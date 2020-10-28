Озеро Синевир, водоспад і курорт Пилипець: найкращий маршрут для насичених вихідних у Карпатах

Під час поїздки в Карпати багато хто ставить собі питання, який саме маршрут подорожі вибрати. Адже є і екстремальні, і більш комфортні, і маршрути з відвідуванням відразу багатьох місць. Словом, на будь-який смак.

Пропонуємо маршрут, який підійде практично для всіх: і для любителів активного відпочинку, і для шанувальників спокійного комфортного відпочинку на природі.

Давайте порахуємо, скільки всього цікавого можна побачити лише за одні вихідні, вирушивши за таким маршрутом:

Джерела природної мінеральної води;

Воловецький перевал;

Центр реабілітації бурого ведмедя;

Долина вовків;

Лінія Арпада;

Високогірне озеро Синевир;

Гірськолижний курорт Пилипець;

Водоспад Шипіт.

Як дістатися до маршруту

Дістатися до початку маршруту можна як автомобілем, так і поїздом - стартуємо від залізничної станції "Воловець".

На громадський транспорт у цьому районі краще не розраховувати: тут ходять автобуси, але досить рідко, особливо на вихідних. Зате є можливість замовити екскурсію у приватника, які показують регіон туристам, збираючи невеликі групи по 6-8 людей.

Фото: Джерело з мінеральною водою на шляху маршруту (Євгенія Колесник)

Групи з такої екскурсії ви можете зустріти прямо на залізничному вокзалі, але краще зателефонувати та домовитися заздалегідь. У Воловці досить багато варіантів житла, де можна зупинитися, а господар вам підкаже, як записатися на екскурсію.

Джерело, Воловецький перевал та врятовані ведмеді

Перша зупинка на шляху - джерело з мінеральною водою. Біля джерела утворився невеликий сувенірний ринок, а сама вода від природи газована і насичена залізом так, що камені, на які вона потрапляє, набули рудого відтінку.

Попри те, що вода у джерелі має специфічний запах сірководню, практично кожен турист не проходить повз і пробує її на смак.

Наступна зупинка на маршруті - Воловецький перевал (1014 метрів над рівнем моря). Це місце, з якого відкривається неймовірний вигляд на гори, особливо восени, коли листяний ліс набуває жовто-оранжевого кольору, а хвойні дерева залишаються яскраво-зеленими. На перевалі можна випити чаю, а біля туристичних стендів - ознайомитися з визначними пам'ятками, якими багатий цей регіон.

Фото: Воловецький перевал (Євгенія Колесник)

Одне з найцікавіших місць - Центр реабілітації бурого ведмедя, який знаходиться на території Національного Природного Парку "Синевир".

Ландшафт парку і кліматичні умови відповідають природному середовищу існування бурих ведмедів, що дозволяє проводити ефективну реабілітацію тварин після жорстокого поводження в цирках і приватних зоопарках.

Фото: Ведмеді гуляють територією центру реабілітації (Євгенія Колесник)

Ведмеді живуть на великій території, і не просто лежать цілий день, а поводяться спокійно і розслаблено, так що за ними дуже цікаво спостерігати.

Ціна за вхід на територію центру, як і в НПП "Синевир", становить 25 гривень з людини.

Зоопарк, доти лінії Арпада й мальовничий Синевир

Трохи далі дорогою до озера Синевир можна зробити зупинку біля зоопарку "Долина вовків". Тут мешкають тигр, рись і, звичайно ж, вовки. Двоє з них знімалися у фільмі "Захар Беркут". Ці два сірі вовки живуть у зоопарку практично з народження, і дають себе погладити.

Також дорогою можна зробити зупинки біля дотів лінії Арпада, в лісі біля річки, але основним місцем на шляху завжди залишається високогірне озеро Синевир.

До озера можна піднятися автомобілем за додаткову плату, але краще вибрати пішохідний маршрут довжиною в три кілометри по густому карпатського лісу.

Фото: Вовк в зоопарку (Євгенія Колесник)

Є асфальтована дорога, і паралельно з нею проходить ґрунтова екостежка. Біля озера є сувенірний ринок, колиба, навколо озера проходить стежка, періодично зустрічаються альтанки для відпочинку та джерела з питною водою. А над озером височіє пам'ятник любові Синь і Віра, на честь яких, за легендою, й було названо це озеро.

Після прогулянки можна повернутися у Воловець, а можна зупинитися в готельному комплексі "Арніка" або в одному з гостьових будинків, таких як "Синевирський водограй" прямо тут, недалеко від озера. Також ви зможете скуштувати страви місцевої кухні в одній з колиб, таких як "На децу у Цімбора" або "Колиба Карпати".

Фото: Цікаво спостерігати, як поводяться ведмеді у природних умовах (Євгенія Колесник)

Але якщо ви приїхали не своїм транспортом, а з екскурсією, краще все ж повернутися з екскурсією на Воловець або домовитися про те, як будете повертатися до залізничної станції заздалегідь.

Ми у своїй мандрівці цього не зробили, тому довелося півдня шукати можливість дістатися назад до поїзда, а потім переплачувати за таксі.

Гірськолижний курорт Пилипець: що подивитися

На другий день подорожі ми заїхали на гірськолижний курорт Пилипець. Тут круглий рік працює підйомник, на якому можна піднятися не тільки з лижами і сноубордами, але і з велосипедом!

На верхній станції підйомника розташоване атмосферне кафе, де можна зігрітися чашкою чаю. Спуститися з гори можна на тому ж підйомнику, пішки, а також спеціальною трасою для велосипедів та мотоциклів.

А на завершення подорожі - великий і потужний водоспад Шипіт. До водоспаду можна дійти пішки від нижньої станції підйомника у Пилипці. При вході на стежку до водоспаду є сувенірний ринок, де також можна придбати карпатські чаї, настоянки і замовити шашлик.

Фото: Великий і могутній водоспад Шипіт (Євгенія Колесник)

Дістатися від водоспаду назад на залізничну станцію Воловець можна пішохідним маршрутом, а можна зв'язатися з одним з місцевих водіїв і дістатися за невелику плату на машині, оскільки відстань - невелика.

Отже, під час маршруту можна відвідати відразу вісім цікавих місць всього за два дні! Більш детально про ці місця ви можете подивитися у нашому відео з цієї подорожі. Всім удачі!

Відео: КАРПАТИ: озеро Синевир, ведмеді, вовки і підйомник на Пилипець (Youtube.com/KOLESAEDUT)

Нагадаємо, раніше ми писали, як провести час на курорті Драгобрат, поки там немає снігу.

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