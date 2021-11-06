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Складки на постели и обивка кресел: туристам рассказали о самых грязных местах в отельных номерах

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Суббота 06 ноября 2021 16:22
Складки на постели и обивка кресел: туристам рассказали о самых грязных местах в отельных номерах Фото: Отельные номера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Как не заразиться на отдыхе и в самолете

Отельные номера могут достаться новым постояльцам без уборки после предыдущих гостей. В таких случаях простыни на кровати могут просто разровнять. Туристам рассказали, как узнать, что в комнате пропустили уборку, сообщает The Sun.

Своими наблюдениями анонимно поделился один из бортпроводников. С какими еще проблемами с чистотой могут столкнуться туристы в отелях и во время путешествия самолетом – в материале РБК-Украина.

"Обращайте внимание на заломы на ткани"

Важный критерий, по которому можно определить свежесть постельного белья – складки на ткани. Стюард объяснил: если простыни выглядят помятыми, значит, уборщик отеля пропустил комнату.

Складки на постели и обивка кресел: туристам рассказали о самых грязных местах в отельных номерах

Фото: На свежих простынях останутся складки от складывания (unsplash.com/christopher-jolly)

С другой стороны, на простынях и пододеяльниках должны остаться заломы от складывания после стирки. Если острых складок нет – значит, постель давно не складывалась.

"Не спите на гостиничных простынях, на которых нет складок от складывания. На них уже кто-то спал", — сказал советчик.

Между тем, издание вспоминает рассказ уборщика в мотеле в Марипосе, который сам не всегда менял постель после постояльцев.

"Менять 20 кроватей в день – изнурительная работа. Если я вижу постель, которая не полностью испорчена, я просто ее туго натягиваю и надеюсь, что этого никто не заметит", — поделился он.

Туристы, которые много времени проводят в отелях, отметили "лайфхаки", как обеспечить чистоту и безопасность в номере.

"Когда я попадаю в новый номер в отеле, я открываю крышку чайника. Если я вижу плесень или ржавчину, что случается часто, то прошу новый номер или сокращаю свое пребывание до одной ночи и перехожу в другое место", - рассказал один из путешественников.

Он посоветовал брать у персонала отеля дополнительные полотенца, чтобы самому вымыть все стаканы и столовые приборы в номере перед использованием. К слову, в большинстве отелей на фоне пандемии посуду в номере заменили на одноразовую – и ее чистота сомнений уже не вызывает.

Складки на постели и обивка кресел: туристам рассказали о самых грязных местах в отельных номерахФото: Уборщики в отелях иногда ленятся менять постель после выселения гостей (unsplash.com/ashwini-chaudhary)

Самые грязные места в отельных номерах

Сложно расслабиться в отельном номере, представляя, что комната является "чашкой Петри" для бактерий предыдущих постояльцев, пишет издание со ссылкой на New York Post. Туристам приводят список мест, где скапливается больше всего опасных микробов – это тем более актуально на фоне пандемии коронавируса.

  1. Поверхности в душе. Микробилог Филип Тиерно предупреждает, что на стенах в ванной образуется пленка, в которой поселяются микроорганизмы, а также полным ходом "расцветает" грибок. Под ноги в ванну стоит сначала пустить горячую воду и набрызгать немного шампуня.
  2. Унитаз. Если туалет визуально грязный – стоит сменить номер или отель. С собой стоит возить спиртовые салфетки, чтобы протереть сиденье и ручку смыва. Есть риск подхватить кишечные бактерии.
  3. Душевая насадка. В ней могут скапливаться опасные бактерии легионеллы. Перед приемом душа стоит спустить горячую воду.
  4. Пульты управления. Внутри устройств находили волосы, части насекомых, косметику, пот и следы других выделений человеческого организма. Туристам советуют пользоваться пультами через полиэтиленовый пакет.
  5. Кровать. Туристам сразу советуют снимать покрывало, в котором могут быть следы спермы, мочи и пыльевые клещи. Алергикам стоит брать в отель соответствующие лекарства.
  6. Ковер. Это покрытие давно считается одним из самых грязных в отелях, ведь его не моют после каждого гостя. В ткани ковров может быть как пылевой клещ, так и споры грибков, поэтому босиком по полу ходить не стоит.
  7. Мягкая мебель. В тканях обивки может храниться много бактерий, если учесть, что некоторые постояльцы сидят в креслах без одежды. Заразиться можно как минимум стафилококком.

Складки на постели и обивка кресел: туристам рассказали о самых грязных местах в отельных номерахФото: Стюард собирает мусор у пассажиров самолета (unsplash.com/lukas-souza)

Самые заразные поверхности в самолете

Исследования поверхностей в салонах самолетов в свое время шокировали ученых. Микробиолог Кит Уорринер изучал пробы с пяти зон в самолете. Всего обследовали поверхности на протяжении 20 рейсов.

На анализы брали пробы с подголовника сидения, столика для подноса, ремня безопасности, "кармана" на спинке сидения и ручки на дверях туалета.

На подголовнике, который оказался самым грязным, рядом с карманом, обнаружили кишечную палочку и бактерии, которые легко вызывают ангину. При этом бортпроводников такие результаты не удивили, поскольку они видели, что разные пассажиры "запихивали" в эти карманы.

Напомним, мы писали про вещи, которые туристам разрешено забирать из отельных номеров.

Ранее туристам раскрыли детали о поселении в отели во время отпуска.

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