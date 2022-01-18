Шоппинг и медицина. Стало известно, с какой целью иностранцы ехали в Украину в течение прошлого года

Фото: С какой целью иностранцы ехали в Украину (unsplash.com/maksym-diachenko)

Большинство гостей приезжали, чтобы отдохнуть, увидеть друзей и родственников, а также в командировку

Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив назвала основные причины, по которым иностранцы посещали Украину в течение 2021 года. Об этом говорится на странице Государственного агентства по развитию туризма в Facebook.

Так, согласно статистике ГАРТ, основной целью путешествий иностранцев в Украину в 2021 году были отпуск, досуг и отдых. Так ответила треть (29,5%) опрошенных респондентов. Еще 25,9% приезжали с деловой целью, 22,4% опрошенных посещали родных и друзей, 11,7% иностранцев приезжали в Украину для лечения и оздоровления, 4,6% – с целью шоппинга, 1,2% путешественников посетили поиски собственных корней.

Несмотря на пандемию, есть положительная динамика роста туризма по сравнению с "доковидным" периодом, констатируют в ведомстве.

"По такому показателю, как туристический сбор, за первые 9 месяцев 2021 года мы видели рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это стало возможным благодаря новым туристическим рынкам – странам Арабского Залива и, в частности, туристам из Саудовской Аравии. Также активно начал развиваться внутренний туризм", – добавила Марьяна Олеськив.

Фото: Туристическая статистика Украины (facebook.com/m.oleskiv)

Эксперты ожидают спрос на поездки в Украину в 2022 году и развитие внутреннего туризма.

"Ожидаем повторные и первые визиты из стран, проявивших интерес в 2021 году. К ним присоединятся новые страны. Вырастет и внутренний туризм: новые дороги, хороший асфальт, развитие инфраструктуры, и, соответственно, новые направления для путешествий украинцев", – говорится в сообщении.

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