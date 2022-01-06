Скандальний скляний міст у Венеції закриють після численних скарг: названі причини

Мости Венеції є одними з найвідоміших визначних пам'яток "плавучого міста". У Венеції близько 400 мостів, з яких міст Понте-делла-Коституціон — лише четвертий, побудований на Гранд-каналі з 16 століття.

Четвертий чи Міст Конституції у Венеції закриють на ремонт, пише Travelandleisure.com.

Вигнутий пішохідний міст зі скла та сталі активно використовується туристами, частково через його безпосередню близькість до головного залізничного вокзалу Венеції.

Одна з причин — численні скарги місцевих жителів.

Конструкцію, якою можна пройти тільки сходами, також критикували за відсутність пандусів для людей з обмеженими можливостями. Поруч із мостом збудували додаткові конструкції для переміщення людей, але вони періодично переставали працювати. Потім людей, які не можуть пройти мостом, стали перевозити з берега на берег на баржах.

Фото: У Венеції близько 400 мостів (unsplash.com/christian-holzinge)

Ще однією актуальною проблемою стало покриття мосту: багато хто скаржився, що він надто слизький — особливо важко пройти його в дощ і взимку.

Багато хто вважав, що міст у сучасному стилі не вписується в архітектуру Венеції.

На мосту замінять скляну плитку на камінь, щоб більше людей не послизнулися та не отримали травм.

"Люди завдають собі шкоди та подають до суду на адміністрацію. Ми маємо втрутитися", — заявила газеті чиновник Франческа Заккаріотто.

Ремонт обійдеться приблизно півмільйона євро. Проте проєкт ще належить узгодити з архітектурною владою міста. Також необхідно провести структурні випробування, щоби переконатися, що скляний пішохідний міст може витримати додаткове навантаження від нового кам'яного покриття.

Склобетонний міст Конституції було відкрито у 2008 році за проєктом іспанського архітектора Сантьяго Калатрави та на честь 60-ї річниці Конституції Італії.

Міст сполучає залізничний вокзал Венеції Санта-Лючія з площею П'яццале Рома (Piazzale Roma), на якій знаходиться міський автовокзал. Відомий також під іменами Міст Калатрави та Четвертий міст.

Нагадаємо, раніше ми писали, туристи обрали п'ять країн для подорожей у новому році.