На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на Різдво

На Шрі-Ланці чекають українських туристів без карантинних обмежень - на курортах підготували всю необхідну інфраструктуру. Про це представникам туристичних компаній розповіли на зустрічі з ланкійським послом Мохамедом Різві Хассеном, повідомляє видання Turprofi.

Першими туристами, які прибули на острів після відкриття кордонів наприкінці 2020 року, були українці. З тих пір кілька тисяч наших туристів відпочили на пляжах Індійського океану на курортах країни.

Зараз для українців з'явилася перевага - вакциновані туристи звільняються від карантину і можуть вільно подорожувати по острову практично без обмежень.

На зустрічі повідомили, що Шрі-Ланка відновила туристичну інфраструктуру – 50% готелів відкриті для гостей, працюють всі необхідні туристам об'єкти, магазини та екскурсійні локації.

Тим часом, представники туристичного ринку України відзначають - великого попиту в найближчі місяці може і не бути.

З чим це пов'язано і скільки коштує відпочинок на екзотичному острові - в матеріалі РБК-Україна.

"Поки літають одиниці туристів": попит відновиться в 2022 році

В даний момент туристи летять на Шрі-Ланку здебільшого самостійно - без допомоги туроператорів. Мандрівників з України на острові поки одиниці, розповів виданню заступник гендиректора "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

"Бувають запити до туроператорів на проживання, але переліт люди купують окремо, щоб скомбінувати. Попит тільки почав відновлюватися, і є технічні складності при поверненні (авіакомпанії вимагають ПЛР-тест при вильоті назад через Емірати). Думаю, попит відновиться в 2022 році", - зазначив він.

Фото: Узбережжя на Шрі-Ланці (unsplash.com/michael-hacker)

Туристичні експерти вважають, що на новорічний період у туристів в пріоритеті інші напрямки, наприклад: Домінікана, Мальдіви, Сейшели, ОАЕ. Тому на Шрі-Ланку попит почне зростати ближче до весни.

"Невакциновані туристи цей напрямок поки взагалі не розглядають, оскільки на Шрі-Ланку потрібно робити тест при вильоті і після прильоту. І все одно будеш відпочивати в "біобульбашці" готелю з можливістю відвідувати тільки схвалені туристичні об'єкти", - пояснив директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

За його словами, навіть для вакцинованих туристів, які відпочивають сім'ями, є перешкода – дітям від 12 років необхідно робити тест після прибуття. Якщо він виявиться позитивним, всій родині доведеться вирушити в карантинний готель і провести час під замком в номері.

Також додаткові тести перед вильотом зі Шрі-Ланки вимагають багато авіакомпаній, зазначає співзасновник туроператора "TPG" Олена Бойко.

"При транзитних рейсах через Дубай туристам доводиться пред'являти на посадці в Коломбо негативний результат тесту", - уточнила вона.

Фото: На Шрі-Ланці підготували туристичну інфраструктуру (unsplash.com/abdullah-farouk)

За словами Олени Бойко, попит на відпочинок на Шрі-Ланці був навіть в умовах тільки "біобульбашок", коли можна було відпочивати виключно на території готелів.

"Ми навіть минулого року ставили літак і виконали чартерну програму. У цьому сезоні можливість відправляти туди людей цілими літаками ми не розглядаємо, оскільки залишається велика кількість обмежень. Але блочну програму через Дубай ми маємо - є туристи, які туди летять і зараз", - зазначила керівник компанії.

До слова, полетіти на Шрі-Ланку можна регулярними рейсами авіакомпаній Flydubay+Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines. Чартерні рейси на новорічні свята заплановані у авіакомпанії SkyUp.

Вартість авіаквитків на чартерні рейси – від 10 тисяч гривень з багажем 23 кг в одну сторону. Час у польоті - від 10 годин.

Фото: Природні пам'ятки на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Шрі-Ланка програє Єгипту за цінами і перельотом, - експерт

Попит на Шрі-Ланку буде залежати від цін на тури, зазначає в коментарі РБК-Україна директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш. Він наводить приклад вартості путівки на 10 ночей в 3* готель без харчування після закінчення новорічних свят – з 19 січня – від 43 тис.гривень за двох.

"За ці самі гроші можна відпочити 10 ночей в Єгипті з харчуванням "все включено", і це не в 3-зірковому готелі. Крім ціни, Єгипет виграє і за тривалістю перельоту. Єгипет варто вибирати для відпочинку з дітьми, а Шрі-Ланку - тим, хто шукає екзотику і екскурсійні програми, щоб не сидіти весь час в готелі", - зазначає експерт.

Фото: Готель На Шрі-Ланці (booking.com)

Любителі екзотики можуть замість Шрі-Ланки вибрати Занзібар як більш новий напрямок, вважає фахівець.

"Шрі-Ланка довше відома і розкручена у нас на ринку. Якщо турист там ще не був, то вибере Шрі-Ланку, а ті, хто вже побував там, захочуть чогось нового і вирушать на Занзібар", - говорить Павло Григораш.

Скільки коштує відпочинок на Шрі-Ланці на Новий Рік

Ми перевірили вартість відпочинку на 7 ночей для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданки" у провідних туристичних компаній на новорічні дати і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" відпочити в 2* готелі на курорті Унаватуна 7 ночей коштуватиме 54 тис.гривень з вильотом 30 грудня, в 3* - від 56 тис. гривень з вильотом 1 січня, 4* готель в Когаллі обійдеться на 7 ночей від 58 тис. гривень з вильотом 30 грудня, в 5* в Панадурі – від 62,5 тис. гривень з вильотом 1 січня.

У туристичної компанії "Пілігрим" у 4* готелі в Коггалі можна відпочити за ціною від 41 тис.гривень з вильотом 11 січня, в 5* із харчуванням "напівпансіон" – від 45 тис гривень в Галле з вильотом 10 січня.

У "Farvater" відпочинок в 3* готелі в Калутарі обійдеться від 53,2 тис.гривень з вильотом 1 січня, в 4* в Коггалі – від 59,3 тис. гривень з вильотом на ту саму дату, в 5* готелі в Панадурі – від 55,4 тис. гривень з вильотом 6 січня.

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