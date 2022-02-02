Пляжі, серфінг та загадки Сахари. Що подивитися в Марокко після відкриття кордонів у лютому

У країну пустять лише вакцинованих туристів із ПЛР-тестом

Марокко, популярна країна в Африці, яка на два місяці закрила небо через штам "Омікрон", відкривається для мандрівників із 7 лютого. У зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації уряд оголосив, що Марокко буде повністю відкрито для туристів, повідомляє Euronews.

"Технічний комітет зараз вивчає заходи, які необхідно вжити при перетині кордону", — йдеться в офіційній заяві.

Конкретні вимоги для в'їзду туристів буде оголошено пізніше, тому туристам радять стежити за змінами, якщо вони планують відпустку найближчими тижнями.

Туристам варто враховувати, що у громадських місцях у Марокко — кафе, ресторанах, культурних об'єктах, у громадському транспорті та в таксі — зберігається масочний режим та перевірка температури.

Які будуть особливості в'їзду та які визначні пам'ятки варто побачити у Марокко – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Умови в'їзду – вакцинація та два тести

Інформація про відкриття неба з'явилася на офіційному туристичному сайті країни Visit Morocco. Там сказано, що з 7 лютого Марокко знову відкриває свої кордони для рейсів з і до Королівства. Умови в'їзду будуть такі:

Обов'язково пред'явити сертифікат вакцинації та негативний результат тесту ПЛР, зроблений протягом 48 годин до посадки в літак - для всіх мандрівників, які бажають потрапити на територію країни.

Проведення експрес-тестів для пасажирів, як тільки вони прибувають до аеропортів Королівства.

Виконує вибіркові ПЛР-тести для груп мандрівників після прибуття. Ці мандрівники будуть проінформовані про результати пізніше.

Можливість проведення додаткового тесту в готелі або в центрі проживання туристів через 48 годин після їхнього в'їзду на територію країни.

Спеціальні заходи для випадків із позитивним аналізом: самоізоляція у місцях проживання туристів під ретельним наглядом. У складних та критичних випадках – госпіталізація.

До речі, для українських громадян зберігається візовий режим для в'їзду до Марокко, візи можна оформити у посольстві країни в Україні.

Відео: Краєвиди Марокко (youtube.com/Jacob + Katie Schwarz)

Що можна побачити й зробити в Марокко

1. Звивисті середньовічні вулички Ес-Сувейри

На атлантичному узбережжі Марокко знаходиться місто Ес-Сувейра, яке було декораціями у фільмі "Гра престолів". Там знімали вигадані міста Астапор у третьому сезоні серіалу. Його можна дізнатися по сцені, де Дейєнеріс вперше зустрічає свою армію Бездоганних.

Фото: Місто Ес-Сувейра (en.wikipedia.org//klim-levene)

Це місто внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Він є культурним центром – гуляючи вузькими вуличками, можна знайти магазини з місцевими виробами мистецтва, гончарні вироби та килими, а також ресторани та кафе.

2. Смачні традиційні страви

Однією з головних причин відвідати Марокко має бути їжа. Запахи таджинів, фалафеля та випічки зі справжніми прянощами витають вулицями більшості міст. М'ятний чай – це жест вітання в марокканській культурі, тому туристам майже напевно запропонують цей солодкий напій під час перебування.

Фото: М'ятний чай – це жест вітання в марокканській культурі(unsplash.com/martin-zangerl)

Щоб спробувати справді традиційну марокканську кухню, варто відправитися в берберські села та табори по домашню їжу.

3. Сад Мажорель у Марракеші

Цей ботанічний сад площею в гектар було відновлено Івом Сен-Лораном та його партнером у 1980 році. Спочатку він був спроєктований художником Жаком Мажорелем у 1920-х роках із використанням колірної палітри художника.

Фото: Сад Мажорель у Марракеші (uk.wikipedia.org/viault)

У саду багато води, що створює оазис у центрі спекотного міста — ставки з ліліями, фонтани та струмками. Окрім великої колекції рослин, тут є кафе у дворі, книжковий та фотомагазин, а також бутик, у якому продаються речі у стилі Сен-Лорана. Квитки можна забронювати на сайті Jardin Majorelle.

4. Перегляньте прилавки на базарі

Базари — одна з найвідоміших пам'яток Марокко. Ці ринки можна знайти в більшості міст та селищ, де продається все: від кераміки, тканин та меблів до тапочок та музичних інструментів.

Більшість мандрівників проходять через Марракеш під час свого перебування в країні — тут можна знайти одні з найбільших і найкращих базарів. У кожному продається свій вибір товарів, але в пошуках неймовірної їжі вирушайте на площу Джемаа-ель-Фна, як тільки настане ніч. Тут є сотні лотків, які торгують різноманітною їжею.

Фото: Базари — одна з найвідоміших пам'яток Марокко. (unsplash.com/zakariae-daoui)

У центрі площі оповідачі практикують традиційне марокканське мистецтво — музику, комедії та розповіді про поточні події. Під час прогулянки базаром варто бути напоготові — кишенькові злодії дуже поширені, не варто носити помітні прикраси й багато готівки.

5. Серфінг на пляжах Марокко

Тепла погода та дешеве житло пояснюють, чому Марокко швидко стає одним із найпопулярніших напрямків для серфінгу у світі. Найкращий час для відвідування — з грудня до березня, але на 1835 кілометрах берегової лінії хороші хвилі можна знайти цілий рік.

Поруч із популярними містами Рабат та Агадир є безліч відмінних пляжів, але для серйозних випробувань варто вирушити до столиці серфінгу Марокко – Тагазут. В межах 15 хвилин від цього рибальського села є понад 20 місць світового класу, які варто відвідати.

Також у деяких локаціях узбережжя є можливість зайнятися дайвінгом.

6. Схід сонця в Сахарі

Кемпінг у пустелі Сахара може здатися страшною перспективою, але це найкращий спосіб відчути її приголомшливу красу. Багато туроператорів організують поїздки до пустелі, де все організовано для туристів.

Вид зоряного неба — одна з головних причин відправитися в піски найбільшої у світі пустелі. Можна без завад побачити сотні сузір'їв і навіть Чумацький Шлях у всій його красі.

Фото: Вид зоряного неба — одна з головних причин відправитися в піски найбільшої у світі пустелі (unsplash.com/jaanus-jagomagi)

Вдосвіта туристи можуть спостерігати, як перетворюється ландшафт, коли сонце підіймається над пустелею. Якщо кемпінг надто екстремально, можна покататися на верблюді, щоб познайомитись із Сахарою вдень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати під час подорожей на чартерах українських авіакомпаній.