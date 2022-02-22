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Символ козацтва: в Украні виявили унікальний старовинний цвинтар

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Вівторок 22 лютого 2022 11:25
Символ козацтва: в Украні виявили унікальний старовинний цвинтар Фото: Козацьке кладовище в селі Шостакове (facebook.com/ukrainaincognita)
Автор: Євгенія Тугушева

Хрести представляють різні періоди 19 століття

В Черкаській області знайшли козацький цвинтар.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Ukraina Incognita.com.

Команда “Україна Інкогніта” під час експедиції з дослідження старовинних цвинтарів оглянула козацьке кладовище в селі Шостакове.

На жаль, більшість хрестів повалена чи заросла чагарником.

Символ козацтва: в Украні виявили унікальний старовинний цвинтар

Фото: Хрести заросли чагарником (facebook.com/ukrainaincognita)

Козацький хрест походить від орденських лицарських хрестів Європи

"Хрести представляють різні періоди 19 століття, вони козацькі за формою, а не тому, що стоять на могилах козаків. Козацький хрест походить від орденських лицарських хрестів Європи, і є символом українського лицарства (козацтва, запорожців, війська). Яким чином його дозволяла російська влада, в тому числі церковна – поки є загадкою”, – йдеться на сайті.

Символ козацтва: в Украні виявили унікальний старовинний цвинтарФото: Козацьке кладовище в селі Шостакове (facebook.com/ukrainaincognita)

За словами дослідників, на цьому цвинтарі є хрести, які належати до кінця ХІХ століття, зокрема, хрест 1889 року. Це говорить про те, що встановлення таких хрестів трапилися в селах Наддніпрянського Правобережжя понад століття після того, як зникла Запорізька Січ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Хмельницькому археологи знайшли унікальні артефакти.

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