Шопінг за копійки. Чому туристам зараз особливо вигідно подорожувати до Туреччини

За новим курсом валют товари дістаються іноземцям набагато дешевше

Ціни в Туреччині злетіли до небес - країна переживає рекордну інфляцію, яка впливає як на місцевих жителів, так і на туристів. Але при цьому на тлі падіння курсу національної валюти відпочивати в цій країні стає особливо вигідно іноземцям.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Поки в країні покладають великі надії на успішний туристичний сезон, який допоможе зміцнити ліру, місцеві жителі в спробах заробити на життя стали пропонувати своє житло в оренду.

Що відбувається з інфляцією в Туреччині

За останні місяці ціни на багато товарів у країні зросли в рази - в грудні падіння ліри змусило продуктові магазини переоцінювати товари на полицях майже щодня. Високі ціни і знецінення валюти сильно вдарили по сімейних бюджетах.

Фото: Ціни в Туреччині стали вищі для місцевих жителів, але доступніші для туристів (unsplash.com/svetlana-gumerova)

Ціна на червоне м'ясо, наприклад, зросла так сильно, що багато сімей більше не можуть його собі дозволити. Інші купують його рідше або в менших кількостях.

Місцева жителька Монтойя, студентка університету в Стамбулі, розповіла, що вирішила здати свою додаткову спальню туристам, щоб мати можливість щомісяця вносити орендну плату.

"Я дуже переживаю, коли хтось приходить в цю кімнату - це залишитися вдома з кимось, кого я не знаю. Це дуже страшно, але я більше нічого не можу зробити. Вчора я пішла на бараз і побачила, що одна сумка коштує 300 лір. Місяць тому вона коштувала 150", - сказала вона.

Через два тижні центральний банк Туреччини збереться, щоб обговорити стратегії полегшення тягаря для домогосподарств. Інфляція в країні зросла до 48,7% у січні - після 36% у грудні.

Але деякі економісти вважають, що фактичні показники можуть бути набагато вищою.

"Є групи вчених, які розробили технічний показник інфляції. Їх вимірювання було близько до 60% у грудні. Це створює величезний тягар для суспільства в цілому", - зазначив Дурмус Йилмаз, колишній керуючий Центробанком Туреччини (у 2006-2011 роках).

Фото: Економіці Туреччини може допомогти успішний туристичний сезон (unsplash.com/mert-kahveci)

Як відновлюється туризм у країні

Хоча економічна ситуація стає все більш важкою для тих, хто знаходиться всередині країни, сприятливий обмінний курс зробив Туреччину більш привабливим місцем відпочинку для людей з інших країн.

До пандемії коронавірусу в 2019 році туризм приніс Туреччині 34 млрд доларів. У 2021 році цей сектор відновився – кількість туристів підскочила до 85%, хоча виручка все одно виявилася на третину нижчою, ніж до пандемії.

Туристичний експерт з групових турів Себнем Алтин зазначає, що бронювання є, але відновлення такого туризму ще крихке.

"У минулому сезоні люди могли просто скасувати свої тури в останню хвилину, і агентства досить гнучко підходили до цього, що є чимось новим. З цієї причини, незважаючи на те, що у нас є замовлення і все виглядає дуже красиво на майбутній рік, ми не можемо бути впевнені, що ці замовлення будуть реалізовані", - повідомила вона.

Фото: Гранд-Базар в Стамбулі - популярне туристичне місце (РБК-Україна)

Подорожі допоможуть зупинити інфляцію - думка експертів

Туризм становить близько 13% всієї економіки Туреччини. За даними Світової організації торгівлі, в 2019 році країна була шостим за популярністю туристичним напрямком.

Навіть тоді вигідний обмінний курс був ключовим фактором у залученні туристів.

За словами Роджера Келлі, провідного регіонального економіста Європейського банку реконструкції та розвитку, якщо галузь продовжить відновлюватися з ослабленням обмежень на поїздки в цьому році, це може принести Туреччині більш широкі економічні вигоди.

Експерт зазначив, що однією з основних структурних проблем економіки є те, що вартість товарів і послуг, що імпортуються Туреччиною, перевищує вартість експорту.

За його словами, збільшення доходів від туризму допоможе зменшити цей розрив і зміцнити ліру. Низький курс ліри підживлює інфляцію.

"Тому сильний туристичний сезон допоможе підтримати ліру і знизити інфляцію", - пояснив Келлі.

Фото: "Вигідний обмінний курс - ключовий фактор у залученні туристів"(pixabay.com)

"За 100 доларів можна повністю одягнути дитину в школу"

Багато туристів поєднують екскурсійні тури в Туреччину з походами по магазинах брендових речей. Спеціаліст з підбору турів Марина Казакова пояснила в коментарі РБК-Україна причини, чому шопінг в цій країні привабливий для туристів.

"Туреччина завжди була відмінним місцем для шопінгу, покупок речей. Тут два фактори. Перший - в Туреччині розміщена велика кількість фабрик, які відшивають багато європейських брендів, і самі турки дуже цим пишаються", - говорить вона.

У Туреччині недорогі тканини за оптовою ціною і робоча сила, тому ціни на готові товари в порівнянні з іншими країнами Європи і так найнижчі. Крім того, в ціну одягу не включають додаткові транспортні, митні та інші витрати.

Фото: Відгуки туристів після шопінгу в Стамбулі (надане РБК-Україна)

Другий фактор, за її словами, - після падіння ліри одяг став коштувати дешевше в порівнянні з минулим роком.

"Зараз мої туристи знаходяться в Стамбулі. Вчора вони їздили на шопінг і сказали, що придбали на 50-60 відсотків більше речей, ніж за ці ж гроші купили в Києві.

Зрозуміло, якщо летіти в Стамбул за невеликою покупкою невигідно. Але якщо взяти бутік класового брендового одягу, то на 100 доларів можна повністю одягнути дитину в школу, а в Україні за таку суму – навряд чи", - зазначає фахівець.

Нагадаємо, ми писали, що буде з відпочинком туристів із новими правилами в популярній країні.

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