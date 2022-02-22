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Символ казачества: в Украине обнаружили уникальное старинное кладбище

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 11:25
Символ казачества: в Украине обнаружили уникальное старинное кладбище Фото: Казацкое кладбище в селе Шостаково (facebook.com/ukrainaincognita)
Автор: Евгения Тугушева

Кресты представляют разные периоды 19 века

В Черкасской области нашли казацкое кладбище.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Ukraina Incognita.com.

Команда "Украина Инкогнита" во время экспедиции по исследованию старинных кладбищ осмотрела казацкое кладбище в селе Шостаково.

К сожалению, большинство крестов разрушено или заросло кустарником.

Символ казачества: в Украине обнаружили уникальное старинное кладбищеФото: Кресты заросли кустарником (facebook.com/ukrainaincognita)

Казацкий крест происходит от орденских рыцарских крестов Европы

Кесты представляют разные периоды 19 века, они казацкие по форме, а не потому, что стоят на могилах казаков. Казацкий крест происходит от орденских рыцарских крестов Европы и является символом украинского рыцарства (казачества, запорожцев, войска). Каким образом его разрешала российская власть, в том числе церковная – пока загадка”, – говорится на сайте.

Символ казачества: в Украине обнаружили уникальное старинное кладбище

Фото: Казацкое кладбище в селе Шостаково (facebook.com/ukrainaincognita)

По словам исследователей, на этом кладбище есть кресты, которые принадлежат к концу XIX века, в частности, крест 1889 года. Это говорит о том, что установление таких крестов случилось в селах Приднепровского Правобережья более века после того, как исчезла Запорожская Сечь.

Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницком археологи обнаружили уникальные артефакты.

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