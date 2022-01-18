Шопінг та медицина. Стало відомо, з якою метою іноземці їхали в Україну протягом минулого року

Більшість гостей приїздили, щоб відпочити, побачити друзів та родичів, а також у відрядження

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів назвала основні причини, через які іноземці відвідували Україну протягом 2021 року. Про це йдеться на сторінці Державного агентства розвитку туризму у Facebook.

Так, згідно зі статистикою ДАРТ, основною метою подорожей іноземців до України у 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Так відповіли третина (29,5%) опитаних респондентів. Ще 25,9% приїздили з діловою метою, 22,4% опитаних відвідували рідних та друзів, 11,7% іноземців приїздили в Україну для лікування та оздоровлення, 4,6% – з метою шопінгу, 1,2% мандрівників завітало у пошуках власного коріння.

Попри пандемію, є позитивна динаміка росту туризму у порівнянні з "доковідним" періодом, констатують у відомстві.

"За таким показником, як туристичний збір, за перші 9 місяців 2021 року ми бачили зростання на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це стало можливим завдяки новим туристичним ринкам – країнам Арабської Затоки та, зокрема, туристам з Саудівської Аравії. Також активно почав розвиватися внутрішній туризм", – додала Мар'яна Олеськів.

Фото: Туристична статистика України (facebook.com/m.oleskiv)

Експерти очікують попит на поїздки в Україну у 2022 році та розвиток внутрішнього туризму.

"Очікуємо повторні та перші візити з країн, які проявили цікавість у 2021 році. До них доєднаються нові країни. Зросте й внутрішній туризм: нові дороги, хороший асфальт, розбудова інфраструктури, і, відповідно, нові напрямки для подорожей українців", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік.