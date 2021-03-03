"Шокуюча ситуація": у відомій локації виявили руїни унікальної будівлі

Відомий український мандрівник та дослідник Роман Маленков побував з черговою поїздкою у Білій Церкві. Місто відоме передусім великим дендропарком "Олександрія". Втім, тут є й багато інших цікавих, але менш відомих широкому загалу локацій.

Зокрема, прямо на території дендропарку знаходиться будівля, що є шедевром українського модерну. Але комплекс перебуває у жахливому стані. Про це свідчать фото, опубліковані на сторінці туристичної організації Романа Маленкова "Україна Інкогніта".

Будівля закинута навіть попри те, що у дендропарк щороку приїздять тисячі туристів з різних куточків України.

"Шокуюча ганьба! Ганьбище. Біла Церква. Шедевр українського модерну - комплекс водоканалу авторства архітектора Миколи Даміловського. Розташований комплекс на території дендропарку "Олександрія". Бачили?", - йдеться у дописі.

Фото: Комплекс водоканалу авторства архітектора Миколи Даміловського (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

Пропозицію реновації проігнорували

Керівник ГО "Олександрійська скрижаль" Алла Юр-Харідінян у коментарях до допису зауважила, що зверталася до Національної академії наук України з проханням дати будівлю громадській організації під опіку.

Зверталися до адміністрації дендропарку з пропозицією реновації.

Фото: Скло вибите, а стіни обвалюються (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

"Нашу ініціативу проігнорували. Зверталися й до Інституту гідромеханіки з пропозицією створити науково-технічну базу. Грошей не просили. Просили дати можливість залучити волонтерів та благодійні кошти для протиаварійних робіт, розчищення території, установки люків, відкрити територію для туристів. Безоплатно, аби врятувати будівлю", - пояснила вона.

Фото: Активісти не раз пропонували залучити кошти волонтерів і розчистити територію (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

За словами Алли Юр-Харідінян, зараз об'єкт увесь у смітті, метал вирізали, а проводку вкрали. Але місце цікаве також з археологічної точки зору.

"Під час розкопок у 1929-33 роках тут були знайдені сліди стоянки часів пізнього палеоліту. Гарний краєвид та рельєф дозволяють створити гарний ландшафт. Це унікальна архітектура. У нас в місті це не цінують. Багато городян стурбовані станом цього комплексу, але нас ніхто не питає", - жаліється вона.

Активістка додала, що готова "хоч сьогодні" працювати для порятунку будівлі та внесення її до списку об'єктів культурної спадщини. Проте спроби достукатись до профільних інституцій виявилися марними.

Фото: Комплекс на території популярного дендропарку роками руйнується (facebook.com/ukrainaincognita/Роман Маленков)

Що таке український модерн?

Український модерн - це один з унікальних архітектурних стилів, який з'явився на початку 20 сторіччя. В його основі - незвичні форми української церковної та хатньої архітектури, на зовнішній вигляд яких значно вплинули європейський модерн і українське бароко.

Одна з характерних рис українського модерну - шестикутна трапецієподібна форма вікон та вхідної групи, високі шатрові дахи, схожі на дахи народних хат.

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В будівлях такого стилю також часто використовували кольорову майоліку - різновид кераміки з розписною глазур’ю, рослинний і геометричний орнаменти.

Це дуже цікавий та унікальний стиль, каже РБК-Україна гід-екскурсовод Льоля Філімонова.

Фото: Одна з рис українського модерну - шестикутна трапецієподібна форма вікон, високі шатрові дахи (uk.wikipedia.org)

"В той період архітектори-новатори придумували й просували нові, але засновані на традиціях проекти. Історія викроїла небагато часу для цієї краси за формою, концепцією й утіленням. Але український архітектурний модерн стоїть в одному ряду з найвеличнішими напрямами національної архітектури: українське бароко та сакральна народна дерев’яна архітектура", - розповідає вона.

В Україні збереглося немало таких будівель, але значна їх частина роками руйнується. Але є й хороші приклади відновлення подібних споруд. Наприклад, раніше ми писали про Школи Лохвицького земства - шедеври українського модерну на Полтавщині.

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