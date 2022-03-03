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Всім, хто не може виїхати. Шрі-Ланка продовжує термін віз для українців на тлі вторгнення Росії

Автор: Євгенія Тугушева

Зараз в країні знаходиться 3 993 українських туристів

Уряд Шрі-Ланки ухвалив рішення продовжити на два місяці візи українським туристам, які застрягли у країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Ndtv.com.

Кабінет Міністрів у понеділок увечері схвалив пропозицію міністра туризму Прасанна Ранатунгі щодо продовження візи у зв'язку з війною Росії проти України. Тому продовження візи має бути зроблено без жодних зборів.

За даними Міністерства туризму Шрі-Ланки, зараз в країні знаходиться 3 993 українських туристів.

Нагадаємо, в Туреччині розповіли, що робити застряглим в країні українцям.

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Російська ФедераціяШри-Ланка