Сплеск подорожей і мільярдні прибутки: названі п'ять найпопулярніших країн, де відпочивали європейці в 2021 році

Пляжний туризм у Європі активізувався після вакцинації

Масова вакцинація відкрила європейські країни для довгоочікуваних літніх канікул. Після року обмежень ефект відкладеного попиту перевершив очікування: деякі напрямки в курортних місцях виявилися переповнені туристами.

У топ найпопулярніших країн Європи для відпустки влітку потрапили саме морські країни з великим вибором пляжних локацій. Вибір європейців вивчали під час опитування Європейської ради з подорожей (ETC). Всього опитали 4 тисячі респондентів, повідомляє schengenvisainfo.com.

За відпочинок на узбережжі Середземного моря віддали голоси 53% опитаних.

Греція: туристи принесли країні 12 млрд євро

Країна "заслужила оплески" за відновлення туризму, адже після відкриття кордонів 14 травня її відвідали понад 6 мільйонів туристів.

Фото: Острів Керкіра в Греції (unsplash.com/chris-karidis)

За словами міністра туризму Греції Харіса Теохаріса, Греція стала популярним напрямком навіть для французів, які вважають за краще проводити літні відпустки всередині країни. Цього року пляжі Греції вибрали 450 тисяч французів.

Цього року Греція також досягла показників 12 млрд євро доходів від туризму.

Іспанія: 5 мільйонів іноземних туристів за серпень

Близько 8,1% опитаних ще планують або відвідали Іспанію цього літа.

Це на 29% менше, ніж у попередньому опитуванні – про Грецію. Однак офіційні дані іспанської влади показують, що тільки в серпні країна прийняла близько 5 мільйонів міжнародних пасажирів, що на 172% більше, ніж за такий самий період минулого року.

В цілому туристичний сектор Іспанії в липні 2021 року збільшився на 78% в порівнянні з попереднім роком, склавши 4,4 мільйона прибулих.

За даними іспанського статистичного інституту (INE), кількість французьких мандрівників склала 19,9 відсотка від усіх прибулих, за ними слідували німці (64,5%), з яких 707 331 людина відвідали країну до липня, а британські мандрівники показали зростання відвідувань на 46,5% в порівнянні з минулим роком.

Фото: Курортна локація в Іспанії (unsplash.com/susan-flynn)

Італія: в 10 разів більше гостей у готелях

Майже 9% опитаних (356 осіб) повідомили, що планували відвідати Італію в цей час. За даними Data Appeal Company, в Італії з квітня по липень зареєстровано 567-відсоткове збільшення кількості бронювань рейсів і 1091% зростання кількості бронювань в готелях.

Більшість туристів приїхали до Італії з Німеччини, Франції, Бельгії, Данії, Австрії, Іспанії та Англії.

"Ці результати, хоча і позитивні, все ж далекі від показників 2019 року. При порівнянні бронювань рейсів до Італії в серпні 2021 року і в серпні 2019 року ми виявили зниження на 46%", - пояснюють у компанії, що збирала статистику.

Натомість внутрішній туризм в Італії влітку різко зріс: 23 млн італійців обрали свою рідну країну для відпочинку.

Франція: очікується 50 мільйонів туристів

Тільки 8% опитаних сказали, Франція є їхнім основним напрямком для літнього відпочинку. При цьому країна залишається найбільш відвідуваною в світі.

За даними Condor Ferries, в 2018 році Франція прийняла близько 89,4 млн відвідувачів, причому найпопулярнішими пам'ятками Франції були Euro Disney, Ейфелева вежа і Лувр.

Більш того, в 2020 році країна прийняла 35 млн туристів. У 2021 році сподіваються отримати 50 мільйонів мандрівників після введення вакцинації та пом'якшення умов в'їзду.

З року в рік основними національностями, які більше за інших відвідують країну, є: бельгійці, німці, голландці, британці та американці. Причому у громадян двох останніх країн цього року спостерігається зниження інтересу через суворі обмеження на в'їзд.

Фото: Пляж Златні Рач у Хорватії (unsplash.com/oliver-sjostrom)

Хорватія: попит на відпочинок зріс у півтора рази

За словами директора хорватської національної ради з туризму (HTZ), в Хорватії було зареєстровано 2,6 мільйона прибулих і більше 11,7 мільйона ночівель, що на 53 відсотки більше, ніж у минулому році.

Більш того, інтерес британських мандрівників збільшився на вісім відсотків.

У червні Хорватія прийняла близько 290 тисяч відвідувачів тільки за одні вихідні, що на 40% більше, ніж у 2020 році.

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