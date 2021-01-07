Казкові локації та "іграшкова" архітектура: чим дивує туристів зимовий Чернігів

Новорічна пора може запам'ятатися не тільки й не стільки застіллям, скільки подорожами. Коли всі новорічні локації Києва вже вивчені (до слова, на час карантину святкові локації столиці невдовзі закриють), постає питання, де б ще побачити святкову атмосферу та заодне побувати у мандрівці.

Найближче до Києва велике туристичне місто - це Чернігів. Лише близько двох годин на автівці - і ви вже милуєтеся чарівними древніми церквами та небанальною новорічно-різдвяною ілюмінацією.

З чого почати прогулянку: головні історичні "перлини"

Важливо прибути до Чернігова засвітло, щоб помилуватися всіма його цікавинками.

Річ у тім, що в парку "Чернігівський дитинець" триває реконструкція, тому історичні пам'ятки в ньому ще не отримали такої потужної та якісної підсвітки, як П'ятницька та Катерининська церкви.

Почати огляд чернігівських цікавинок раджу зі Свято-Троїцького собору та його дзвіниці. Потім прямуйте до парку "Болдині гори".

Хоча він потребує реконструкції та виглядає не дуже презентабельно, парк вартий уваги: у ньому збереглися залишки старовинного кладовища та могила класика української літератури Михайла Коцюбинського, а коли спуститеся сходами, то побачите Іллінську церкву та знамениті Антонієві печери.

Фото: Зимовий Чернігів не втрачає популярності серед туристів (Ганна Дубовська)

Від обеліска пам’яті захисників Вітчизни в ясну погоду відкриваються чарівні краєвиди з верхівками церков Чернігівського дитинця.

Цю древню частину міста варто відвідати наступною, щоб побачити неймовірну концентрацію історичних перлин:

Спасо-Преображенський та Борисоглібський собори;

Чернігівський колегіум; будинки архієпископа та Івана Мазепи;

чоловічу та жіночу гімназії;

чавунні бастіонні гармати та кілька пам’ятників, серед яких найпопулярнішим є пам’ятник Шевченку (як побачите його, то зрозумієте, чому).

У рамках реконструкції в парку встановили інтерактивний екран, з допомогою якого можна зануритися в історію Чернігова, та великий металевий макет, який дозволяє побачити, як Чернігівський дитинець виглядав у давнину.

Відео: Ідеальний вікенд: новорічний Чернігів (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Тепер час насолодитися стрункою білою Катерининською церквою: вона розташована буквально через дорогу від дитинця. Потім алеєю Героїв прямуйте до Красної площі. Вона вас зачарує своєю чудовою панорамою.

Зараз посередині цієї просторої площі височіє чернігівська святкова ялинка. Вона - штучна та доволі стильна, оздоблена плетеними білими, червоними й золотавими кульками.

Фото: Катерининська церква у Чернігові (Ганна Дубовська)

Крім того, не забудьте завітати до скверу Богдана Хмельницького за музично-драматичним театром, щоб побачити не тільки пам’ятник гетьману, а й неймовірно гарну П’ятницьку церкву.

Ціни у місцевих кафе під час карантину

Варто врахувати: Починаючи з 8 січня, всі заклади харчування у місті починають працювати виключно у форматі "на винос".

Обов’язково прогуляйтеся центральними вулицями: вони цікаві не тільки з архітектурної точки зору. На перших поверхах будинків розташовані багато магазинчиків, кафе та ресторанчиків, гарно оформлених і з приємними цінами. Навіть якщо ви оберете заклад у самому центрі міста, ціни вас приємно здивують.

Коли на місто опускаються сутінки, варто дочекатися, коли увімкнеться святкова ілюмінація.

Фото: Святкові прикраси у місті (Ганна Дубовська)

Наприклад, велика порція дерунів зі сметаною та шкварками коштує 60 грн, смажені телячі мізки на подушці з салату - 85 грн, м'ясна дошка (шашлик, підчеревок, крильця в солодкому соусі та картопля по-селянськи, загальна вага - 1 кг) - 350 грн, пиво - від 30 грн.

Фото: У Чернігові серед новорічних прикрас у центрі уваги не ялика, а фонтани (Ганна Дубовська)

З настанням темряви в центрі міста вмикається новорічна ілюмінація. Зазвичай головною новорічної прикрасою міста є ялинка, але в Чернігові домінують фонтани.

Звісно, взимку вони не працюють, але переливаються біло-блакитними вогниками, які імітують водні струмені.

Фото: Посередині головної площі - стильна штучна ялинка (Ганна Дубовська)

Особливо приємно пройтись від ялинки на Красній площі алеєю Героїв до сяючої Катерининської церкви. Також дуже святково виглядає сквер Хмельницького, П’ятницька церква підсвічена не так яскраво, як Катерининська, але дуже затишно: вона наче іграшкова, осяяна зсередини світлом свічки.

Фото: П’ятницька церква підсвічена дуже затишно (Ганна Дубовська)

Звісно, одного дня вистачить тільки на побіжний огляд цього прекрасного древнього міста. Тож, якщо маєте вільний час, залишайтеся тут на ніч, щоб наступного дня завітати до тутешніх музеїв, вони теж варті вашої уваги.

До речі, по дорозі не оминайте старовинного Козельця з його видатним храмом Різдва Богородиці. Про нього я згадувала в одній з попередніх статей.

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