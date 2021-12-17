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На Шри-Ланке ждут украинских туристов. Сколько стоят путевки на экзотический остров на Рождество

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 13:40
На Шри-Ланке ждут украинских туристов. Сколько стоят путевки на экзотический остров на Рождество Фото: Отдых на Шри-Ланке (unsplash.com/ramith-bhasuka)
Автор: Ольга Маджумдар

В страну можно полететь регулярными или чартерными рейсами

На Шри-Ланке ждут украинских туристов без карантинных ограничений – на курортах подготовили всю необходимую инфраструктуру. Об этом представителям туристических компаний рассказали на встрече с ланкийским послом Мохамедом Ризви Хассеном, сообщает издание Turprofi.

Первыми туристами, которые прибыли на остров после открытия границ в конце 2020 года, были украинцы. С тех пор несколько тысяч наших туристов отдохнули на пляжах Индийского океана на курортах страны.

Сейчас для украинцев появилось преимущество – вакцинированные туристы освобождаются от карантина и могут свободно путешествовать по острову практически без ограничений.

На встрече сообщили, что Шри-Ланка восстановила туристическую инфраструктуру – 50% отелей открыты для гостей, работают все необходимые туристам объекты, магазины и экскурсионные локации.

Между тем, представители туристического рынка Украины отмечают – большого спроса в ближайшие месяцы может и не быть.

С чем это связано и сколько стоит отдых на экзотическом острове – в материале РБК-Украина.

"Пока летают единицы туристов": спрос восстановится в 2022 году

В данный момент туристы летят на Шри-Ланку в основном самостоятельно - без помощи туроператоров. Путешественников из Украины на острове пока единицы, рассказал изданию замгендиректора "TEZ TOUR" Александр Новиковский.

"Бывают запросы к туроператорам на проживание, но перелет люди покупают отдельно, чтобы скомбинировать. Спрос только начал восстанавливаться, и есть технические сложности при возврате (авиакомпании требуют ПЦР-тест при вылете обратно через Эмираты). Думаю, спрос восстановится в 2022 году", — отметил он.

На Шри-Ланке ждут украинских туристов. Сколько стоят путевки на экзотический остров на РождествоФото: Побережье на Шри-Ланке (unsplash.com/michael-hacker)

Туристические эксперты считают, что на новогодний период у туристов в приоритете другие направления, например: Доминикана, Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ. Поэтому на Шри-Ланку спрос начнет возрастать ближе к весне.

"Невакцинированные туристы это направление пока вообще не рассматривают, поскольку на Шри-Ланку нужно делать тест при вылете и после прилета. И все равно будешь отдыхать в "биопузыре" отеля с возможностью посещать только одобренные туристические объекты", – объяснил директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

По его словам, даже для вакцинированных туристов, которые отдыхают семьями, есть препятствие – детям старше 12 лет необходимо делать тест после прибытия. Если он окажется позитивным, всей семье придется отправиться в карантинный отель и провести время взаперти в номере.

Также дополнительные тесты перед вылетом со Шри-Ланки требуют многие авиакомпании, отмечает соучредитель туроператора "TPG" Елена Бойко.

"При транзитных рейсах через Дубай туристам приходится предъявлять на посадке в Коломбо отрицательный результат теста", - уточнила она.

На Шри-Ланке ждут украинских туристов. Сколько стоят путевки на экзотический остров на РождествоФото: На Шри-Ланке подготовили туристическую инфраструтуру (unsplash.com/abdullah-farouk)

По словам Елены Бойко, спрос на отдых на Шри-Ланке был даже в условиях только "биопузырей", когда можно было отдыхать исключительно на территории отелей.

"Мы даже в прошлом году ставили самолет и выполнили чартерную программу. В этом сезоне возможность отправлять туда людей целыми самолетами мы не рассматриваем, так как остается большое количество ограничений. Но блочную программу через Дубай мы имеем – есть туристы, которые туда летят и сейчас", - отметила руководитель компании.

К слову, полететь на Шри-Ланку можно регулярными рейсами авиакомпаний Flydubay+Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines. Чартерные рейсы на новогодние праздники запланированы у авиакомпании SkyUp.

Стоимость авиабилетов на чартерные рейсы – от 10 тысяч гривен с багажом 23 кг в одну сторону. Время в полете – от 10 часов.

На Шри-Ланке ждут украинских туристов. Сколько стоят путевки на экзотический остров на РождествоФото: Природные достопримечательности на Шри-Ланке (pixabay.com)

Шри-Ланка проигрывает Египту по ценам и перелету, — эксперт

Спрос на Шри-Ланку будет зависеть от цен на туры, отмечает в комментарии РБК-Украина директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш. Он приводит пример стоимости путевки на 10 ночей в 3* отель без питания после окончания новогодних праздников – с 19 января – от 43 тыс. гривен за двоих.

"За эти же деньги можно отдохнуть 10 ночей в Египте с питанием "все включено", и это не в 3-звездочном отеле. Кроме цены, Египет выигрывает и по длительности перелета. Египет стоит выбирать для отдыха с детьми, а Шри-Ланку - тем, кто ищет экзотику и экскурсионные программы, чтобы не сидеть все время в отеле", — отмечает эксперт.

На Шри-Ланке ждут украинских туристов. Сколько стоят путевки на экзотический остров на РождествоФото: Отель на Шри-Ланке (booking.com)

Любители экзотики могут вместо Шри-Ланки выбрать Занзибар как более новое направление, считает специалист.

"Шри-Ланка дольше известна и раскручена у нас на рынке. Если турист там еще не был, то выберет Шри-Ланку, а те, кто уже побывал там, захотят чего-то нового и отправятся на Занзибар", - говорит Павел Григораш.

Сколько стоит отдых на Шри-Ланке на Новый год

Мы проверили стоимость отдыха на 7 ночей для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтраки" у ведущих туристических компаний на новогодние даты и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" отдохнуть в 2* отеле на курорте Унаватуна 7 ночей будет стоить 54 тыс. гривен с вылетом 30 декабря, в 3* - от 56 тыс. гривен с вылетом 1 января, 4* отель в Когалле обойдется на 7 ночей от 58 тыс. гривен с вылетом 30 декабря, в 5* в Панадуре – от 62,5 тыс. гривен с вылетом 1 января.

У туристической компании "Пилигрим" в 4* отеле в Коггале можно отдохнуть по цене от 41 тыс. гривен с вылетом 11 января, в 5* с питанием "полупансион" – от 45 тыс гривен в Галле с вылетом 10 января.

У "Farvater" отдых в 3* отеле в Калутаре обойдется от 53,2 тыс. гривен с вылетом 1 января, в 4* в Коггале – от 59,3 тыс. гривен с вылетом на ту же дату, в 5* отеле в Панадуре – от 55,4 тыс. гривен с вылетом 6 января.

Ранее мы писали про цены на новогодние туры в популярные жаркие страны.

Также мы рассказывали, какие тропические курорты выбирают украинцы для зимнего отпуска.

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