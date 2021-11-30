Скупчення людей та великі черги. Що відбувається з чартерними рейсами в аеропортах Єгипту

Туристам розповіли, як обійти чергу при реєстрації на рейс
Туризм в Єгипті б'є рекорди - днями на два найпопулярніших курорти Червоного моря прибув 161 літак тільки за одну добу. Фотографії натовпів в аеропорту опублікували в соцмережах.
"Туризм повертається до Єгипту на повну потужність. 161 туристичний літак прибув в міста Хургада і Шарм-ель-Шейх за останню добу", - підписав свої знімки 28 листопада єгипетський журналіст Мохамед Алаа Елнахал у тематичній групі в Facebook.
Тим часом користувачі поділилися обуренням про те, як організована робота аеропортів після збільшення турпотоку в останні місяці. Серед основних претензій - скупчення людей, прискіпливий огляд речей і повільна реєстрація на рейс.
Що відбувається в Єгипті і які поради щодо прискорення реєстрації в аеропортах дають експерти – в матеріалі РБК-Україна.
З 22 жовтня в Єгипті дозволили 100% заповнюваність готельних номерів. До цього об'єктам розміщення дозволялося заселяти тільки 70% кімнат.
Розширення бази готельних номерів виявилося актуальним заходом - з відновленням чартерних рейсів з Росії курорти Шарм-ель-Шейха і Хургади заповнені відпочивальниками практично "вщент".
Фото: Черги в аеропорту Шарм-ель-Шейха (facebook.com/Mohamed Alaa Elnahal)
Українські турагенти зіткнулися з ситуацією овербукінгу - коли туристів приїжджає більше, ніж можна знайти доступних номерів у готелях. Більшість популярних закладів з якісним сервісом- "на стопі", коли навіть забронювати кімнату неможливо через повну зайнятість готелю.
При цьому в аеропортах спостерігається "аншлаг", і багато туроператорів стали привозити туристів в аеропорт за 4 години до вильоту додому. При цьому під постом єгиптянина українці діляться враженнями від роботи аеропортів: в одні дні вони стикаються з ситуаціями, коли на весь "натовп" пасажирів працюють тільки дві стійки реєстрації й черга тягнеться три години. В інші дні - пасажирам вдається пройти на посадку за годину навіть без ретельного огляду речей і з великою перевагою багажу.
Багато туристів в пошуку місця в Єгипті, де менше росіян, вибирають курорт Марса-Алам. Туди з Росії так масово не летять відпочивальники і там готелі вільніші, зазначив раніше керівник туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.
"Ціни там теж приємніші. Фактично - це острівець української свободи. На курорт Марса-Алам в листопаді є чартерні рейси у декількох туроператорів, і вирушити можна двічі на день", - підказав локацію фахівець.
Фото: Черги на реєстрацію в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)
Що робити, якщо турист приїхав в аеропорт і побачив величезну чергу на реєстрацію, і її не уникнути, адже необхідно здати багаж, розповів на своїй сторінці у Facebook авіаекперт Володимир Біленький.
"Ryanair та інші лоукостери, на те й лоукостери, щоб економити по максимуму. Тому якщо на 3-4 рейси приблизно в один час буде 3-4 стійки реєстрації, то це цілком нормально", - попереджає він.
Приблизно з такою ситуацією він зіткнувся в аеропорту Риму – на рейси лоукостера були відкриті три стійки реєстрації - до кожної понад 400 осіб в черзі. До вильоту залишалася 1 година 10 хвилин. Володимир Біленький поділився лайфхаками, як зміг потрапити на рейс вчасно.
У Ryanair зазвичай не дуже хочуть розбирати скарги величезного потоку пасажирів, тому, якщо до якогось рейсу залишається хвилин 20, вони починають шукати в черзі пасажирів, хто летить за даним напрямком, зазначив експерт.
У випадку з Володимиром Біленьким так шукали пасажирів на Барі, вигукуючи зі стійки реєстрації "Барі, Барі".
Володимир Біленький став у чергу на Барі, на реєстрації віддав паспорти і сказав, що летить до Одеси.
"Трохи обурившись, дама на реєстрації зареєструвала наш багаж, і ми пішли на контроль безпеки. До речі, в Римі від стійки реєстрації до нашого гейта йти швидким кроком було хвилин 20 - і це без черг", - поділився досвідом фахівець.
Нагадаємо, ми писали, чому туристи в різних країнах відмовляються від авіаперельотів.
Також ми розповідали, як отримати раннє заселення в готель після нічного перельоту.