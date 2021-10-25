Казкові села, замки і озеро: що подивитися в мальовничому регіоні Австрії восени

Австрія восени залишається в списку відкритих європейських країн для подорожі вакцинованих українців. Це один з найпопулярніших цілорічних напрямків для відпочинку туристів.

Тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол побували в цій країні восени. Вони поділилися з РБК-Україна своїм досвідом подорожі в Зальцбург і розповіли, на що варто подивитися в місті та в околицях.

"Коли вибирали країну, хотіли, щоб вона була недалеко від України, була непопсовою і мега красивою. За цими критеріями ідеально підійшла Австрія", - кажуть мандрівники.

Вони пояснюють: саме в регіоні Зальцбурга в Австрії від картинки просто "зносить дах", природа вражає красою, а від найчистішого повітря зашкалює рівень ендорфінів.

Відео: Подорож до Австрії (YouTube / Узол і Манько)

Місто Моцарта з 700-річними будинками і атмосферою релаксу

Зальцбург - дуже доглянуте і зелене місто. Різнокольорові будинки, яким 700 років, побудовані прямо впритул до скелі. Кондиціонери там заборонені - і це один із секретів гарного вигляду будівель.

"Це місто, де народився і жив Моцарт – тому там є площа і кафе його імені, пам'ятник. Моцарт там скрізь, включаючи коробки шоколаду", - розповідає Макс.

У цьому місті немає метушні - там хочеться валятися на березі річки. У Зальцбурзі багато собачників і велосипедистів, на площі для туристів їздять карети з кіньми.

Фото: Некваплива атмосфера Зальцбурга (Узол і Манько)

Замок на горі і мальовничі краєвиди на місто

Замок Хоензальцбург - одна з головних визначних пам'яток Зальцбурга. Її особливість в тому, що це найбільша фортеця Європи, яку вдалося повністю зберегти до наших днів. Її ніколи не брали в облогу. З оглядового майданчика замку відкривається захопливий вид на місто.

"Фортеці більше тисячі років - вона одна з найбільших середньовічних фортець в Європі. Всередині є шість квартир, де досі живуть люди. Атмосфера на території - дійсно середньовічна", - описує враження Макс.

Фото: Видові локації на Зальбург в вершини гори (Узол і Манько)

Щоб дістатися на 120 метрову вершину гори до фортеці, можна йти пішки або скористатися фунікулером. Вартість проїзду -3,2 євро, а вхід в замок – від 10 євро. За транспорт і музеї можна не платити, якщо купити туристичну карту на 24, 48, 72 години (39 євро).

"В Австрії в транспорт в звичайних масках не пускають - потрібні тільки FFP2 без клапана, а ще на вході просять показати вакцинацію або тест", - попереджають про правила блогери.

Територія фортеці - як чотири стадіони. Там є музеї і ресторанчики. На сусідні гори від замку прокладені мальовничі трекінгові стежки - повз невеличкі середньовічних приватні замки. Один з пагорбів, де дуже красиві види на місто - Ріхтерхое.

Фото: Архітектура Зальцбурга (Узол і Манько)

Краєвид на Старе місто також варто подивитися з сусідньої гори - Менсберг. Там є кафе, в якому можна замовити традиційний десерт – нокль. Це запечене ванільне суфле у формі пагорбів, яке подають з вершками і варенням.

Околиці Зальцбурга: палац і вершини з видами на Альпи

Палац Хельбрун - літня резиденція єпископів - одна з цікавих локацій в околицях Зальцбурга. Там гарний інтер'єр з картинами і красивий парк на 60 гектарах з великою кількістю "жартівливих" фонтанів, які можна включити з відстані, коли хтось сідає на лавочку або проходить поруч. Тоді відпочивальник опиняється під струменями води. Також на території розташовані в кущах дерев'яні міні-театри, яким кілька сотень років.

Далі блогери вирушили в найближчі Східні Альпи, щоб піднятися на 1600 м на вершину гори Унтерсберг. Автобусом в цю локацію їхати з Зальцбурга всього півгодини. Там, за легендою, заховані скарби тролів. Піднятися можна канатною дорогою завдовжки в 3 кілометри. Правда, на вершині все було приховано в хмарах, хоча зазвичай сонячно. Також мандрівники попереджають: там набагато холодніше, варто одягатися краще.

Фото: Мальовничий вид на озеро (Узол і Манько)

За 40 кілометрів від Зальцбурга знаходиться озеро Вольфгангзе з курортними містечками для літнього відпочинку з атмосферою казкових декорацій. Щоб дістатися з одного в інше, можна сісти на кораблик.

"Озеро на висоті 500 метрів над рівнем моря. У ньому настільки чиста блакитна вода, що її, як кажуть, можна навіть пити. А біля одного з причалів стоять кораблі 19 століття, на яких теж можна поплавати", - розповідає Оля.

Але головна розвага - зубчаста залізниця, одна з найстаріших у світі і найкрутіша по висоті підйомів в Австрії. У старих вагонах туристи піднімаються на гору Шафберг. За півгодини поїздки в червоному "іграшковому" поїзді потрібно заплатити 42 євро. З вікна вагончика відкриваються чарівливі види на блакитні озера внизу і Альпи навколо, а на вершині поруч з оглядовим майданчиком пасуться корови.

Фото: Туристичний поїзд в гори (Узол і Манько)

Футуристичний павільйон зі спорткарами і літаками

Поруч з аеропортом в Зальцбурзі розташований сучасний виставковий павільйон техніки "Ангар 7" – всередині знаходиться зібрання найшвидших спортивних машин. Спортивні літаки, вертольоти, болліди "Формули -1",

"Це просто інша планета і космічна станція. Всі апарати в робочому стані – хоч зараз на трек або злітну смугу. Від захвату у мене навіть зіпсувався мікрофон", - ділиться мандрівник.

Експозиція в музеї змінюється раз на два тижня - її використовують для зйомок телепередач або фільмів. А на вулиці стоїть літак найбагатшої людини Австрії", - інтригує Макс.

Один з літаків в павільйоні нещодавно "поставив" світовий рекорд - пролетів на висоті одного метра в двох автомобільних тунелях в Туреччині.

Фото: Музей спортивних машин (Узол і Манько)

"Чого я не очікував побачити там – так це ресторанів, ще й яких! Прямо на даху облаштували бар. Він працює тільки вечорами, коли під скляною підлогою включають неонове освітлення і з'являється зоряне небо з видом на літаки", - дивується він.

Популярний фаст-фуд і ціни на страви

Мандрівники вирушили також вивчати гастрономічну частину Зальцбурга. Пообідати там дорого - мінімум 20 євро. Тому блогери почали з популярного стріт-фуду, який відкрився в 1950 році, і з тих пір рецепт хот-дога там не змінювався. Булка з двома сосисками коштує 4,3 євро.

"Щоб ви орієнтувалися за ресторанними цінами: супи в середньому коштують 3-5 євро, шніцель з гарніром – 14-20 євро, пиво – 4-5 євро, а десерт "Захер" – 5-6 євро. Бюджетніше можна харчуватися в супермаркетах або фаст-фудах", - радить Оля.

Фото: У Зальцбурзі можна харчуватися недорого (Узол і Манько)

До слова, у високогірному кафе холодна закуска - нарізка сирів і ковбас з овочами – 11,9 Євро, чай – 3,2 Євро. Гарячі страви там не готують через те, що на вершині немає печей.

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