведення фінансів в бізнесі, оскільки у мене є своя власна справа. Після того як укладали малюка спати, я з десяти до 12-ти дивилася лекції. А коли малюк спав, то я читала книжки", - згадує актриса.

Що враховувати, збираючись до Єгипту взимку

Існує думка, що в зимові місяці в Єгипті дуже вітряно. Анна Гресь підтверджує: вітру там дійсно в цей період бувають досить часто:

"Реально було таке, що прямо здувало. Ми в перший день пройшлися просто в футболках, і нас так надуло, що я почала покашлювати трохи й охрипла. Потім сама по собі одужала, прогрілася, і все стало добре".

Вона зазначає, що брати з собою в Єгипет "тільки купальник" взимку недостатньо.

Фото: Чоловік Ані, Роман, вибрав Хургаду через те, що вона знаходиться південніше.У холодні місяці гота температура повітря на місцевих курортах комфортніша (надано РБК-Україна)

"Збираючись у відпустку, потрібно також брати демісезонний одяг. Кофтинку, штанці, взуття: щоб і не в зимових черевиках ходити, але і не у в'єтнамках. Я з собою зазвичай не беру занадто багато речей. Формую капсулу: джинси, які підійдуть під все, пару футболок, купальник, в'єтнамки, кросівки на вечір, кофту або гольф. Коли в попередній поїздці ми були в Шармі, я навіть одягала шкіряну куртку і гольф. Мені було прохолодно, і я не шкодувала, що взяла ще щось тепліше", - ділиться порадами Анна.

За її словами, можна також взяти маску і ласти для підводного плавання. Однак взимку в такому випадку ви будете багато плавати, зазначає актриса.

"Для мене море було холодне. Я в ньому цього року жодного разу не купалася: була з малюком і боялася захворіти. Пару раз поплавала в басейні з підігрівом, і все", — згадує вона.

Якщо холодно, можна на екскурсію

У разі поганої погоди Анна Гресь радить поїхати на екскурсію, оскільки у спеку відвідувати відомі локації може виявитися проблематичним.

"Ми їздили на екскурсії щоразу під час поїздок до Єгипту, нам подобалося. Якщо вам фінансова можливість дозволяє полетіти в Каїр на літаку до пірамід, то краще, звичайно, скористатися саме авіаперельотом. Адже коли ми їхали з Шарму до пірамід, це було дуже складно й виснажливо. А у квітні, якраз коли самий сезон, було жарко і душно, під час поїздки дуже втомилися і все боліло", — звертає увагу Анна Гресь.

Фото: Центральна мечеть в Хургаді (uk.wikipedia.org)

За її словами, піраміди в Єгипті зовсім не такі, як на картинках в шкільних підручниках.

"За картинками зовсім незрозумілий масштаб цих легендарних споруд. Піраміди мене захопили, вразили та здивували. Були ми і в Луксорі. Там теж дуже цікаво. Мені особисто "тюленячий" відпочинок набридає на третій день", - каже вона.

Обережно: харчування в all inclusive

Цього разу під час відпочинку в Хургаді у сім'ї трапилася проблема зі сніданками для дитини: виявилося. що сину майже не було чого дати поїсти.

"Добре, що я взяла з собою кашки, які можна швидко запарити. Згодом я призвичаїлася на вечері брати їжу в судочок, а потім на сніданку її підігрівати. Тому що на сніданку тому готелі, де ми зупинилися, взагалі нічого було їсти", — нарікає актриса.

За її словами, формат харчування all inclusive набридає на другий день. Але все залежить від того, який підхід у харчуванні вибрати особисто для себе.

"Мій підхід такий: за один прийом їжі визначитися і брати один вид риби або м'яса. Наприклад, в один день я їм рибу тільки одного виду, а не набираю все разом. Все красиве: і рибу хочу, і бекон хочу, і курку хочу, а тут ось ще класні кільця кальмарів. І коли набрати відразу багато продуктів, все швидко набридає. І тоді здається, ніби вже нічого їсти. Раджу не брати відразу все, а визначати по одному основному продукту за один прийом їжі", — звертає увагу Анна.

Фото: Відпочиваючи у форматі all inclusive, не варто брати відразу багато продуктів. Замість цього - визначати для себе якийсь один основний для кожного прийому їжі, радить Анна Гресь (unsplash.com)

Також вона радить їсти на відпочинку більше овочів, фруктів, а не продуктів з високим рівнем трансжирів.

"Відпустка - якраз хороша можливість "перевчити" свій організм на правильне харчування. Я так і робила в Єгипті, і на третій день зрозуміла, що салатні листя – це смачно. Тортиками іноді грішила. Але в цілому я намагаюся переосмислити свій підхід до харчування", - продовжує вона.

Як домогтися рівної та безпечної засмаги

"Моя порада по ідеальному загару: обов'язково брати з собою крем з SPF-захистом і в перші два дні посилено користуватися. Можете мазатися і лежати на сонці спокійно і впевнено. Я два дні користувалася "SPF-кою", а потім вже кокосовим маслом. І у мене такий хороший підрум'янений рівний загар, який не змився прям після моря", - говорить актриса.

Фото: Анна Гресь розкрила секрет ідеальної засмаги (надано РБК-Україна)

"Знаєте, чому після моря так швидко змивається загар і чому він такий "шоколадний"? Ви купувалися в море, вийшли, і на сіль добре "приклеївся" загар. Потім ви приїхали додому і з мочалкою цю сіль змили. І разом з сіллю змили весь загар", - припускає вона.

Повернення додому: "аеропорт заміновано"

Коли під час повернення з Єгипту літак вже йшов на посадку в "Жулянах", стало відомо, що аеропорт "замінували". Щоб Анна не переживала, чоловік написав їй повідомлення про те, що в аеропорту, швидше за все, все добре, а "мінування" - помилкове.

"Пам'ятаю, публікувала про цю ситуацію сторіз в Instagram з чорним гумором. Випадку з "мінуванням" передувала історія. За кілька днів до того, як ми збиралися летіти до Єгипту, в Хургаді випав сніг. І я якраз писала: "Вгадайте, куди ми летимо? Вчора випав сніг, а нам якраз туди завтра". І ось я лечу додому, а тут якраз новина про те, що аеропорт замінований. "Вдало", так би мовити. Тому знову запропонувала підписникам "вгадати", куди я лечу. Але все обійшлося: аеропорт працював, і все було добре", - згадує вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися в Марокко після відкриття кордонів у лютому.

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