Шоппинг за копейки. Почему туристам сейчас особенно выгодно путешествовать в Турцию

По новому курсу валют товары достаются иностранцам намного дешевле

Цены в Турции взлетели до небес – страна переживает рекордную инфляцию, которая влияет как на местных жителей, так и на туристов. Но при этом на фоне падения курса национальной валюты отдыхать в этой стране становится особенно выгодно иностранцам.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пока в стране возлагают большие надежды на успешный туристический сезон, который поможет укрепить лиру, местные жители в попытках заработать на жизнь стали предлагать свое жилье в аренду.

Что происходит с инфляцией в Турции

За последние месяцы цены на многие товары в стране выросли в разы – в декабре падение лиры вынудило продуктовые магазины переоценивать товары на полках почти каждый день. Высокие цены и обесценивание валюты сильно ударили по семейным бюджетам.

Фото: Цены в Турции стали выше для местных жителей, но доступнее для туристов (unsplash.com/svetlana-gumerova)

Цена на красное мясо, например, выросла так сильно, что многие семьи больше не могут его себе позволить. Другие покупают его реже или в меньших количествах.

Местная жительница Монтойя, студентка университета в Стамбуле, рассказала, что решила сдать свою дополнительную спальню туристам, чтобы иметь возможность ежемесячно вносить арендную плату.

"Я очень переживаю, когда кто-то приходит в эту комнату - это остаться дома с кем-то, кого я не знаю. Это очень страшно, но я больше ничего не могу сделать. Вчера я пошла на рынок и увидела, что одна сумка стоит 300 лир. Месяц назад она стоила 150", — сказала она.

Через две недели центральный банк Турции соберется, чтобы обсудить стратегии облегчения бремени для домохозяйств. Инфляция в стране выросла до 48,7% в январе - после 36% в декабре.

Но некоторые экономисты считают, что фактические показатели могут быть намного выше.

"Есть группы ученых, которые разработали технический показатель инфляции. Их измерение было близко к 60% в декабре. Это создает огромное бремя для общества в целом", - отметил Дурмус Йылмаз, бывший управляющий Центробанком Турции (в 2006-2011 годах).

Фото: Экономике Турции может помочь успешный туристический сезон (unsplash.com/mert-kahveci)

Как восстанавливается туризм в стране

Хотя экономическая ситуация становится все более тяжелой для тех, кто находится внутри страны, благоприятный обменный курс сделал Турцию более привлекательным местом отдыха для людей из других стран.

До пандемии коронавируса в 2019 году туризм принес Турции 34 млрд долларов. В 2021 году этот сектор восстановился – количество туристов подскочило до 85%, хотя выручка все равно оказалась на треть ниже, чем до пандемии.

Туристический эксперт по групповым турам Себнем Алтын отмечает, что бронирования есть, но восстановление такого туризма еще хрупкое.

"В прошлом сезоне люди могли просто отменить свои туры в последнюю минуту, и агентства довольно гибко подходили к этому, что является чем-то новым. По этой причине, несмотря на то, что у нас есть заказы и все выглядит очень красиво на предстоящий год, мы не можем быть уверены, что эти заказы будут реализованы", - сообщила она.

Фото: Гранд-Базар в Стамбуле - популярное туристическое место (РБК-Украина)

Путешествия помогут остановить инфляцию – мнение экспертов

Туризм составляет около 13% всей экономики Турции. По данным Всемирной торговой организации, в 2019 году страна была шестым по популярности туристическим направлением.

Даже тогда выгодный обменный курс был ключевым фактором в привлечении туристов.

По словам Роджера Келли, ведущего регионального экономиста Европейского банка реконструкции и развития, если отрасль продолжит восстанавливаться с ослаблением ограничений на поездки в этом году, это может принести Турции более широкие экономические выгоды.

Эксперт отметил, что одной из основных структурных проблем экономики является то, что стоимость товаров и услуг, импортируемых Турцией, превышает стоимость экспорта.

По его словам, увеличение доходов от туризма поможет уменьшить этот разрыв и укрепить лиру. Низкий курс лиры подпитывает инфляцию.

"Поэтому сильный туристический сезон поможет поддержать лиру и снизить инфляцию", - объяснил Келли.

Фото: "Выгодный обменный курс - ключевой фактор в привлечении туристов" (pixabay.com)

"За 100 долларов можно полностью одеть ребенка в школу"

Многие туристы совмещают экскурсионные туры в Турцию с походами по магазинам брендовых вещей. Специалист по подбору туров Марина Казакова объяснила в комментарии РБК-Украина причины, почему шопинг в этой стране привлекателен для туристов.

"Турция всегда была отличным местом для шопинга, покупок вещей. Тут два фактора. Первый - в Турции размещено большое количество фабрик, которые отшивают многие европейские бренды, и сами турки очень этим гордятся", - говорит она.

В Турции недорогие ткани по оптовой цене и рабочая сила, поэтому цены на готовые товары по сравнению с другими странами Европы и так самые низкие. Кроме того, в цену одежды не включают дополнительные транспортные, таможенные и прочие расходы.

Фото: Отзывы туристов после шоппинга в Стамбуле (предоставлено РБК-Украина)

Второй фактор, по ее словам, - после падения лиры одежда стала стоить дешевле по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас мои туристы находятся в Стамбуле. Вчера они ездили на шоппинг и сказали, что приобрели на 50-60 процентов больше вещей, чем за эти же деньги купили в Киеве.

Понятно, если лететь в Стамбул за небольшой покупкой невыгодно. Но если взять бутик классовой брендовой одежды, то на 100 долларов можно полностью одеть ребенка в школу, а в Украине за такую сумму – вряд ли", - отмечает специалист.

Напомним, мы писали, что будет с отдыхом туристов с новыми правилами в популярной стране.

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