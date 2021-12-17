ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на Різдво

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 13:40
На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на Різдво Фото: Відпочинок на Шрі-Ланці (unsplash.com/ramith-bhasuka)
Автор: Ольга Маджумдар

В країну можна полетіти регулярними або чартерними рейсами

На Шрі-Ланці чекають українських туристів без карантинних обмежень - на курортах підготували всю необхідну інфраструктуру. Про це представникам туристичних компаній розповіли на зустрічі з ланкійським послом Мохамедом Різві Хассеном, повідомляє видання Turprofi.

Першими туристами, які прибули на острів після відкриття кордонів наприкінці 2020 року, були українці. З тих пір кілька тисяч наших туристів відпочили на пляжах Індійського океану на курортах країни.

Зараз для українців з'явилася перевага - вакциновані туристи звільняються від карантину і можуть вільно подорожувати по острову практично без обмежень.

На зустрічі повідомили, що Шрі-Ланка відновила туристичну інфраструктуру – 50% готелів відкриті для гостей, працюють всі необхідні туристам об'єкти, магазини та екскурсійні локації.

Тим часом, представники туристичного ринку України відзначають - великого попиту в найближчі місяці може і не бути.

З чим це пов'язано і скільки коштує відпочинок на екзотичному острові - в матеріалі РБК-Україна.

"Поки літають одиниці туристів": попит відновиться в 2022 році

В даний момент туристи летять на Шрі-Ланку здебільшого самостійно - без допомоги туроператорів. Мандрівників з України на острові поки одиниці, розповів виданню заступник гендиректора "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

"Бувають запити до туроператорів на проживання, але переліт люди купують окремо, щоб скомбінувати. Попит тільки почав відновлюватися, і є технічні складності при поверненні (авіакомпанії вимагають ПЛР-тест при вильоті назад через Емірати). Думаю, попит відновиться в 2022 році", - зазначив він.

На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на РіздвоФото: Узбережжя на Шрі-Ланці (unsplash.com/michael-hacker)

Туристичні експерти вважають, що на новорічний період у туристів в пріоритеті інші напрямки, наприклад: Домінікана, Мальдіви, Сейшели, ОАЕ. Тому на Шрі-Ланку попит почне зростати ближче до весни.

"Невакциновані туристи цей напрямок поки взагалі не розглядають, оскільки на Шрі-Ланку потрібно робити тест при вильоті і після прильоту. І все одно будеш відпочивати в "біобульбашці" готелю з можливістю відвідувати тільки схвалені туристичні об'єкти", - пояснив директор туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

За його словами, навіть для вакцинованих туристів, які відпочивають сім'ями, є перешкода – дітям від 12 років необхідно робити тест після прибуття. Якщо він виявиться позитивним, всій родині доведеться вирушити в карантинний готель і провести час під замком в номері.

Також додаткові тести перед вильотом зі Шрі-Ланки вимагають багато авіакомпаній, зазначає співзасновник туроператора "TPG" Олена Бойко.

"При транзитних рейсах через Дубай туристам доводиться пред'являти на посадці в Коломбо негативний результат тесту", - уточнила вона.

На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на РіздвоФото: На Шрі-Ланці підготували туристичну інфраструктуру (unsplash.com/abdullah-farouk)

За словами Олени Бойко, попит на відпочинок на Шрі-Ланці був навіть в умовах тільки "біобульбашок", коли можна було відпочивати виключно на території готелів.

"Ми навіть минулого року ставили літак і виконали чартерну програму. У цьому сезоні можливість відправляти туди людей цілими літаками ми не розглядаємо, оскільки залишається велика кількість обмежень. Але блочну програму через Дубай ми маємо - є туристи, які туди летять і зараз", - зазначила керівник компанії.

До слова, полетіти на Шрі-Ланку можна регулярними рейсами авіакомпаній Flydubay+Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines. Чартерні рейси на новорічні свята заплановані у авіакомпанії SkyUp.

Вартість авіаквитків на чартерні рейси – від 10 тисяч гривень з багажем 23 кг в одну сторону. Час у польоті - від 10 годин.

На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на РіздвоФото: Природні пам'ятки на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Шрі-Ланка програє Єгипту за цінами і перельотом, - експерт

Попит на Шрі-Ланку буде залежати від цін на тури, зазначає в коментарі РБК-Україна директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш. Він наводить приклад вартості путівки на 10 ночей в 3* готель без харчування після закінчення новорічних свят – з 19 січня – від 43 тис.гривень за двох.

"За ці самі гроші можна відпочити 10 ночей в Єгипті з харчуванням "все включено", і це не в 3-зірковому готелі. Крім ціни, Єгипет виграє і за тривалістю перельоту. Єгипет варто вибирати для відпочинку з дітьми, а Шрі-Ланку - тим, хто шукає екзотику і екскурсійні програми, щоб не сидіти весь час в готелі", - зазначає експерт.

На Шрі-Ланці чекають на українських туристів. Скільки коштують путівки на екзотичний острів на РіздвоФото: Готель На Шрі-Ланці (booking.com)

Любителі екзотики можуть замість Шрі-Ланки вибрати Занзібар як більш новий напрямок, вважає фахівець.

"Шрі-Ланка довше відома і розкручена у нас на ринку. Якщо турист там ще не був, то вибере Шрі-Ланку, а ті, хто вже побував там, захочуть чогось нового і вирушать на Занзібар", - говорить Павло Григораш.

Скільки коштує відпочинок на Шрі-Ланці на Новий Рік

Ми перевірили вартість відпочинку на 7 ночей для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданки" у провідних туристичних компаній на новорічні дати і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" відпочити в 2* готелі на курорті Унаватуна 7 ночей коштуватиме 54 тис.гривень з вильотом 30 грудня, в 3* - від 56 тис. гривень з вильотом 1 січня, 4* готель в Когаллі обійдеться на 7 ночей від 58 тис. гривень з вильотом 30 грудня, в 5* в Панадурі – від 62,5 тис. гривень з вильотом 1 січня.

У туристичної компанії "Пілігрим" у 4* готелі в Коггалі можна відпочити за ціною від 41 тис.гривень з вильотом 11 січня, в 5* із харчуванням "напівпансіон" – від 45 тис гривень в Галле з вильотом 10 січня.

У "Farvater" відпочинок в 3* готелі в Калутарі обійдеться від 53,2 тис.гривень з вильотом 1 січня, в 4* в Коггалі – від 59,3 тис. гривень з вильотом на ту саму дату, в 5* готелі в Панадурі – від 55,4 тис. гривень з вильотом 6 січня.

Раніше ми писали про ціни на новорічні тури в популярні спекотні країни.

Також ми розповідали, які тропічні курорти обирають українці для зимової відпустки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шри-Ланка Туризм Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту
Наталя Боротканич
координаторка космічних програм групи проектів Noosphere, кандидат історичних наук
Всі точки зору